O manual do Slack para equipes de desenvolvimento de software

Reduza os trâmites internos com o Slack para simplificar o trabalho, solucionar incidentes e iterar num piscar de olhos

Leitura de 7 minutos

Uma empresa normal perde mais de 20% da sua capacidade produtiva por causa de trâmites internos.

Isso inclui o tempo gasto pelas equipes para localizar requisitos ou coordenar o status de projetos, atualizações e fazer tudo o que é necessário para levar um produto para o mercado e continuar aprimorando o produto no longo prazo.

Este manual mostrará a você e sua equipe como usar o Slack para manter o ciclo de desenvolvimento ágil e eficaz. Trabalhe em canais, integre apps e serviços que você já usa e implante diversos recursos do Slack. Assim, todos podem se reunir num piscar de olhos, trabalhar em sincronia e passar mais tempo concentrados naquilo que importa: terminar a codificação e aumentar a confiabilidade dos serviços.

Use este manual para saber como:

  1. Ter acesso a informações-chave e especialistas de toda a empresa
  2. Revisar e implantar código de um só lugar
  3. Acompanhar dados de desempenho em tempo real de vários sistemas para agilizar a solução de problemas
  4. Simplificar e automatizar fluxos de trabalho conectando os serviços e as plataformas que você usa normalmente

“As equipes de desenvolvimento que usam o Slack fornecem 5% a mais de rendimentos no geral, com um tempo de comercialização 23% mais rápido, 27% menos tempo de teste e iteração e menos tempo para identificar e resolver bugs de engenharia.”

Pesquisa da IDC, patrocinada pela SlackThe Business Value of Slack, 2017

Acesse as informações e fale com os especialistas de que sua equipe precisa para criar códigos de alta qualidade

Mais do que um local para organizar as conversas, os canais públicos criam automaticamente um arquivo de conhecimento que todo mundo da organização pode pesquisar. Se você se comprometer a fazer a maior parte do trabalho nos canais públicos, quando alguém precisar de mais dados para avançar, como os detalhes de última versão, poderá acessar essas informações de imediato.

É melhor reservar os canais privados para conversas delicadas ou confidenciais e as mensagens diretas para comunicações rápidas.

 

“Nós temos o que gostamos de chamar de ‘fluxo de entrega de ponta a ponta’, que começa pelo código-fonte e percorre todo o processo até a implantação na produção. Agora nós integramos o Slack às principais etapas desse processo.”

 

Transformar alertas em ações

Gerencie revisões de código, resolva interrupções e faça muito mais no Slack

Quando você precisa discutir um conjunto de alterações em uma solicitação de pull ou se reunir para tratar de um alerta urgente, os apps e as integrações do Slack podem receber notificações de vários sistemas diretamente nos canais em que as conversas relacionadas já estão acontecendo. Assim, todos podem identificar possíveis problemas e encontrar soluções juntos.

Com a integração de alertas dos sistemas aos canais públicos, fica mais fácil para os gerentes e os membros de outras equipes ficarem por dentro do andamento do trabalho. Além disso, a resolução de problemas de forma colaborativa nos canais cria uma trilha de auditoria automática com registro de data que pode ser útil nas análises de incidentes. Sem precisar alternar entre vários apps e logins, você tem menos interrupções no seu dia de trabalho.

Integrar ferramentas de desenvolvimento com o Slack

Conecte estes apps e serviços ao seu workspace Slack para gerenciar todos os processos de desenvolvimento e implantação em um só lugar.

Logo of GitHub Enterprise Server
GitHub Enterprise Server
Poste confirmações, solicitações de pull e comentários sobre problemas do GitHub em um canal do Slack e notifique os membros da equipe automaticamente quando houver solicitações.
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Receba notificações sobre o status de problemas do JIRA no Slack, atribua trabalho e acompanhe o progresso da equipe.
Mystery App
Poste notificações de implantação em um canal do Slack e divida os incidentes entre a equipe.
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Diminua o tempo de resolução de incidentes agregando eventos do PagerDuty e recebendo alertas acionáveis postados em um canal do Slack.
Logo of New Relic Alerts
New Relic Alerts
Receba alertas da Web, de transações, do servidor e de dispositivos móveis do New Relic em um canal do Slack.
Logo of Bitbucket Cloud
Bitbucket Cloud
Receba uma notificação em um canal do Slack quando o código for enviado a um repositório.

Descubra mais na categoria Ferramentas para desenvolvedores do Diretório de apps do Slack.

Ter equipes em sintonia e manter a agilidade dos processos

Trabalhar em equipe no Slack

Agora que nós já vimos como os canais, os apps e as integrações conectam você com as pessoas e as ferramentas importantes para a sua equipe, vamos ver como você pode integrar mais atividades do dia a dia ao Slack. Quando os colegas de equipe trabalham juntos nos canais, eles podem ajudar um ao outro a fazer um ótimo trabalho e antecipar possíveis problemas.

Criar e compartilhar código usando snippets

Compartilhe códigos, arquivos de configuração e arquivos de log com snippets, que funcionam com várias linguagens de programação. Os membros da equipe podem baixar os snippets, ver o arquivo bruto e fazer comentários.

Menos reuniões presenciais: organize reuniões pelo Slack

Saiba quem está trabalhando em cada tarefa, o status de um projeto e possíveis obstáculos transferindo as reuniões para os canais da equipe no Slack, onde estarão acessíveis para uso futuro. E por que não usar um app para facilitar? O Teamline e o Standuply são opções muito usadas.

Acompanhe problemas e identifique padrões com um canal de triagem (e emoji)

Para manter a qualidade e interromper tendências preocupantes, crie canais exclusivos de triagem (como #triagem-app-ios) onde pessoas de toda a organização podem relatar bugs, problemas e irregularidades. Nós recomendamos atribuir um membro da equipe à função de capitão de triagem do dia para ajudar a responder às perguntas e encaminhar questões de alta prioridade para as equipes certas.

Envio de sinais com emoji

Os emojis oferecem um contexto útil às mensagens no Slack. Nos canais de triagem, eles também servem como ferramenta de diagnóstico, ajudando a monitorar tendências e reconhecer padrões de comportamento ao longo do tempo.

Desenvolver com a equipe, para a equipe

Como criar integrações internas

Existem vários apps disponíveis para conectar com o seu workspace. Mas, em alguns casos, pode ser necessário adaptar um fluxo de trabalho às necessidades da sua equipe. Talvez isso implique trazer mais ferramentas e dados para o Slack. As integrações internas ajudam a fazer exatamente isso.

Use integrações internas para combinar dados de vários recursos em uma única mensagem. Assim, você pode gerenciar DevOps, implantações, CI, incidentes e até mesmo aprovar wireframes, sem sair do Slack. Aqui estão algumas aplicações úteis.

Caso de uso: inúmeros apps do Slack na Shopify

A plataforma canadense de comércio eletrônico Shopify opera mais de 500 mil lojas on-line. Para manter as portas virtuais de todas essas empresas abertas, ela criou mais de 180 integrações internas com o Slack. A mais popular, “Spy”, permite que a Shopify execute centenas de comandos personalizados, como consultar informações sobre as lojas mais ativas, o volume de tráfego e as finalizações de compra, inspecionar e controlar servidores em vários data centers e criar repositórios do GitHub, sem sair do Slack.

Quer explorar as integrações?

Comece a desenvolver em API.slack.com e confira os blueprints de apps com instruções detalhadas, exemplos de código e diagramas úteis.

Qual é o próximo passo?

Com este manual tem bastante conteúdo para assimilar, nós apresentamos algumas sugestões que simplificam os fluxos de trabalho, agilizam os processos e tornam as informações mais acessíveis entre equipes.

Lista de verificação:

Para ver dicas e instruções mais detalhadas sobre como organizar canais, trabalhar com apps e muito mais, acesse a Central de Ajuda. Se preferir falar com uma pessoa, entre em contato a qualquer momento pelo e-mail feedback@slack.com ou pelo Twitter em @slackhq. Será um prazer ajudar.

Notas de rodapé

  1. Michael Mankins e Eric Garton, Bain &amp; Company, “Time, Talent, Energy”, 7 de março de 2017. http://www.bain.com/publications/business-insights/time-talent-energy.aspx

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