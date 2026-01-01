El manual de Slack para equipos de desarrollo de software

Las empresas pierden, de media, más del 20 % de su potencial productivo debido a los obstáculos organizativos.

Esto incluye todo el tiempo que malgastan los equipos buscando requisitos o coordinando el estado de los diseños, actualizaciones y todo lo necesario para sacar un producto al mercado y seguir mejorándolo a largo plazo.

Con este manual, tu equipo y tú aprenderéis a usar Slack para que el proceso de desarrollo sea ágil y eficiente. Trabaja en canales, integra aplicaciones y servicios que ya usas e implementa una variedad de funciones de Slack para que todos se reúnan más rápido, se mantengan en la misma sintonía y pasen más tiempo concentrados en lo que más importa: implementar código y mejorar la fiabilidad del servicio.

Utiliza este manual para aprender a hacer lo siguiente:

Acceder a información, expertos y especialistas clave en toda la empresa Revisar e implementar código desde un único lugar Realizar un seguimiento de los datos de rendimiento en tiempo real desde varios sistemas para resolver las incidencias en menos tiempo Optimizar y automatizar los flujos de trabajo al conectar los servicios y plataformas que usas de forma habitual

“Los equipos de desarrollo que usan Slack obtienen un 5 % de incremento en el rendimiento general, ​con un 23 % de incremento en la velocidad de implantación en el mercado, un 27 % de reducción en el tiempo necesario para realizar pruebas e iteraciones, y un aumento en la rapidez a la hora de identificar y resolver errores relacionados con la ingeniería”. Estudio de IDC, patrocinado por Slack The Business Value of Slack (El valor de negocio de Slack), 2017

Accede a la información y a los especialistas que tu equipo necesita para lanzar código de gran calidad

Además de ser un lugar en el que organizar conversaciones, los canales abiertos conforman automáticamente un archivo de conocimientos en el que todos los miembros de tu organización pueden realizar búsquedas. Si te comprometes a realizar la mayor parte de tu trabajo en canales abiertos, cuando alguien necesite más datos para sacar adelante su tarea (como por ejemplo obtener los datos de la última publicación), podrá acceder con facilidad a toda esa información.

Lo mejor es reservar los canales cerrados para conversaciones confidenciales, y los mensajes directos para intercambios rápidos de información.

“Disponemos de lo que nos gusta llamar un ‘canal de entrega de principio a fin’ que se inicia con el código fuente y recorre todo el proceso hasta la implementación de la producción. Y ahora hemos integrado Slack en todos los hitos fundamentales de ese proceso”. Thomas Lawless Ingeniero informático sénior, IBM Más información sobre cómo el equipo de ingeniería de IBM utiliza Slack

Consejos sobre los canales: Organiza los canales por equipos (#equipo-ingeniería o #equipo-desarrollo); por proyecto, producto y servicio (#presentación-nueva-página-web); y por función (#notificaciones-jira, #anuncios-desarrollo o #triaje-ios) para que las conversaciones se centren en torno a un tema común. Empieza por unos cuantos y ve añadiendo más con el tiempo.

Pon nombres predecibles a los canales para que sean fáciles de buscar y encontrar, como si de un índice se tratara. Los prefijos ayudan.

No te pierdas ninguna conversación añadiendo a favoritos los canales más importantes para dejarlos fijados en la parte superior de tu barra lateral.

Convierte las alertas en acciones

Gestiona revisiones de código, resuelve caídas del servicio y mucho más en Slack

Si necesitas tratar una serie de cambios en una pull request o centrarte en una alerta urgente, las aplicaciones e integraciones de Slack pueden obtener notificaciones de varios sistemas en canales en los que ya se están manteniendo conversaciones relacionadas. Así, todos podrán trabajar juntos para identificar posibles problemas y aportar soluciones.

La canalización de alertas del sistema hacia canales abiertos no solo facilita que los jefes y miembros de otros equipos se mantengan al tanto de los progresos, sino que al resolver los problemas en equipo en los canales, también se crea un registro de auditoría automático y con sello de tiempo que puede resultar de mucha utilidad en las revisiones de incidencias. Además, la reducción en el número de cambios entre aplicaciones y de inicios de sesión se traduce en menos retrasos durante tu jornada laboral.

Integración de herramientas de desarrollo en Slack

Conecta estas aplicaciones y servicios a tu espacio de trabajo de Slack para gestionar todo tu proceso de desarrollo e implementar procesos en un único lugar.

Obtén más información en la categoría Herramientas para programadores del Directorio de Aplicaciones de Slack.

Haz que los equipos estén cohesionados y que los procesos sean ágiles

Trabajo en equipo en Slack

Ahora que ya has visto la forma en que los canales, las aplicaciones y las integraciones te conectan con las personas y herramientas importantes para tu equipo, veamos cómo puedes incluir más operaciones diarias en Slack. Si los compañeros de equipo colaboran en los canales, se podrán apoyar entre sí para realizar un trabajo de máxima calidad y detectar posibles problemas antes de que tengan repercusión.

Crea y comparte código usando extractos

Al compartir extractos, que funcionan con varios lenguajes de programación, podrás compartir código, archivos de configuración y archivos de registro. Los miembros del equipo pueden descargárselos, ver el archivo sin procesar y dejar comentarios.

Consejo: Ejecuta extractos en un santiamén al escribir ⌘ + Mayús + Intro (Mac) o Ctrl + Mayús + Intro (Windows) y se abrirá una ventana emergente en Slack.

Ahorraos una reunión: reuniones de sincronización en Slack

Traslada las reuniones de sincronización a los canales del equipo en Slack. De esta forma se podrán realizar búsquedas más tarde y averiguar quién está trabajando en qué, cuál es el estado de un proyecto y cualquier obstáculo con el que se hayan encontrado los compañeros. Además, ¿por qué no dejar que una aplicación haga el trabajo? Teamline y Standuply son dos opciones muy populares.

Consejo: Configura recordatorios diarios o semanales (/recordar) para que tú mismo, un grupo de usuarios (@equipo-ios, por ejemplo) o un canal completo compartan sus novedades.

Si quieres que los canales se mantengan organizados, pide a todos que publiquen su estado en un hilo.

Además, recuerda especificar un formato de mensaje para asegurarte de que todos publiquen solo la información más útil.

Seguimiento de problemas y detección de patrones con un canal de triaje (y emojis)

Para mantener la calidad y detener posibles fallos antes de que se nos vayan de las manos, crea canales de triaje específicos (como #triaje-aplic-ios) en los que empleados de toda la organización puedan informar de errores, problemas e irregularidades. Recomendamos nombrar a un miembro del equipo como “capitán de triaje” (e ir rotando cada día) para que ayude a recabar las preguntas y a dirigir los problemas de máxima prioridad hacia los equipos adecuados.

Envío de señales con emojis

Los emojis añaden un alto nivel de contexto útil a los mensajes de Slack. En el caso de los canales de triaje, también pueden cumplir una función de herramienta de diagnóstico, ayudándote a detectar tendencias y ver patrones de comportamiento con el paso del tiempo.

Desarrolla con tu equipo y para tu equipo

Creación de aplicaciones internas

A pesar de que hay muchas aplicaciones que puedes conectar con tu espacio de trabajo, es posible que haya casos en los que necesites personalizar un flujo de trabajo en función de las necesidades de tu equipo. Por ello, quizás necesites introducir más herramientas y datos tuyos en Slack. Las integraciones internas te ayudan a conseguirlo.

Utiliza las integraciones internas para combinar datos de varios recursos en un único mensaje. Así podrás gestionar DevOps, implementaciones, integraciones continuas e incidencias, e incluso aprobar esquemas de página (o “wireframes”) sin salir de Slack. Estas son algunas herramientas de utilidad.

Algunas cosas que puedes hacer con las integraciones internas: Permitir que los empleados creen tickets de asistencia desde Slack.

Enviar a los nuevos empleados recursos de utilidad para facilitar su incorporación a la empresa.

Publicar contenido en tu intranet o página web desde Slack.

Enviar esos informes de TPS que todo el mundo adora.

Ejemplo de uso: las superaplicaciones de Slack de Shopify

La plataforma de comercio electrónico Shopify gestiona más de 500 000 tiendas en línea. Para mantener abiertas las puertas virtuales de todos esos negocios, la empresa ha creado más de 180 integraciones internas para Slack. La más famosa, Spy, permite que Shopify ejecute centenares de comandos personalizados, como consultar información sobre las tiendas más activas, volumen de tráfico y pagos, inspeccionar y gestionar servidores de diferentes centros de datos y crear nuevos repositorios de GitHub sin salir de Slack.

¿Todo listo para descubrir integraciones?

Comienza a desarrollar en API.slack.com y no te olvides de echar un vistazo a los proyectos de aplicaciones para obtener información más detallada, muestras de código y útiles diagramas de flujo.

¿Y ahora qué?

Hay mucha información que procesar en este manual. Por ello, a continuación incluimos algunas sugerencias para que tu equipo comience a optimizar los flujos de trabajo, agilizar los procesos y mejorar el acceso a la información entre equipos.

Lista de verificación:

Haz un poco de limpieza en los canales: mantener un orden adecuado en los canales resulta fundamental para que la comunicación entre los equipos y departamentos sea clara. Asegúrate de revisar tu lista de canales de forma periódica y archiva aquellos que ya no sean de relevancia o utilidad. Lee estos consejos para reducir el ruido en Slack.

mantener un orden adecuado en los canales resulta fundamental para que la comunicación entre los equipos y departamentos sea clara. Asegúrate de revisar tu lista de canales de forma periódica y archiva aquellos que ya no sean de relevancia o utilidad. Lee estos consejos para reducir el ruido en Slack. Replantéate los nombres de tus canales: ¿existen unas directrices de nomenclatura uniformes que se aplican a todos tus canales? ¿Están etiquetados de forma que su finalidad quede bien clara? Dedica tiempo a renombrar canales para que se puedan buscar y seguir fácilmente. Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para poner nombres a los canales.

¿existen unas directrices de nomenclatura uniformes que se aplican a todos tus canales? ¿Están etiquetados de forma que su finalidad quede bien clara? Dedica tiempo a renombrar canales para que se puedan buscar y seguir fácilmente. Obtén más información sobre las prácticas recomendadas para poner nombres a los canales. Prueba algunas aplicaciones: conecta servicios clave que uses a menudo (como tu herramienta preferida de rastreo de errores) con el espacio de trabajo de tu equipo e intenta compartir y actualizar datos directamente en Slack. Explora algunas aplicaciones de desarrollo para Slack.

Para obtener consejos y directrices más minuciosos sobre cómo organizar canales, trabajar con aplicaciones y mucho más, visita nuestro Centro de Ayuda. No obstante, si prefieres hablar con alguien de carne y hueso, ponte en contacto cuando quieras a través del correo feedback@slack.com o búscanos en Twitter @slackhq y estaremos encantados de ayudarte.