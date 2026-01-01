Slack을 통해 더 연결된 일터 만들기

동료 간의 사회적인 연결은 오랫동안 직원 경험을 묶는 고리의 역할을 해왔습니다. 이를 통해 어려움을 헤쳐나가기 위해 필요한 관계, 협업을 위해 필요한 신뢰 및 서로를 지원하기 위해 필요한 공감을 구축할 수 있습니다.

연구에 따르면 지식 노동자의 83%가 원격 근무를 통해 풀타임 또는 파트타임으로 일하기를 원하고 있습니다. 원격 근무 환경에서도 사회적인 연결을 유지하기 위해서는 조직이 더욱 의도적으로 ‘벽’ 내부와 외부에서 모두 그러한 연결을 지원해야 합니다. 신규 또는 기존 동료, 같은 사무실에 있거나 원거리에 있는 동료, 내부 또는 외부에 있는 동료 등 모든 유형의 동료와의 관계를 강화하기 위해 현재 Slack에서 할 수 있는 일곱 가지가 있습니다.

1. 신입사원을 위한 #소개 채널 시작하기

지금까지 Slack 프로필에는 내가 과거에 멋진 모자로 유명했다거나, 주말에 서핑 수업을 진행했다는 사실을 공유할 수 있는 공간이 없었습니다. 이제는 지정된 #소개 채널에 짧은 소개를 포스트하는 것이 가능합니다(Slack 사내에서는 이 채널을 #yay라고 부르는데, 이 채널명은 멋진 동료가 팀에 새로 합류할 때 느끼는 감정을 표현한 것입니다).

그런 다음 이 소개를 Slack 프로필에 연결할 수 있는데, 이를 통해 동료들은 내 소개에 언제든 다시 방문하여 취미나 음악 취향 등을 공유할 수 있습니다.

2. 외부 파트너와 더 빠르게 연결하기

느리고 분산된 이메일 스레드를 통한 대화에서 벗어나세요. Slack Connect를 통해 에이전시, 고객, 파트너 및 벤더와의 작업에서 채널의 모든 장점을 경험할 수 있습니다. 비동기적으로 업무를 진행하면 전세계의 사람들이 프로젝트를 끊임 없이 계속할 수 있고, 또는 모든 분야의 동료들이 실시간으로 모여서 중요한 결정을 내릴 수 있습니다.

정말로 미팅이 필요할 때는 어떻게 해야 할까요? Outlook과 Google 캘린더 앱을 통해, Slack은 앱의 종류와 조직에 관계없이 모든 사람들의 일정을 확인한 후 가능한 미팅 일정을 제안합니다.

3. 가능한 한 쉽게 도움을 받기

전문가를 찾기 위해서는 시간과 경험이 필요하기 때문에 신입사원에게는 당연히 어려운 일입니다. 수평적인 업무 환경을 조성하기 위해, #지원-복지, #지원-법무, #지원-IT 등 #지원- Slack 채널을 만드세요. benefits@acme-corp.com에 이메일을 보내는 것과 달리, 채널에 있는 모든 사람이 #지원-혜택에 보낸 메시지를 볼 수 있습니다. 만약 일반적인 질문이라면, #지원- 채널에서 관련 주제를 검색하여 빠르게 답변을 확인할 수도 있습니다.

보너스 팁: 워크플로 빌더를 통해 맞춤 양식을 만들어 놓으면 더 간단하고 명확한 방법으로 도움을 요청할 수 있습니다.

4. 사용자 지정 상태로 동료에게 상태 알리기

다른 사람들이 Slack의 내 프로필을 확인하거나 앱에서 내 이름을 클릭할 때마다 나의 사용자 지정 상태가 다른 사람에게 보입니다. 양육이나 간병을 위해 자리를 비울 때 현재 업무량이나, 연락을 받기 가장 좋은 시간을 간편하게 알릴 수 있습니다.

장기 휴가를 떠날 예정이라면 약 일주일 전부터 사람들에게 알려주세요. 이렇게 하여 진행 중인 프로젝트를 방해하지 않을 수 있습니다. Slack 모바일 앱에서 빠르게 상태를 업데이트할 수도 있습니다. 만약 미팅에 늦거나 점심을 가지러 가기 위해 자리에 없을 경우에도 모두에게 나의 상태를 알려줄 수 있습니다.

5. Polly를 통해 모두의 생각과 의견 듣기

모든 사람들이 미팅에서 자신의 목소리를 내는 것을 편하게 느끼는 것은 아닙니다. 특히 Zoom을 통해 진행되는 경우에는 더 그렇습니다. Polly를 사용하여 시간에 따른 팀의 감정을 살펴보거나, 원격 근무 업데이트에 대한 피드백을 모으는 등 다양한 주제에 대한 사람들의 생각과 의견을 받아보세요.

또한 정기적인 Polly 설문 조사를 통해 팀의 사기를 실시간으로 측정할 수 있습니다. 미리 일정을 정하거나 자동으로 주간 설문조사를 실시하세요. 이를 통해 모두의 목소리를 들을 수 있고, 누구나 자신의 의견을 제시할 평등한 기회를 가지게 됩니다.

6. 사교 채널에서 공통의 관심사 찾기

Forbes에 따르면, 원격 근로자에게 가장 우려되는 점은 바로 외로움과 고독입니다. 동네의 최고 커피 맛집을 공유하는 #커피 채널에서부터 모두가 자신의 반려견 사진을 뽐낼 수 있는 #강아지 채널에 이르기까지, 사교 채널은 직원들은 공통의 관심사와 전 직원의 유대감을 형성할 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

7. 리마인더를 통해 사소한 것도 놓치지 않기

미팅과 같은 큰 이벤트를 기억하기 위해 캘린더 앱을 사용할 수도 있지만, 많은 업무들 중 다가오는 발표에 피드백을 남기는 것이나 내일 아침 제일 먼저 동료의 질문에 답변하는 것 등 나의 팀원에게 필요한 작은 일을 잊지 않기 위해서는 어떻게 하는 것이 효과적일까요?

Slack의 리마인더를 통해 즉시 알림을 받고 싶은 내용과 시간을 설정할 수 있습니다. 그 후 내가 요청한 정확한 시간에 Slackbot이 알림을 보내줄 것입니다. 이후에 검토하고 싶은 메시지에서 바로 리마인더를 설정할 수도 있습니다.

팀의 업무 방식을 새롭게 할 수 있는 다양한 방법을 찾고 계신가요? 포용성을 개선하고 유연한 일정을 지원하기 위한 팁을 확인하세요.