Manual de Slack para los equipos de desarrollo de software

Una empresa promedio pierde más del 20 % de su capacidad productiva debido a la carga organizativa.

Esta carga incluye todo el tiempo que los equipos pierden en buscar requisitos o en coordinarse sobre el estado de los diseños, las actualizaciones y todos los demás aspectos necesarios para lanzar un producto al mercado y seguir mejorándolo a largo plazo.

Con este manual, tu equipo y tú descubrirán cómo usar Slack para que el proceso de desarrollo sea ágil y eficiente. Trabaja con la ayuda de canales, integra las aplicaciones y los servicios que ya utilizas, e implementa varias funciones de Slack para que todos se reúnan más rápido, se mantengan coordinados y pasen más tiempo centrados en lo que realmente importa: publicar código y mejorar la fiabilidad del servicio.

Con este manual aprenderás cómo:

Acceder a información, expertos y especialistas clave en toda la empresa Revisar e implementar código desde un solo lugar Hacer un seguimiento en tiempo real de los datos de rendimiento de varios sistemas para solucionar problemas más rápido Optimizar y automatizar los flujos de trabajo al conectarte con los servicios y las plataformas que normalmente usas

“Los equipos de desarrollo que usan Slack logran un 5 % de incremento en el rendimiento general, ​con un 23 % de incremento en la velocidad de comercialización, un 27 % de reducción en el tiempo necesario para realizar pruebas e iteraciones y una mayor rapidez para identificar y corregir errores relacionados con el desarrollo”. Estudio de IDC, patrocinado por Slack The Business Value of Slack (El valor de negocio de Slack), 2017

Accede a la información y los expertos internos que necesita tu equipo para publicar código de buena calidad

Más que un lugar para organizar las conversaciones, los canales públicos crean automáticamente un archivo de conocimientos en el que todos los integrantes de la organización pueden realizar búsquedas. Si te comprometes a realizar la mayor parte de tu trabajo en canales públicos, cuando otro miembro necesite más información para sacar adelante el trabajo (como los detalles de la última versión), toda esa información ya estará a su alcance.

La mejor opción es reservar los canales privados para las conversaciones confidenciales y los mensajes directos para el intercambio rápido de datos u opiniones.

“Disponemos de lo que nos gusta llamar una 'canalización de entrega de principio a fin', que se inicia con el código fuente y recorre todo el proceso hasta la implementación de producción. Y ahora hemos integrado Slack en todas las etapas clave de ese proceso”. Thomas Lawless ​ingeniero de software sénior, IBM Obtén más información sobre cómo el equipo de ingeniería de IBM usa Slack

Consejos sobre los canales: Organiza los canales por equipo (#equipo-ing o #equipo-des); proyectos, productos y servicios (#func-nuevo-sitio-web); y funciones (#notificaciones-jira, #anuncios-des o #priorización-ios) para mantener ordenadas las conversaciones. Comienza con unos pocos y agrega más con el tiempo.

Ponles nombres con patrones predecibles para que sea fácil encontrarlos, como en un índice. ¡Los prefijos son muy útiles!

Mantén las conversaciones bajo control al agregar los canales importantes a favoritos. Así, se fijarán con un pin a la parte superior de la barra lateral.

Convierte las alertas en acción

Cómo administrar las revisiones de código, solucionar las interrupciones del servicio y mucho más en Slack

Independientemente de si necesitas realizar una serie de cambios en una solicitud pull o centrarte en una alerta urgente, con las aplicaciones e integraciones de Slack, los equipos pueden recibir notificaciones de diversos sistemas directamente en los canales donde ya están trabajando. De este modo, todo el mundo puede identificar los problemas potenciales y buscar las soluciones necesarias.

La canalización de las alertas de los sistemas hacia canales públicos facilita que los gerentes y los miembros de otros equipos se mantengan al día sobre los avances. De igual modo, la resolución de problemas de forma colaborativa en los canales crea un mecanismo de auditoría automático con marcas de tiempo que puede resultar útil en las revisiones de incidencias. Además, un menor número de cambios entre varias aplicaciones e inicios de sesión implica un menor número de contratiempos en tu jornada laboral.

Integración de las herramientas de desarrollo con Slack

Conecta estas aplicaciones y servicios a tu espacio de trabajo de Slack para administrar todos los procesos de desarrollo e implementación en un mismo lugar.

Descubre más opciones en la categoría Herramientas de desarrollo del Directorio de aplicaciones de Slack.

Mantén los equipos coordinados y los procesos fluidos

Cómo colaborar en Slack

Ahora que sabes cómo los canales, las aplicaciones y las integraciones te conectan con las personas y las herramientas importantes para tu equipo, analicemos cómo puedes integrar más operaciones diarias en Slack. Cuando los miembros de un equipo trabajan juntos en canales, pueden apoyarse mutuamente para realizar un trabajo de máxima calidad y detectar posibles problemas antes de que surjan.

Crea y comparte código mediante los fragmentos

Comparte código, archivos de configuración y registros con fragmentos, que funcionan con una gran variedad de lenguajes de programación. Los miembros de tu equipo pueden descargarlos, ver el archivo sin procesar y agregar comentarios.

Consejo: Para crear fragmentos al instante, escribe ⌘ + Mayús + Intro (Mac) o Ctrl + Mayús + Intro (Windows), y se abrirá una ventana emergente directamente en Slack.

Ahórrense las reuniones tradicionales: celebra reuniones de sincronización en Slack

Averigua en qué está trabajando cada quien, cuál es el estado de un proyecto y qué obstáculos se han encontrado. Para ello, lleva las reuniones de sincronización del equipo a los canales de Slack, donde los demás miembros podrán consultarlas más adelante. Además, ¿no sería genial que una aplicación hiciera ese trabajo? Teamline y Standuply son dos opciones populares.

Consejo: Configura recordatorios diarios o semanales (/recordar) para que tú mismo, un grupo de usuarios (@equipo-ios, por ejemplo) o un canal completo compartan sus novedades.

Si quieres que los canales se mantengan organizados, pide a todos que publiquen su estado en un hilo.

Además, recuerda especificar un formato de mensaje para asegurarte de que todos publiquen solo la información más útil.

Haz un seguimiento de las incidencias e identifica patrones con un canal de priorización (y emojis)

Para mantener el nivel de calidad y parar en seco las tendencias preocupantes, crea canales exclusivos para la priorización (como #priorización-aplic-ios) en los que los miembros de toda la organización pueden informar sobre errores, problemas e irregularidades. Te recomendamos que asignes a un miembro del equipo como "capitán de priorización" del día, para que se encargue de contestar preguntas y dirigir las incidencias de máxima prioridad a los equipos adecuados.

Envío de señales con los emojis

Los emojis agregan mucho contexto útil a los mensajes en Slack. En el caso de los canales de priorización, también pueden funcionar como una herramienta de diagnóstico, ya que ayudan a supervisar las tendencias y detectar patrones de comportamiento a lo largo del tiempo.

Desarrolla con tu equipo, para tu equipo

Cómo crear apps internas

Si bien hay muchas aplicaciones que puedes conectar a tu espacio de trabajo, puede haber casos en los que necesites adaptar un flujo de trabajo a las necesidades de tu equipo. Esto puede implicar que agregues un mayor número de tus herramientas y datos en Slack. Las integraciones internas te ayudan a lograrlo.

Usa las integraciones internas para combinar los datos de varios recursos en un mismo mensaje. De este modo, puedes administrar DevOps, implementaciones, integraciones continuas e incidencias, e incluso autorizar esquemas de página sin necesidad de salir de Slack. Estas son algunas aplicaciones útiles.

Algunas cosas que puedes hacer con las integraciones internas: Permitir que los empleados creen tickets de asistencia directamente desde Slack.

Enviar a los nuevos empleados recursos de incorporación útiles.

Publicar contenido en tu intranet o sitio web desde Slack.

Enviar esos informes de TPS que le encantan a todo el mundo.

Ejemplo de uso: superaplicaciones de Slack de Shopify

La plataforma de comercio electrónico Shopify administra más de 500 000 tiendas en línea. Para que las puertas virtuales de todos estos negocios se mantengan abiertas, la empresa ha creado más de 180 integraciones internas para Slack. La más popular, denominada Spy, permite que Shopify ejecute cientos de comandos personalizados. Por ejemplo, permite consultar información sobre las tiendas con mayor actividad, volumen de tráfico y compras finalizadas, así como inspeccionar y operar los servidores de varios centros de datos, y crear nuevos repositorios de GitHub sin necesidad de salir de Slack.

¿Estás listo para conocer las integraciones?

Comienza a desarrollar en API.slack.com y no olvides consultar los proyectos de aplicaciones para obtener instrucciones detalladas, ejemplos de código y útiles diagramas de flujo.

¿Y ahora?

Este manual tiene mucha información para asimilar. Por ello, incluimos algunas sugerencias para que tu equipo comience a optimizar los flujos de trabajo, agilizar los procesos y mejorar el acceso a la información entre equipos.

Lista de verificación:

Haz un poco de limpieza en los canales: mantener un orden adecuado en los canales es fundamental para que la comunicación entre los equipos y los departamentos sea clara. Asegúrate de reorganizar con frecuencia la lista de canales y archiva los que ya no sean importantes o útiles. Consulta estos consejos para disminuir las distracciones en Slack.

mantener un orden adecuado en los canales es fundamental para que la comunicación entre los equipos y los departamentos sea clara. Asegúrate de reorganizar con frecuencia la lista de canales y archiva los que ya no sean importantes o útiles. Consulta estos consejos para disminuir las distracciones en Slack. Replantéate el nombre de los canales: ¿existen reglas uniformes para denominar todos los canales? ¿Están etiquetados para que la finalidad quede clara? Tómate un momento y cambia el nombre de los canales para que sea sencillo encontrarlos y seguirlos. Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para poner nombres a los canales.

¿existen reglas uniformes para denominar todos los canales? ¿Están etiquetados para que la finalidad quede clara? Tómate un momento y cambia el nombre de los canales para que sea sencillo encontrarlos y seguirlos. Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para poner nombres a los canales. Prueba algunas aplicaciones: conecta algunos servicios clave que uses a menudo (como tu herramienta preferida de seguimiento de errores) al espacio de trabajo de tu equipo e intenta compartir y actualizar datos directamente en Slack. Explora las aplicaciones de marketing para Slack.

Para obtener consejos e instrucciones detalladas sobre cómo organizar los canales, trabajar con aplicaciones y mucho más, visita nuestro Centro de ayuda. O bien, si prefieres interactuar con otro humano, escríbenos cuando quieras a feedback@slack.com o búscanos en Twitter @slackhq, y te ayudaremos con mucho gusto.