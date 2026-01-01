O manual do Slack para equipes de desenvolvimento de software

Uma empresa normal perde mais de 20% da sua capacidade produtiva por causa de trâmites internos.
Isso inclui o tempo gasto pelas equipes para localizar requisitos ou coordenar o status de projetos, atualizações e fazer tudo o que é necessário para levar um produto para o mercado e continuar aprimorando o produto no longo prazo.
Este manual mostrará a você e sua equipe como usar o Slack para manter o ciclo de desenvolvimento ágil e eficaz. Trabalhe em canais, integre apps e serviços que você já usa e implante diversos recursos do Slack. Assim, todos podem se reunir num piscar de olhos, trabalhar em sincronia e passar mais tempo concentrados naquilo que importa: terminar a codificação e aumentar a confiabilidade dos serviços.
Use este manual para saber como:
- Ter acesso a informações-chave e especialistas de toda a empresa
- Revisar e implantar código de um só lugar
- Acompanhar dados de desempenho em tempo real de vários sistemas para agilizar a solução de problemas
- Simplificar e automatizar fluxos de trabalho conectando os serviços e as plataformas que você usa normalmente
“As equipes de desenvolvimento que usam o Slack fornecem 5% a mais de rendimentos no geral, com um tempo de comercialização 23% mais rápido, 27% menos tempo de teste e iteração e menos tempo para identificar e resolver bugs de engenharia.”
Acesse as informações e fale com os especialistas de que sua equipe precisa para criar códigos de alta qualidade
Mais do que um local para organizar as conversas, os canais públicos criam automaticamente um arquivo de conhecimento que todo mundo da organização pode pesquisar. Se você se comprometer a fazer a maior parte do trabalho nos canais públicos, quando alguém precisar de mais dados para avançar, como os detalhes de última versão, poderá acessar essas informações de imediato.
É melhor reservar os canais privados para conversas delicadas ou confidenciais e as mensagens diretas para comunicações rápidas.
“Nós temos o que gostamos de chamar de ‘fluxo de entrega de ponta a ponta’, que começa pelo código-fonte e percorre todo o processo até a implantação na produção. Agora nós integramos o Slack às principais etapas desse processo.”
Transformar alertas em ações
Gerencie revisões de código, resolva interrupções e faça muito mais no Slack
Quando você precisa discutir um conjunto de alterações em uma solicitação de pull ou se reunir para tratar de um alerta urgente, os apps e as integrações do Slack podem receber notificações de vários sistemas diretamente nos canais em que as conversas relacionadas já estão acontecendo. Assim, todos podem identificar possíveis problemas e encontrar soluções juntos.
Com a integração de alertas dos sistemas aos canais públicos, fica mais fácil para os gerentes e os membros de outras equipes ficarem por dentro do andamento do trabalho. Além disso, a resolução de problemas de forma colaborativa nos canais cria uma trilha de auditoria automática com registro de data que pode ser útil nas análises de incidentes. Sem precisar alternar entre vários apps e logins, você tem menos interrupções no seu dia de trabalho.
Integrar ferramentas de desenvolvimento com o Slack
Conecte estes apps e serviços ao seu workspace Slack para gerenciar todos os processos de desenvolvimento e implantação em um só lugar.
Poste confirmações, solicitações de pull e comentários sobre problemas do GitHub em um canal do Slack e notifique os membros da equipe automaticamente quando houver solicitações.
Receba notificações sobre o status de problemas do JIRA no Slack, atribua trabalho e acompanhe o progresso da equipe.
Poste notificações de implantação em um canal do Slack e divida os incidentes entre a equipe.
Diminua o tempo de resolução de incidentes agregando eventos do PagerDuty e recebendo alertas acionáveis postados em um canal do Slack.
Receba alertas da Web, de transações, do servidor e de dispositivos móveis do New Relic em um canal do Slack.
Receba uma notificação em um canal do Slack quando o código for enviado a um repositório.
Descubra mais na categoria Ferramentas para desenvolvedores do Diretório de apps do Slack.
Ter equipes em sintonia e manter a agilidade dos processos
Trabalhar em equipe no Slack
Agora que nós já vimos como os canais, os apps e as integrações conectam você com as pessoas e as ferramentas importantes para a sua equipe, vamos ver como você pode integrar mais atividades do dia a dia ao Slack. Quando os colegas de equipe trabalham juntos nos canais, eles podem ajudar um ao outro a fazer um ótimo trabalho e antecipar possíveis problemas.
Criar e compartilhar código usando snippets
Compartilhe códigos, arquivos de configuração e arquivos de log com snippets, que funcionam com várias linguagens de programação. Os membros da equipe podem baixar os snippets, ver o arquivo bruto e fazer comentários.
Menos reuniões presenciais: organize reuniões pelo Slack
Saiba quem está trabalhando em cada tarefa, o status de um projeto e possíveis obstáculos transferindo as reuniões para os canais da equipe no Slack, onde estarão acessíveis para uso futuro. E por que não usar um app para facilitar? O Teamline e o Standuply são opções muito usadas.
Acompanhe problemas e identifique padrões com um canal de triagem (e emoji)
Para manter a qualidade e interromper tendências preocupantes, crie canais exclusivos de triagem (como #triagem-app-ios) onde pessoas de toda a organização podem relatar bugs, problemas e irregularidades. Nós recomendamos atribuir um membro da equipe à função de capitão de triagem do dia para ajudar a responder às perguntas e encaminhar questões de alta prioridade para as equipes certas.
Envio de sinais com emoji
Os emojis oferecem um contexto útil às mensagens no Slack. Nos canais de triagem, eles também servem como ferramenta de diagnóstico, ajudando a monitorar tendências e reconhecer padrões de comportamento ao longo do tempo.
Desenvolver com a equipe, para a equipe
Como criar integrações internas
Existem vários apps disponíveis para conectar com o seu workspace. Mas, em alguns casos, pode ser necessário adaptar um fluxo de trabalho às necessidades da sua equipe. Talvez isso implique trazer mais ferramentas e dados para o Slack. As integrações internas ajudam a fazer exatamente isso.
Use integrações internas para combinar dados de vários recursos em uma única mensagem. Assim, você pode gerenciar DevOps, implantações, CI, incidentes e até mesmo aprovar wireframes, sem sair do Slack. Aqui estão algumas aplicações úteis.
Caso de uso: inúmeros apps do Slack na Shopify
A plataforma canadense de comércio eletrônico Shopify opera mais de 500 mil lojas on-line. Para manter as portas virtuais de todas essas empresas abertas, ela criou mais de 180 integrações internas com o Slack. A mais popular, “Spy”, permite que a Shopify execute centenas de comandos personalizados, como consultar informações sobre as lojas mais ativas, o volume de tráfego e as finalizações de compra, inspecionar e controlar servidores em vários data centers e criar repositórios do GitHub, sem sair do Slack.
Quer explorar as integrações?
Comece a desenvolver em API.slack.com e confira os blueprints de apps com instruções detalhadas, exemplos de código e diagramas úteis.
Qual é o próximo passo?
Com este manual tem bastante conteúdo para assimilar, nós apresentamos algumas sugestões que simplificam os fluxos de trabalho, agilizam os processos e tornam as informações mais acessíveis entre equipes.
Lista de verificação:
- Faça uma limpeza nos canais: manter os canais em ordem é fundamental para que a comunicação entre equipes e departamentos continue clara. Revise periodicamente sua lista de canais, arquivando os que não são mais úteis ou relevantes. Confira estas dicas de como diminuir o ruído no Slack.
- Repense os nomes dos canais: existe uma convenção de nomenclatura consistente em todos os canais? Os nomes refletem o objetivo de maneira clara? Dedique tempo para renomear os canais de modo que fiquem fáceis de encontrar e seguir. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para nomear canais.
- Renove alguns apps: conecte alguns serviços-chave que você usa com frequência (como ferramentas de análise) ao workspace da equipe e tente compartilhar e atualizar dados diretamente no Slack. Explore as ferramentas de desenvolvimento para o Slack.
Para ver dicas e instruções mais detalhadas sobre como organizar canais, trabalhar com apps e muito mais, acesse a Central de Ajuda. Se preferir falar com uma pessoa, entre em contato a qualquer momento pelo e-mail feedback@slack.com ou pelo Twitter em @slackhq. Será um prazer ajudar.
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