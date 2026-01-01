Le manuel Slack pour les équipes de développement de logiciels

Une entreprise moyenne perd plus de 20 % de sa force productive en raison de sa lenteur organisationnelle.

Cette lenteur s’explique par le temps que les équipes consacrent à rechercher des exigences ou à coordonner le statut de validation de projets, de mises à jour et de tout autre élément nécessaire à la commercialisation d’un produit et à son amélioration à long terme.

Le présent guide va vous expliquer comment vous et votre équipe pouvez utiliser Slack pour préserver la flexibilité et l’efficacité de votre cycle de développement. Utilisez des canaux de conversations, intégrez les applications et services que vous utilisez déjà et déployez différentes fonctionnalités Slack pour mobiliser rapidement vos collaborateurs et les informer afin qu’ils puissent pleinement se consacrer à l’essentiel : envoyer du code et améliorer la fiabilité des services.

Ce guide va vous apprendre à :

Accéder à des informations clés et à contacter des experts et spécialistes au sein de l’entreprise Réviser et déployer du code depuis un seul et même endroit Effectuer un suivi en temps réel des données de performance depuis plusieurs systèmes pour accélérer la résolution de problèmes Simplifier et automatiser les flux de travail en associant les services et plateformes que vous utilisez régulièrement

« Les équipes de développement utilisant Slack sont à 5 % de hausse globale de la production, à 23 % de gain de temps en matière de commercialisation, à 27 % de gain de temps pour tester et itérer, avec une amélioration de l’identification et de la résolution des bugs d’ingénierie. » Étude IDC, commandée par Slack La valeur ajoutée de Slack, 2017

Accédez aux informations et aux spécialistes dont votre équipe a besoin pour expédier du code de haute qualité

Bien plus qu’un simple lieu d’organisation des conversations, les canaux publics créent automatiquement une archive de connaissances que tous les collaborateurs de votre organisation peuvent consulter. Si vous vous engagez à réaliser la majeure partie de votre travail dans des canaux publics, dès qu’un collaborateur aura besoin d’informations complémentaires pour faire avancer un projet, telles que des informations détaillées concernant une mise à jour récente, alors ces informations seront directement disponibles.

Il est recommandé d’utiliser les canaux privés pour des conversations sensibles ou confidentielles et les messages directs pour des échanges rapides.

« Nous avons un “processus de livraison de bout en bout” qui commence par le code source et va jusqu’au déploiement de la production. Et maintenant, la puissance et la versatilité des flux de communication de Slack sont intégrées à chacune des étapes de ce processus. » Thomas Lawless Ingénieur logiciel en chef chez, IBM En savoir plus sur : comment l’équipe d’ingénierie utilise Slack chez IBM

Astuces pour les canaux : organisez les canaux par équipe (##equipe-ing ou #equipe-dev) ; par projet, par produit, par service (#fonc-nouveau-siteweb) et par fonctionnalité (#notifications-jira, #annonces-dev, ou #triage-ios) afin que chaque conversation traite d’un sujet précis. Commencez par ouvrir quelques canaux, puis ajoutez-en d’autres au fur et à mesure.

Donnez un nom logique à chaque canal pour faciliter sa recherche, comme dans un index. N’oubliez pas d’utiliser des préfixes.

Surveillez des conversations en ajoutant les canaux les plus importants à vos Favoris pour qu’ils soient épinglés en haut de votre barre latérale.

Transformer les alertes en actions

Gérer les révisions de code, résoudre des pannes et bien plus encore dans Slack

Que vous deviez discuter d’un ensemble de modifications à apporter à une « pull request » ou résoudre activement une alerte urgente, grâce aux applications et intégrations Slack, les équipes peuvent transférer les notifications de plusieurs systèmes différents vers des canaux dans lesquelles elles font déjà l’objet de discussions. Ainsi, chacun peut identifier les problèmes potentiels et trouver des solutions.

Non seulement, le transfert d’alertes système vers des canaux publics permet aux responsables et collaborateurs d’autres équipes de rester plus facilement informés sur l’évolution des problèmes, mais leur résolution en équipe au sein de ces canaux crée aussi un suivi automatique horodaté pouvant servir lors de inspections d’incidents. De même, la centralisation des applications et identifiants de connexion va vous permettre de travailler plus efficacement.

Intégration d’outils de développement dans Slack

Associez les applications et services suivants à votre espace de travail Slack pour gérer vos différentes versions et déployer vos processus dans un seul et même endroit.

Pour en savoir plus, consultez la catégorie Outils de développement de la liste des applications Slack.

Tenir vos équipes informées et maintenir la flexibilité des processus

faciliter la collaboration entre différentes équipes dans Slack

Maintenant que nous avons vu comment les canaux, applications et intégrations vous connectent à vos collaborateurs et aux outils indispensables à votre équipe, voyons comment vous pouvez transférer vos opérations quotidiennes dans Slack. Lorsque les coéquipiers collaborent dans des canaux, ils peuvent se soutenir mutuellement pour fournir un travail d’une qualité optimale et repérer les problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent.

Créer et partager du code à l’aide d’extraits

Partagez du code, des fichiers de configuration et des fichiers journaux à l’aide d’extraits. Cette méthode est compatible avec plusieurs langages de programmation. Les membres de votre équipe peuvent les télécharger, afficher le fichier brut et laisser des commentaires.

Conseil : Créez des extraits en un clin d’œil en appuyant sur les touches ⌘ + Maj + Entrée (Mac) ou Ctrl + Maj + Entrée (Windows) et une fenêtre contextuelle va directement s’ouvrir dans Slack.

Des réunions en stand-up dans Slack, un précieux gain de temps

Découvrez qui travaille sur quoi, consultez l’état d’avancement d’un projet et veillez à la fluidité des flux de travail en déplaçant les points d’équipe dans des canaux Slack qui pourront être consultés ultérieurement. Ou pourquoi ne pas laisser une application s’en charger ? Nous vous recommandons Teamline et Standuply qui sont très prisées des utilisateurs.

Conseil : Configurez des rappels quotidiens ou hebdomadaires (/rappeler) pour vous-même, un groupe d’utilisateurs (par exemple : @equipe-ios) ou un canal entier afin de vous tenir informés des avancées de chacun.

Pour veiller à l’organisation de vos canaux, demandez à chacun de publier son état d’avancement dans un fil de discussion.

Et pour vous assurer que chacun fournit des informations pertinentes, indiquez un format de message que tous devront suivre.

Suivre des problèmes et identifier des modèles à l’aide d’un canal de triage (et d’émojis)

Pour maintenir un contenu de qualité et éviter toute information superflue, créez des canaux de triage dédiés (par exemple : #triage-appios) dans lesquelles les collaborateurs de votre entreprise pourront signaler des bugs, des problèmes et des anomalies. Il est recommandé de désigner un membre de l’équipe qui va occuper le rôle de capitaine de triage pour la journée. Sa mission sera de répondre aux questions et de transférer les problèmes les plus urgents aux équipes compétentes.

Envoi de signaux avec des émojis

Un émoji sert à ajouter du contexte dans Slack. Dans le cas de canaux de triage, ils peuvent également servir d’outil de diagnostic, vous permettant ainsi de suivre les tendances et d’identifier des modèles de comportement au fil du temps.

Imaginer des solutions avec et pour votre équipe

Création d’intégrations internes

Bien qu’il existe un grand nombre d’applications permettant de vous connecter à votre espace de travail, il est possible que vous deviez, dans certains cas, adapter un flux de travail aux besoins de votre équipe. Et donc transférer encore plus d’outils et de données dans Slack. Pensez alors aux intégrations internes.

Utilisez les intégrations internes pour associer des données issues de plusieurs sources différentes dans un seul et même message, afin que vous puissiez gérer des DevOps, des déploiements, des intégrations continues, des incidents et même approuver des maquettes, sans jamais quitter Slack. Voici quelques autres applications utiles.

Aperçu des possibilités qu’offrent les intégrations internes : Autorisez vos collaborateurs à créer des tickets d’aide directement dans Slack.

Envoyez des ressources utiles pour l’intégration de nouveaux collaborateurs.

Publiez du contenu sur votre intranet ou site Web depuis Slack.

Envoyez des rapports TPS très appréciés de tous.

Cas d’utilisation : Les puissantes applications Slack de Shopify

La plateforme d’e-commerce Shopify gère plus de 500 000 boutiques en ligne. Pour que toutes puissent rester opérationnelles, son entreprise a créé plus de 180 intégrations internes pour Slack. Spy, la plus populaire, permet à Shopify d’exécuter des centaines de commandes personnalisées, telles que la recherche d’informations concernant les boutiques les plus actives, le volume du trafic et les paiements, mais aussi d’inspecter et de gérer les serveurs dans ses centres de données et de créer de nouveaux référentiels GitHub, le tout sans jamais quitter Slack.

Prêt à explorer les intégrations ?

Commencez par créer une intégration sur le site API.slack.com et veillez à consulter les plans détaillés des applications pour obtenir des instructions précises, des échantillons de code et des diagrammes de flux très utiles.

Et ensuite ?

Il y a beaucoup de choses à assimiler dans ce guide. Voici donc quelques pistes que votre équipe peut suivre pour commencer à simplifier vos flux de travail, à accélérer vos processus et à faciliter l’accès aux informations pour vos différentes équipes.

Liste de tâches :

Effectuez un petit nettoyage de canal : la clarté de vos canaux est indispensable pour faciliter au maximum les échanges entre vos équipes et services. Veillez à examiner régulièrement votre liste de canaux et à archiver ceux qui ne sont plus d’actualité ou utiles. Lisez les conseils suivants pour éviter de saturer vos canaux dans Slack.

la clarté de vos canaux est indispensable pour faciliter au maximum les échanges entre vos équipes et services. Veillez à examiner régulièrement votre liste de canaux et à archiver ceux qui ne sont plus d’actualité ou utiles. Lisez les conseils suivants pour éviter de saturer vos canaux dans Slack. Définissez des règles d’appellation pour vos canaux : existe-t-il une convention de nommage cohérente pour l’ensemble de vos canaux ? Leurs titres indiquent-ils clairement leur contenu ? Prenez le temps de renommer vos canaux afin de faciliter leur recherche et leur suivi. Cliquez ici pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière d’appellation de canaux.

existe-t-il une convention de nommage cohérente pour l’ensemble de vos canaux ? Leurs titres indiquent-ils clairement leur contenu ? Prenez le temps de renommer vos canaux afin de faciliter leur recherche et leur suivi. Cliquez ici pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière d’appellation de canaux. Testez des applications : associez quelques services que vous utilisez fréquemment (tels que votre outil de suivi des bugs de référence) à l’espace de travail de votre équipe et essayez de partager et de mettre à jour des données directement dans Slack. Découvrez les applications marketing compatibles avec Slack.

Pour en savoir plus et découvrir comment organiser vos canaux, travailler avec des applications et bien plus encore, consultez notre centre d’assistance. Ou, si vous préférez contacter un expert, merci d’adresser votre message à l’adresse e-mail suivante : feedback@slack.com ou retrouvez-nous sur Twitter @slackhq, et nous nous ferons un plaisir de vous aider.