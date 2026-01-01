Cómo crear un espacio de trabajo conectado con Slack

La conexión social entre colegas ha sido durante mucho tiempo el tejido que une la experiencia de los empleados. Establece las relaciones que necesitamos para enfrentar los desafíos, la confianza que necesitamos para colaborar y la empatía que necesitamos para ayudarnos entre todos.

Con el teletrabajo que llegó para quedarse (según nuestra investigación, el 83 % de los trabajadores del sector del conocimiento quieren trabajar a distancia, sea a tiempo completo o medio), las organizaciones deben contar con más planes para generar esa conexión, tanto dentro como fuera de sus "paredes". En ese punto, hay siete cosas que puedes hacer actualmente en Slack para fortalecer las relaciones con colegas de todo tipo: nuevos o antiguos, ubicados en el mismo sitio o a distancia, e internos o externos.

1. Empieza un canal de #presentaciones para los nuevos empleados

Los perfiles de Slack tienen un límite: no hay espacio para compartir el hecho de que en una vida pasada fuiste un aclamado diseñador de sombreros ni que impartes clases de surf los fines de semana. Lo que sí puedes hacer es publicar una biografía corta y agradable en un canal designado de #presentaciones (en Slack, este canal se llama #genial. Es cómo nos sentimos cuando otro empleado excepcional se une a nosotros).

Después, puedes enlazar esta presentación en tu perfil de Slack para que tus colegas puedan repasar tu biografía en cualquier momento y encontrar intereses comunes en pasatiempos o gustos musicales que comparten.

2. Conecta más rápido con socios externos a tu organización

Traslada las conversaciones de los hilos de correo electrónico lentos y aislados, y lleva todos los beneficios de los canales a tu trabajo con agencias, clientes, socios y proveedores que utilizan Slack Connect. El trabajo puede ser asincrónico, lo que permite a personas de todo el mundo mantener los proyectos en marcha, o compañeros de todos los lados pueden reunirse en tiempo real para tomar decisiones clave.

¿Y cuando sí necesitas una reunión? Con las aplicaciones de calendarios de Outlook y de Google, Slack analizará los calendarios de todos (en diferentes organizaciones y aplicaciones de creación de calendarios), y sugerirá espacios disponibles para reuniones.

3. Haz que obtener ayuda sea lo más sencillo posible

Localizar a los expertos requiere tiempo y experiencia, lo que deja a los nuevos empleados en una clara desventaja. Para nivelar la cancha, crea canales de #ayuda- en Slack, como #ayuda-ventajas, #ayuda-legal y #ayuda-TI. A diferencia de un correo electrónico a ventajas@ficciones-corp.com, todos los miembros de un canal pueden ver los mensajes en #ayuda-ventajas. Si alguien piensa que su pregunta es común, puede buscar el tema en el canal #ayuda- para encontrar rápidamente la respuesta.

Consejo extra: Bríndales a tus compañeros de trabajo una forma más sencilla y transparente de solicitarle ayuda a tu equipo al crear un formulario personalizado con el Generador de flujos de trabajo.

4. Mantén a tus compañeros de trabajo informados con un estado personalizado

Tu estado personalizado se muestra a los demás cada vez que revisan tu perfil en Slack o hacen clic en tu nombre en la aplicación. Es una manera fácil de indicar tu carga de trabajo actual, si estás ausente por tareas de cuidado o cuál es el mejor momento para comunicarse contigo.

Si vas a prolongar una licencia, avísales a los demás con una semana de anticipación a fin de que no se convierta en un obstáculo para los proyectos en curso. Puedes también actualizar tu estado rápidamente en las aplicaciones móviles de Slack, así que si llegas tarde a una reunión o vas a recoger el almuerzo, aún puedes mantener informados a todos.

5. Obtén las opiniones de todos con Polly

Es posible que no todos se sientan cómodos hablando en una reunión, especialmente a través de Zoom. Intenta usar Polly para las opiniones de las personas sobre diversos temas, ya sea para realizar un seguimiento de la opinión del equipo a lo largo del tiempo o para recopilar comentarios sobre una actualización de trabajo a distancia.

También puedes medir la opinión del equipo en tiempo real a través de una encuesta recurrente de Polly. Prográmalos con anticipación o ejecuta una encuesta semanal automáticamente. Esto asegura que se escuche la voz de todos, con igualdad de acceso para emitir sus opiniones.

6. Encuentra intereses comunes en canales sociales

Según Forbes, la soledad y el aislamiento son las mayores preocupaciones entre los trabajadores a distancia. Desde un canal de #café que comparte los mejores tostadores locales hasta un canal de #perros en donde todos pueden alardear fotos de sus compañeros caninos, los canales sociales son una excelente herramienta para que los empleados encuentren puntos en común en intereses mutuos y se vinculen con personas de toda la empresa.

7. No te olvides de los pequeños detalles con los recordatorios

Si bien tenemos el lujo de las aplicaciones de calendarios para rastrear eventos importantes como reuniones, lo que funciona para realizar un seguimiento de todos los pequeños detalles que necesitan sus compañeros de equipo, como recordar dejar comentarios sobre una próxima presentación o responder a la pregunta de un colega a primera hora de la mañana antes de abrumarte por las tareas.

Con los recordatorios en Slack, puedes configurar una notificación al instante diciendo qué deseas que se te recuerde y cuándo. Luego, Slackbot te notificará en el momento preciso en que solicitaste el impulso. También puedes configurar recordatorios directamente desde los mensajes que te gustaría revisar más tarde.

¿Buscas más formas de reinventar el modo de trabajar de tu equipo? Revisa nuestros consejos para mejorar la inclusión y respaldar horarios flexibles.