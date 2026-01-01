소프트웨어 개발팀을 위한 Slack 안내서

평범한 회사는 조직의 비효율성으로 인해 생산력의 20% 이상을 상실합니다.

여기에는 팀이 요구사항을 파악하거나, 설계, 업데이트 및 제품의 시장 출시에 필요한 그 밖의 모든 요소의 상태를 조율하고, 궁극적으로 이를 개선하는 데 소요되는 모든 시간이 포함됩니다.

이 안내서에서는 Slack을 사용하여 개발 주기를 민첩하고 효율적으로 유지할 수 있는 방법을 살펴봅니다. 채널에서 작업하고, 이미 사용 중인 앱과 서비스를 통합하고, 다양한 Slack 기능을 구축하면, 모두가 빠르게 협업하고, 동일한 정보를 습득하고, 중요한 것(코드 배포 및 서비스 신뢰도 개선)에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

이 안내서를 참조하여 다음을 수행하는 방법을 알아보세요.

회사 전반에서 핵심 정보, 숙련자, 전문가를 활용하기 한곳에서 코드 리뷰 및 배포하기 문제를 더 빠르게 해결하기 위해 여러 시스템에서 실시간 성능 데이터를 추적하기 주기적으로 사용하는 서비스 및 플랫폼에 연결해 워크플로우를 간소화 및 자동화하기

“Slack을 사용하는 개발팀은 전체적으로 생산량이 5% 증가되며, 시장 출시 시간이 23% 단축되고, 테스트 및 반복에 소요되는 시간이 27% 단축되며, 엔지니어링 관련 버그를 식별하고 해결하는 속도가 상승됩니다.” 2017 The Business Value of Slack IDC research, sponsored by Slack

팀에서 고품질 코드를 납품하는 데 필요한 정보 및 전문가에 액세스하기

공개 채널은 단순히 대화를 관리하는 장소를 넘어서, 조직 내의 모든 구성원이 검색할 수 있는 지식 보관을 자동으로 생성합니다. 대부분의 업무를 공개 채널에서 수행한다면, 누군가 최신 릴리스 상세 정보 등의 추가 정보를 필요로할 경우 해당 정보에 즉시 액세스할 수 있습니다.

비공개 채널은 민감하거나 기밀을 유지해야 하는 대화와 빠르게 주고받는 다이렉트 메시지에 사용하는 것이 가장 적합합니다.

“우리는 소스 코드에서 시작해 프로덕션 배포에 이르는 ‘엔드 투 엔드 제공 파이프라인’을 갖추고 있습니다. 또한 현재는 해당 프로세스의 모든 주요 단계에 Slack을 통합했습니다.” IBM 수석 소프트웨어 엔지니어 Thomas Lawless IBM의 엔지니어링팀이 Slack을 활용하는 방법 자세히 알아보기

채널 팁: 팀(#eng-team 또는 #dev-team), 프로젝트, 제품 및 서비스(#feat-new-website) 및 직무(#jira-notifications, #dev-announcements 또는 #triage-ios)별로 채널을 관리해 집중된 대화를 나눌 수 있도록 합니다. 소규모로 시작해 필요에 따라 추가할 수 있습니다.

채널을 쉽게 찾을 수 있도록 색인처럼 예측 가능한 방법으로 채널 이름을 지정하세요. 접두사가 도움이 됩니다!

사이드바 상단에 고정할 수 있도록 중요한 채널을 즐겨찾기에 추가해 대화의 흐름을 지속적으로 파악하세요.

알림을 실행으로 옮기기

Slack에서 코드 리뷰 관리, 중단 해결 등 다양한 작업 수행

풀 리퀘스트에 대한 변경 사항을 논의하거나 긴급한 알림으로 인한 허들이 필요할 경우, Slack 앱 및 통합을 이용해 다양한 시스템의 알림을 논의가 이미 벌어지고 있는 채널로 끌어올 수 있습니다. 이렇게 하면 모두가 잠재적 문제를 파악하고 해결책 마련에 동참할 수 있습니다.

시스템 알림을 공개 채널에 연결하므로 다른 팀의 관리자 및 구성원이 진행 상황을 지속적으로 파악할 수 있고, 채널에서 문제를 하나의 팀으로 해결할 수 있으므로 장애 검토에 유용할 수 있는 타임스탬프가 찍힌 자동 감사 추적이 생성됩니다. 또한 여러 앱과 로그인을 전환할 필요가 줄어들기 때문에 일상 업무의 지연도 줄어듭니다.

개발 도구와 Slack의 통합

이러한 앱과 서비스를 Slack 워크스페이스에 연결해 한곳에서 모든 빌드를 관리하고 프로세스를 배포하세요.

Slack 앱 디렉토리의 개발자 도구 카테고리에서 더 자세히 알아보세요.

팀에 최신 정보를 제공하고 프로세스를 민첩하게 유지하기

Slack에서의 협업

지금까지 채널, 앱 및 통합 앱을 이용하여 팀에 중요한 사람 및 도구를 연결하는 방법을 알아보았습니다. 이제 더 많은 일상 운영을 Slack으로 통합하는 방법을 알아보겠습니다. 팀원이 채널에서 함께 일할 때 최고 품질의 작업을 전달하고 잠재적 문제가 발생하기 전에 파악하여 서로를 지원할 수 있습니다.

코드조각을 사용해 코드 생성 및 공유

다양한 프로그래밍 언어로 작동하는 코드조각을 사용해 코드, 구성 파일 및 로그 파일을 공유하세요. 팀 멤버는 이를 다운로드하고 원시 파일을 확인하고 댓글을 남길 수 있습니다.

팁: ⌘ + Shift + Enter 키(Mac) 또는 Ctrl + Shift + Enter 키(Windows)를 입력해 코드조각을 바로 실행하면 Slack 내부에서 팝업 창이 열립니다.

불필요한 미팅 없애기: Slack에서 스탠드업 주최

스탠드업 미팅을 나중에 검색할 수 있는 Slack의 팀 채널로 이동시켜 누가 어떤 작업을 진행 중이며, 프로젝트 상태는 어떠하며, 방해 요소는 무엇인지 확인해 보세요. 아니면 앱을 활용해 볼 수도 있습니다. Teamline 및 Standuply 모두 인기 있는 옵션입니다.

팁: 자신을 위한 일간 또는 주간 리마인더(/remind), 사용자 그룹(예: @team-ios) 도는 전체 채널을 설정하여 업데이트를 공유하세요.

채널을 깔끔하게 유지하려면 모두에게 스레드에 상태를 포스트하도록 요청하세요.

모두가 가장 유용한 정보만 제공하도록 하려면 모두가 따를 메시지 포맷을 설명해주세요.

심사 채널(및 이모티콘)로 문제를 추적하고 패턴을 파악

품질을 유지하고 우려스러운 트렌드를 차단하려면, 조직 전반의 사람들이 버그, 문제 및 비정상적 상황을 보고할 수 있는 전용 심사 채널(예: #triage-iosapp)을 생성하세요. 한 명의 팀 멤버를 그날의 심사 책임자로 지정해 현장의 문의를 해결하고 가장 중요한 문제를 적합한 팀에 전달할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

이모티콘으로 신호 전송

이모티콘은 Slack의 메시지에 수많은 유용한 상황 정보를 더해줍니다. 심사 채널의 경우, 진단 도구로 활용하여 트렌드를 추적하고 시간별 동작 패턴을 파악할 수 있습니다.

팀과 함께 구축, 팀을 위한 구축

내부 통합 앱 생성

워크스페이스에 연결하는 데 사용할 수 있는 앱은 매우 다양하지만, 팀의 요구사항에 맞춰 워크플로를 조정해야 하는 경우도 있습니다. 이로 인해 더 많은 도구 및 데이터를 Slack으로 가져오게 될 수도 있습니다. 내부 통합 앱은 바로 이러한 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.

자체 통합 앱을 사용해 여러 리소스의 데이터를 하나의 메시지로 통합하여, DevOps, 배포, CI, 장애를 관리하는 것은 물론, Slack을 종료하지 않고도 와이어프레임을 승인할 수도 있습니다. 다음과 같은 유용한 애플리케이션이 있습니다.

자체 통합을 할 수 있는 것들: Slack에서 직원들이 바로 헬프데스크를 만들 수 있습니다.

새로운 직원에게 유용한 온보딩 리소스를 보냅니다.

Slack에서 인트라넷 또는 웹사이트에 콘텐츠를 게시합니다.

모두가 좋아하는 TPS 보고서를 내보냅니다.

사용 사례: Shopify의 탁월한 Slack 앱

전자상거래 플랫폼인 Shopify는 50만 곳 이상의 온라인 매장에서 활용되고 있습니다. 이러한 기업의 온라인 매장을 운영하기 위해 이 회사는 Slack용으로 180가지 이상의 자체 통합 앱을 생성했습니다. Shopify는 가장 인기 있는 “Spy”를 이용하여 가장 활성화된 매장, 트래픽 양 및 결제에 관한 쿼리 정보와 같은 수백 가지의 사용자 지정 명령을 실행하고, 데이터 센터 전반의 서버를 점검 및 운용하고, Slack을 종료하지 않고도 새 GitHub 리포지토리를 생성할 수 있습니다.

통합 앱을 살펴볼 준비가 되셨나요?

API.slack.com에서 구축을 시작하고 앱 청사진에서 상세한 지침, 코드 샘플, 유용한 흐름도를 확인해 보세요.

다음 단계

이 안내서에는 다양한 정보가 제공됩니다. 그중에서도 워크플로를 간소화하고, 프로세스 속도를 높이고, 팀 간에 정보를 더 쉽게 액세스하기 위해 가장 먼저 할 수 있는 일을 알아보겠습니다.

체크리스트:

채널 정리하기: 팀과 부서 간의 커뮤니케이션을 명확하게 유지하기 위해서는 채널을 깔끔하게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 채널 목록을 주기적으로 감사해 더 이상 관련이 없거나 유용하지 않은 목록은 보관해 두세요. Slack에서 문제를 줄이기 위한 팁을 살펴보세요.

팀과 부서 간의 커뮤니케이션을 명확하게 유지하기 위해서는 채널을 깔끔하게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 채널 목록을 주기적으로 감사해 더 이상 관련이 없거나 유용하지 않은 목록은 보관해 두세요. Slack에서 문제를 줄이기 위한 팁을 살펴보세요. 채널 이름 재고하기: 모든 채널에 걸쳐 일관된 이름 지정 규칙이 있나요? 목적이 명확하게 드러나도록 레이블이 지정되어 있나요? 쉽게 찾아서 팔로우할 수 있도록 채널 이름을 신중하게 다시 지정해 보세요. 채널 이름 지정 모범 사례에 관해 자세히 알아보세요.

모든 채널에 걸쳐 일관된 이름 지정 규칙이 있나요? 목적이 명확하게 드러나도록 레이블이 지정되어 있나요? 쉽게 찾아서 팔로우할 수 있도록 채널 이름을 신중하게 다시 지정해 보세요. 채널 이름 지정 모범 사례에 관해 자세히 알아보세요. 앱 사용해 보기: 자주 사용하는 핵심 서비스(예: 자주 찾는 버그 추적 도구 등)를 팀의 워크스페이스에 연결하고 Slack에서 바로 데이터를 공유 및 업데이트해 보세요. Slack용 개발 도구를 살펴보세요.

채널을 정리하는 방법, 앱으로 작업하는 방법 등의 상세한 팁과 사용 방법에 대해서는 고객지원센터에서 알아보세요. 직원에게 직접 문의하는 것을 선호하신다면, 언제든지 feedback@slack.com으로 연락하거나 Twitter에서 @slackhq를 찾아주시면 기꺼이 도와드리겠습니다.