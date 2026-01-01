O manual do Slack para equipes de desenvolvimento de software

Uma empresa normal perde mais de 20% da sua capacidade produtiva por causa de trâmites internos.

Isso inclui o tempo gasto pelas equipes para localizar requisitos ou coordenar o status de projetos, atualizações e fazer tudo o que é necessário para levar um produto para o mercado e continuar aprimorando o produto no longo prazo.

Este manual mostrará a você e sua equipe como usar o Slack para manter o ciclo de desenvolvimento ágil e eficaz. Trabalhe em canais, integre apps e serviços que você já usa e implante diversos recursos do Slack. Assim, todos podem se reunir num piscar de olhos, trabalhar em sincronia e passar mais tempo concentrados naquilo que importa: terminar a codificação e aumentar a confiabilidade dos serviços.

Use este manual para saber como:

Ter acesso a informações-chave e especialistas de toda a empresa Revisar e implantar código de um só lugar Acompanhar dados de desempenho em tempo real de vários sistemas para agilizar a solução de problemas Simplificar e automatizar fluxos de trabalho conectando os serviços e as plataformas que você usa normalmente

“As equipes de desenvolvimento que usam o Slack fornecem 5% a mais de rendimentos no geral, com um tempo de comercialização 23% mais rápido, 27% menos tempo de teste e iteração e menos tempo para identificar e resolver bugs de engenharia.” Pesquisa da IDC, patrocinada pela Slack The Business Value of Slack, 2017

Acesse as informações e fale com os especialistas de que sua equipe precisa para criar códigos de alta qualidade

Mais do que um local para organizar as conversas, os canais públicos criam automaticamente um arquivo de conhecimento que todo mundo da organização pode pesquisar. Se você se comprometer a fazer a maior parte do trabalho nos canais públicos, quando alguém precisar de mais dados para avançar, como os detalhes de última versão, poderá acessar essas informações de imediato.

É melhor reservar os canais privados para conversas delicadas ou confidenciais e as mensagens diretas para comunicações rápidas.

“Nós temos o que gostamos de chamar de ‘fluxo de entrega de ponta a ponta’, que começa pelo código-fonte e percorre todo o processo até a implantação na produção. Agora nós integramos o Slack às principais etapas desse processo.” Thomas Lawless Engenheiro sênior de software, IBM Saiba mais sobre como a equipe de engenharia da IBM usa o Slack

Dicas sobre canais: Organize os canais por equipe (#equipe-eng ou #equipe-des); projeto, produto e serviço (#recurso-novo-site); e função (#notificações-jira, #comunicados-des ou #triagem-ios) para manter o foco das conversas. Comece com alguns e adicione outros ao longo do tempo.

Dê nomes previsíveis aos canais para que eles sejam fáceis de encontrar como um índice. Os prefixos ajudam.

Adicione os canais importantes aos favoritos para fixá-los na parte superior da barra lateral e acompanhar as conversas.

Transformar alertas em ações

Gerencie revisões de código, resolva interrupções e faça muito mais no Slack

Quando você precisa discutir um conjunto de alterações em uma solicitação de pull ou se reunir para tratar de um alerta urgente, os apps e as integrações do Slack podem receber notificações de vários sistemas diretamente nos canais em que as conversas relacionadas já estão acontecendo. Assim, todos podem identificar possíveis problemas e encontrar soluções juntos.

Com a integração de alertas dos sistemas aos canais públicos, fica mais fácil para os gerentes e os membros de outras equipes ficarem por dentro do andamento do trabalho. Além disso, a resolução de problemas de forma colaborativa nos canais cria uma trilha de auditoria automática com registro de data que pode ser útil nas análises de incidentes. Sem precisar alternar entre vários apps e logins, você tem menos interrupções no seu dia de trabalho.

Integrar ferramentas de desenvolvimento com o Slack

Conecte estes apps e serviços ao seu workspace Slack para gerenciar todos os processos de desenvolvimento e implantação em um só lugar.

Descubra mais na categoria Ferramentas para desenvolvedores do Diretório de apps do Slack.

Ter equipes em sintonia e manter a agilidade dos processos

Trabalhar em equipe no Slack

Agora que nós já vimos como os canais, os apps e as integrações conectam você com as pessoas e as ferramentas importantes para a sua equipe, vamos ver como você pode integrar mais atividades do dia a dia ao Slack. Quando os colegas de equipe trabalham juntos nos canais, eles podem ajudar um ao outro a fazer um ótimo trabalho e antecipar possíveis problemas.

Criar e compartilhar código usando snippets

Compartilhe códigos, arquivos de configuração e arquivos de log com snippets, que funcionam com várias linguagens de programação. Os membros da equipe podem baixar os snippets, ver o arquivo bruto e fazer comentários.

Dica: abra os snippets em instantes digitando ⌘ + Shift + Enter (Mac) ou Ctrl + Shift + Enter (Windows). Uma janela pop-up será aberta direto no Slack.

Menos reuniões presenciais: organize reuniões pelo Slack

Saiba quem está trabalhando em cada tarefa, o status de um projeto e possíveis obstáculos transferindo as reuniões para os canais da equipe no Slack, onde estarão acessíveis para uso futuro. E por que não usar um app para facilitar? O Teamline e o Standuply são opções muito usadas.

Dica: configure lembretes diários ou semanais (/lembrar) para você, um grupo de usuários (@equipe-ios, por exemplo) ou um canal para compartilhar suas atualizações.

Para manter a organização dos canais, peça que todos postem seu status em uma conversa.

Para garantir que todos forneçam apenas as informações mais úteis, crie um formato de mensagem que deve ser seguido.

Acompanhe problemas e identifique padrões com um canal de triagem (e emoji)

Para manter a qualidade e interromper tendências preocupantes, crie canais exclusivos de triagem (como #triagem-app-ios) onde pessoas de toda a organização podem relatar bugs, problemas e irregularidades. Nós recomendamos atribuir um membro da equipe à função de capitão de triagem do dia para ajudar a responder às perguntas e encaminhar questões de alta prioridade para as equipes certas.

Envio de sinais com emoji

Os emojis oferecem um contexto útil às mensagens no Slack. Nos canais de triagem, eles também servem como ferramenta de diagnóstico, ajudando a monitorar tendências e reconhecer padrões de comportamento ao longo do tempo.

Desenvolver com a equipe, para a equipe

Como criar integrações internas

Existem vários apps disponíveis para conectar com o seu workspace. Mas, em alguns casos, pode ser necessário adaptar um fluxo de trabalho às necessidades da sua equipe. Talvez isso implique trazer mais ferramentas e dados para o Slack. As integrações internas ajudam a fazer exatamente isso.

Use integrações internas para combinar dados de vários recursos em uma única mensagem. Assim, você pode gerenciar DevOps, implantações, CI, incidentes e até mesmo aprovar wireframes, sem sair do Slack. Aqui estão algumas aplicações úteis.

Veja algumas tarefas que você pode fazer com as integrações internas: Permitir que os funcionários criem tíquetes de suporte técnico no Slack.

Enviar aos novos funcionários recursos de integração úteis.

Postar conteúdo no seu site ou intranet por meio do Slack.

Enviar aqueles relatórios de especificação de testes que todo mundo adora.

Caso de uso: inúmeros apps do Slack na Shopify

A plataforma canadense de comércio eletrônico Shopify opera mais de 500 mil lojas on-line. Para manter as portas virtuais de todas essas empresas abertas, ela criou mais de 180 integrações internas com o Slack. A mais popular, “Spy”, permite que a Shopify execute centenas de comandos personalizados, como consultar informações sobre as lojas mais ativas, o volume de tráfego e as finalizações de compra, inspecionar e controlar servidores em vários data centers e criar repositórios do GitHub, sem sair do Slack.

Quer explorar as integrações?

Comece a desenvolver em API.slack.com e confira os blueprints de apps com instruções detalhadas, exemplos de código e diagramas úteis.

Qual é o próximo passo?

Com este manual tem bastante conteúdo para assimilar, nós apresentamos algumas sugestões que simplificam os fluxos de trabalho, agilizam os processos e tornam as informações mais acessíveis entre equipes.

Lista de verificação:

Faça uma limpeza nos canais : manter os canais em ordem é fundamental para que a comunicação entre equipes e departamentos continue clara. Revise periodicamente sua lista de canais, arquivando os que não são mais úteis ou relevantes. Confira estas dicas de como diminuir o ruído no Slack.

: manter os canais em ordem é fundamental para que a comunicação entre equipes e departamentos continue clara. Revise periodicamente sua lista de canais, arquivando os que não são mais úteis ou relevantes. Confira estas dicas de como diminuir o ruído no Slack. Repense os nomes dos canais: existe uma convenção de nomenclatura consistente em todos os canais? Os nomes refletem o objetivo de maneira clara? Dedique tempo para renomear os canais de modo que fiquem fáceis de encontrar e seguir. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para nomear canais.

existe uma convenção de nomenclatura consistente em todos os canais? Os nomes refletem o objetivo de maneira clara? Dedique tempo para renomear os canais de modo que fiquem fáceis de encontrar e seguir. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para nomear canais. Renove alguns apps: conecte alguns serviços-chave que você usa com frequência (como ferramentas de análise) ao workspace da equipe e tente compartilhar e atualizar dados diretamente no Slack. Explore as ferramentas de desenvolvimento para o Slack.

Para ver dicas e instruções mais detalhadas sobre como organizar canais, trabalhar com apps e muito mais, acesse a Central de Ajuda. Se preferir falar com uma pessoa, entre em contato a qualquer momento pelo e-mail feedback@slack.com ou pelo Twitter em @slackhq. Será um prazer ajudar.