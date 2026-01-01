Crea un lugar de trabajo más conectado con Slack

Las relaciones sociales entre compañeros han conformado desde hace mucho tiempo el tejido que conecta la experiencia de los empleados, ya que forjan los vínculos que necesitamos para acometer desafíos, la confianza que nos hace falta para colaborar y la empatía que necesitamos para apoyarnos mutuamente.

Ahora que el teletrabajo ha venido para quedarse (según un estudio de elaboración propia, el 83 % de los trabajadores del conocimiento quieren teletrabajar, ya sea a jornada completa o parcial), las organizaciones deben aplicarse aún más a fondo para favorecer el surgimiento de esa conexión, tanto dentro como fuera de sus “paredes”. Para ello, aquí te recomendamos siete acciones que puedes poner en práctica desde ya en Slack para reforzar los lazos entre compañeros de todo tipo: ya sean nuevos o antiguos, trabajen en una misma ubicación o teletrabajen, y sean internos o externos.

1. Inicia un canal #presentaciones para las personas que se acaben de incorporar

Los perfiles de Slack llegan hasta donde llegan: no dejan lugar para comunicar el hecho de que en otra vida confeccionaste sombreros que hicieron las delicias de todo el país ni de que das clases de surf los fines de semana. Lo que puedes hacer es publicar una breve y complaciente biografía en un canal #presentaciones designado a tal efecto (en Slack, este canal se llama #yay [#hurra], pues así es como nos sentimos cuando se nos une otro empleado excepcional).

Acto seguido, puedes vincular esta presentación a tu perfil de Slack, para que tus compañeros pueden volver a consultar tu biografía en cualquier momento y encontrar puntos en común en aficiones o gustos musicales afines.

2. Conecta con mayor rapidez con los colaboradores externos

Saca las conversaciones de los farragosos y aislados hilos de conversaciones por correo electrónico y aprovecha todas las ventas de los canales en tu trabajo con agencias, clientes, socios y proveedores mediante Slack Connect. El trabajo se puede llevar a cabo de forma asíncrona, gracias a lo cual personas dispersas por todo el mundo pueden hacer que los proyectos avancen, o gente diseminada por todas partes puede reunirse en tiempo real para tomar sus decisiones.

¿Y qué sucede cuando reunirse es inevitable? Gracias a las aplicaciones de Outlook y Google Calendar, Slack examinará los calendarios de todo el mundo —en aplicaciones de calendario y organizaciones diferentes— y sugerirá huecos disponibles para la reunión.

3. Facilita todo lo posible las peticiones de ayuda

Dar con los expertos adecuados requiere tiempo y experiencia, lo cual pone a los nuevos empleados en una clara desventaja. Para nivelar el terreno de juego, crea canales de #ayuda- en Slack como, por ejemplo, #ayuda-ventajas, #ayuda-legal y #ayuda-TI. A diferencia de lo que sucede con un correo electrónico enviado a ventajas@ficciones-sa.com, un mensaje en #ayuda-ventajas está visible para todos los miembros del canal. Si alguien considera que su pregunta es recurrente, puede buscar el tema en el canal #ayuda- para encontrar en seguida la respuesta.

Consejo de propina: dales a tus compañeros de trabajo una forma más sencilla y transparente de pedir ayuda a tu equipo creando un formulario personalizado con el creador de flujos de trabajo.

4. Mantén al corriente a tus compañeros con un estado personalizado

Tu estado personalizado se muestra a los demás siempre que consulten tu perfil en Slack o hagan clic en tu nombre en la aplicación. Es una forma sencilla de indicar tu actual carga de trabajo, si estás ausente porque estás cuidando de alguien, o las horas más apropiadas para contactar contigo.

Si próximamente te ausentarás de forma prolongada, avisa al personal con una semana de antelación más o menos, de forma que no bloquees los proyectos en curso. También puedes actualizar tu estado rápidamente en las aplicaciones móviles de Slack, por lo que si vas a llegar tarde a una reunión o has salido a comer, podrás continuar avisando a todo el mundo.

5. Capta lo que piensa y opina todo el mundo con Polly

Puede que no todo el mundo se sienta cómodo hablando ante todos en una reunión, y mucho menos si es por Zoom. Prueba a usar Polly para captar lo que piensa y opina el personal sobre diversos temas, ya se trate de tomarle la temperatura al sentir general del equipo a lo largo del tiempo o de pedir opinión sobre una actualización del teletrabajo.

También puedes medir el sentir general del equipo en tiempo real mediante una encuesta periódica de Polly. Prográmala con antelación o lleva a cabo una encuesta semanal de forma automática. De este modo, te asegurarás de que se oiga la voz de todos, con un acceso igualitario para que expresen sus opiniones.

6. Encuentra intereses en común en los canales sociales

Según Forbes, la soledad y el aislamiento son las preocupaciones que más se han observado en los teletrabajadores. Desde un canal #café en el que se comunican las mejores cafeterías del lugar hasta un canal #perros en el que todo el mundo puede mostrar con orgullo fotos de sus amigos caninos, los canales sociales ofrecen a los empleados un medio excelente para encontrar afinidades en intereses comunes y afianzar lazos con personas de toda la empresa.

7. Utiliza recordatorios para que nunca se te olvide ni el menor detalle

Aunque tenemos el lujo de contar con aplicaciones de calendario para estar al tanto de eventos importantes como las reuniones, ¿qué puede servirte para mantenerte al tanto de todas esas cosillas que necesitan tus compañeros de equipo? Hablamos de cuestiones como acordarte de dejar tus impresiones sobre una próxima presentación, o de que lo primero que hagas por la mañana antes de acabar hasta el cuello de tareas sea contestar la pregunta de un compañero.

Con los recordatorios de Slack, puedes configurar una notificación al instante indicando qué quieres que te recuerden y cuándo quieres que lo hagan. Así, Slackbot te enviará una notificación a la hora exacta a la que pediste que te diera el toquecito de atención. También puedes configurar recordatorios directamente a partir de mensajes que te gustaría revisar más adelante.

¿Buscas otras formas de reinventar la manera de trabajar de tu equipo? Consulta nuestros consejos para mejorar la inclusividad y posibilitar horarios flexibles.