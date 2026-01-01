Créer un espace de travail plus connecté avec Slack

Les interactions entre collègues forment depuis longtemps le tissu social de l’entreprise. Elles permettent de développer les relations dont nous avons besoin pour relever les défis, la confiance nécessaire pour travailler en équipe et la bienveillance pour s’encourager mutuellement.

Puisque le télétravail va s’installer dans le temps – notre étude a démontré que 83 % des salariés souhaitent travailler à distance à temps plein ou à temps partiel – les entreprises doivent d’autant plus favoriser ces liens, que ce soit en interne ou en externe. Voici sept actions que vous pouvez effectuer dès aujourd’hui dans Slack afin de renforcer vos liens avec tous vos collègues : nouveaux ou anciens, sur site ou à distance, internes ou externes.

1. Lancez un canal #présentations pour les nouvelles recrues

Les profils Slack sont limités. Il n’y a pas la place pour préciser que vous avez été un acteur célèbre dans une vie antérieure ou que vous donnez des cours de surf le week-end. En revanche, vous pouvez publier une biographie courte et amusante dans un canal de #présentations (chez Slack, ce canal s’appelle #youpi. C’est ce que nous nous disons dès qu’un nouveau collaborateur exceptionnel nous rejoint).

Vous pouvez alors créer un lien qui renvoie à cette présentation dans votre profil Slack. Vos collègues pourront consulter cette biographie à tout moment et partager vos passions et goûts musicaux.

2. Nouez des relations plus rapidement avec vos partenaires externes

Libérez les conversations des fils d’e-mails lents et cloisonnés en profitant de tous les avantages des canaux pour collaborer avec les agences, clients, partenaires et fournisseurs dans Slack Connect. Le travail peut s’effectuer de manière asynchrone. Cela permet aux collaborateurs répartis aux quatre coins du monde d’assurer la continuité des projets ou aux équipes des deux côtés de se réunir pour prendre des décisions importantes en temps réel.

Et quand vous avez vraiment besoin d’organiser une réunion ? Grâce aux applications Calendrier Outlook et Google Agenda, Slack va analyser les agendas de toutes les parties prenantes via les diverses applis utilisées dans les entreprises concernées, et proposer ensuite des créneaux où tout le monde sera disponible.

3. Facilitez les demandes d’assistance

Solliciter les experts prend du temps et demande de l’expérience, ce qui désavantage considérablement les nouvelles recrues. Pour mettre tout le monde au même niveau, créez des canaux Slack d’#aide-, tels que #aide-RH, #aide-juridique et #aide-informatique. Contrairement à un e-mail envoyé à RH@fiction-sa.com, un message publié dans #aide-RH peut être consulté par chaque personne abonnée au canal. Si un utilisateur pense que sa question revient souvent, il peut rechercher le thème dans le canal #aide- pour trouver la réponse rapidement.

Conseil bonus : proposez à vos collègues une façon plus simple et plus transparente de demander de l’aide à votre équipe en créant un formulaire personnalisé à l’aide du Générateur de flux de travail.

4. Utilisez les statuts personnalisés pour informer vos collègues

Vos collègues peuvent voir votre statut personnalisé lorsqu’ils consultent votre profil Slack ou qu’ils cliquent sur votre nom dans l’application. C’est une manière simple d’indiquer votre charge de travail actuelle, votre congé pour enfant malade ou encore le meilleur créneau horaire pour vous contacter.

Si vous avez prévu une absence prolongée, informez vos collègues environ une semaine à l’avance afin de ne pas bloquer les projets en cours. Vous pouvez aussi mettre rapidement votre statut à jour dans les applications mobiles Slack. Ainsi, si vous êtes en retard à une réunion ou bien en pause déjeuner, vous êtes sûr(e) que tout le monde est au courant.

5. Recueillez les idées et les avis avec Polly

Tout le monde n’est pas à l’aise quand il s’agit de s’exprimer pendant une réunion, surtout si elle se déroule sur Zoom. Essayez d’utiliser Polly pour recueillir les idées et les avis de chacun sur différents thèmes, que ce soit pour capter le ressenti de votre équipe au fur et à mesure ou pour rassembler des retours d’expérience suite à une mise à jour en télétravail.

Vous pouvez aussi évaluer le ressenti de votre équipe en temps réel grâce à un sondage Polly récurrent. Planifiez-le à l’avance ou lancez automatiquement une enquête hebdomadaire. Ainsi, tout le monde peut partager son point de vue de manière égalitaire, ce qui garantit que tous les avis sont entendus.

6. Partagez vos centres d’intérêts communs dans les canaux sociaux

Selon Forbes, la solitude et l’isolement sont les principales difficultés signalées par les collaborateurs en télétravail. Entre un canal #café qui regroupe les meilleurs torréfacteurs locaux et un canal #chiens où tout le monde peut poster des photos de son compagnon à quatre pattes, les canaux sociaux permettent aux salariés de trouver des centres d’intérêts communs et de créer des liens avec des collègues des divers services de l’entreprise.

7. N’oubliez plus rien grâce aux rappels

Nous avons le luxe de disposer d’applications de calendrier pour suivre les événements importants – les réunions par exemple. Mais comment se rappeler toutes les petites choses dont vos collaborateurs ont besoin ? Laisser un commentaire sur une présentation prochaine ou répondre dès le lendemain matin à la question d’un collègue avant d’oublier, par exemple.

Avec les rappels Slack, vous pouvez instantanément paramétrer une notification en indiquant ce que vous ne devez pas oublier, et définir à quel moment envoyer cette notification. Ensuite, Slackbot vous enverra une notification au moment demandé. Vous pouvez aussi définir des rappels directement à partir des messages que vous souhaitez consulter ultérieurement.

Vous cherchez d’autres idées pour réinventer les méthodes de travail de votre équipe ? Consultez nos conseils pour améliorer l’intégration et adopter des horaires de travail plus flexibles.