Crie um ambiente de trabalho mais conectado com o Slack

Há tempos, a conexão social entre colegas tem sido a base da experiência dos funcionários. Com ela, desenvolvemos os relacionamentos de que precisamos para enfrentar desafios, a confiança necessária para colaborar e a empatia essencial para oferecer apoio uns aos outros.

O trabalho remoto chegou para ficar. Nossa pesquisa mostra que 83% dos trabalhadores do conhecimento querem trabalhar remotamente em tempo integral ou parcial. Por isso, as organizações devem pensar ainda melhor sobre a forma de iniciar essa conexão, dentro e fora delas. Com isso em mente, aqui estão sete dicas que você pode usar ainda hoje no Slack para fortalecer os relacionamentos com colegas de todos os tipos: podem ser novos ou antigos, internos ou externos e podem inclusive trabalhar no mesmo local ou remotamente.

1. Crie um canal #apresentações para novos funcionários

É impossível dizer tudo nos perfis do Slack. Não há espaço para compartilhar que você talvez tenha sido um chapeleiro de renome no seu país muitos anos atrás ou que você dá aulas de surfe no fim de semana. Você pode postar uma biografia breve e interessante no canal #apresentações. Na Slack, chamamos esse canal de #eba. Isso representa nosso sentimento quando mais um funcionário incrível entra na empresa.

Depois, você pode adicionar um link dessa apresentação ao seu perfil do Slack. Assim, colegas de trabalho podem acessar sua biografia quando quiserem e encontrar interesses em comum, como hobbies ou gosto musical.

2. Conecte-se mais rapidamente com parceiros externos

Mova as conversas isoladas em e-mails para os canais e aproveite todos os benefícios deles no trabalho com agências, clientes, parceiros e fornecedores usando o Slack Connect. O trabalho pode ser assíncrono, permitindo que pessoas ao redor do mundo garantam o andamento dos projetos, ou colegas de diferentes locais podem se reunir em tempo real para tomar decisões importantes.

E quando reuniões forem mesmo necessárias? Com os apps Outlook e Google Agenda, o Slack poderá analisar a agenda de todos em diferentes apps e organizações e sugerir os horários disponíveis para reunião.

3. Facilite ao máximo a busca por ajuda

Para localizar especialistas, é preciso ter tempo e experiência, o que coloca os novos funcionários em desvantagem. Para promover condições de igualdade, crie canais #ajuda- no Slack, como #ajuda-benefícios, #ajuda-jurídica e #ajuda-TI. Ao contrário de um e-mail para beneficios@empresa.com, uma mensagem em #ajuda-benefícios fica visível para todos do canal. Caso alguém ache que se trata de uma dúvida comum, é possível pesquisar o assunto no canal #ajuda- para encontrar a resposta num piscar de olhos.

Dica extra: para que os colegas de trabalho tenham um jeito mais simples e transparente de solicitar ajuda da equipe, crie um formulário personalizado com o criador de fluxo de trabalho.

4. Mantenha os colegas de equipe informados com um status personalizado

O status personalizado é exibido quando outras pessoas acessam seu perfil no Slack ou clicam em seu nome no app. É um jeito simples de indicar sua carga de trabalho atual, se você está ausente para cuidar dos filhos ou o melhor horário para entrar em contato.

Caso pretenda tirar férias mais longas, avise as pessoas com uma semana ou mais de antecedência para não atrapalhar os projetos em andamento. Você também pode atualizar seu status rapidamente nos apps para dispositivos móveis do Slack. Assim, você pode avisar se saiu para comprar almoço ou se vai se atrasar para uma reunião.

5. Reúna as opiniões e as ideias de todos com o Polly

Nem todas as pessoas se sentem confortáveis para falar durante uma reunião, principalmente se for no Zoom. Procure usar o Polly para reunir as ideias e as opiniões de todos sobre assuntos variados, quer seja para avaliar o moral da equipe ao longo do tempo ou receber feedback sobre uma atualização de trabalho remoto.

Também é possível avaliar o moral da equipe em tempo real com uma enquete recorrente do Polly. Agende-a com antecedência ou faça uma pesquisa semanal automaticamente. Assim, você garante que todos sejam ouvidos e possam enviar suas opiniões de forma igualitária.

6. Descubra interesses em comum nos canais sociais

De acordo com a Forbes, a solidão e o isolamento são as maiores preocupações relatadas entre os trabalhadores remotos. Desde um canal #café, que compartilha as melhores cafeterias locais, até #cachorros, onde todos podem mostrar fotos de seus companheiros caninos, os canais sociais são ótimos para que os funcionários descubram interesses em comum e formem vínculos com as pessoas da empresa.

7. Nunca se esqueça dos pequenos detalhes com os lembretes

Temos o luxo de usar apps de agenda para monitorar eventos importantes, como reuniões. No entanto, como podemos acompanhar todos os detalhes de que os colegas de equipe precisam, como dar feedback a uma apresentação ou responder à pergunta de um colega logo pela manhã antes que o dia fique movimentado?

Com os lembretes no Slack, você pode definir notificações em instantes. Basta dizer do que quer se lembrar e quando. Depois, o Slackbot enviará uma notificação no momento exato em que você solicitou o aviso. Você também pode definir lembretes diretamente nas mensagens que gostaria de revisar mais tarde.

Está buscando outros jeitos de reinventar o trabalho em sua equipe? Confira nossas dicas para aumentar a inclusão e incentivar horários flexíveis.