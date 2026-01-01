Handbuch von Slack für Software-Entwicklungsteams

Durchschnittlich verlieren Unternehmen durch organisatorischen Aufwand über 20 % ihrer produktiven Leistung.

In diesen Wert fließt beispielsweise die Suche nach Anforderungen oder die Koordination im Zusammenhang mit dem Status von Designs, Updates und allem ein, was sonst noch für die Markteinführung eines Produkts und dessen langfristige Optimierung erforderlich ist.

Dieses Handbuch zeigt dir und deinem Projekt-Team, wie du mit Slack den Entwicklungszyklus agil und effizient hältst. Arbeite in Channels, integriere bereits genutzte Apps und Services und stelle verschiedene Slack-Funktionen bereit, damit alle sich schnell zusammenfinden können und auf dem Laufenden bleiben. So steht mehr Zeit für das zur Verfügung, was wirklich zählt: Code veröffentlichen und die Service-Zuverlässigkeit verbessern.

In diesem Handbuch werden die folgenden Aktivitäten erläutert:

Unternehmensweiter Zugriff auf wichtige Informationen, Experten und Spezialisten Überprüfen und Bereitstellen von Code an einem zentralen Ort Erfassung von Performance-Daten in Echtzeit aus mehreren Systemen, um Probleme schneller zu beheben Optimierung und Automatisierung von Workflows durch Verknüpfung der regelmäßig verwendeten Services und Plattformen

Entwickler-Teams, die Slack nutzen, liefern 5 % höhere Gesamtleistung, erzielen eine 23 % schnellere Markteinführung, brauchen 27 % weniger Zeit für Tests und Iterationen und können entwicklungsbezogene Fehler schneller identifizieren und beheben. Von Slack gesponserte IDC-Studie The Business Value of Slack, 2017

Erhalte den Zugriff auf Informationen und Fachkräfte, die dein Projekt-Team für schnellere Lieferung von hochwertigem Code braucht.

Offene Channels sind nicht nur ein Ort zur Organisation von Unterhaltungen. Sie erzeugen automatisch eine Drehscheibe für Wissen, die von allen in deiner Organisation durchsucht werden kann. Wenn ihr euch zum Ziel setzt, den Großteil eurer Arbeit in offenen Channels zu erledigen, sind für den Fall, dass jemand zusätzliche Informationen benötigt, um mit der Arbeit voranzukommen – wie z. B. die Details der letzten Version – alle diese Informationen unmittelbar zugänglich.

Geschlossene Channels sollten für sensible oder vertrauliche Unterhaltungen und Direktnachrichten zum schnellen Austausch reserviert sein.

„Wir haben etwas, was wir als ‚End-to-End-Pipeline‘ bezeichnen, die mit dem Quellcode beginnt und sich bis zur Produktimplementierung durchzieht. Und jetzt haben wir Slack in alle wichtigen Meilensteine für diesen Prozess integriert.“ Thomas Lawless Senior Software Engineer, IBM Mehr Infos zu: So nutzt das Entwickler-Team von IBM Slack

Channel-Tipps: Organisiere Channels nach Projektteams (#it-team oder #entw-team), Projekten, Produkten und Services (#funkt-neue-website) und Funktionen (#jira-benachrichtigungen, #entw-mitteilungen oder #triage-ios), um bei Unterhaltungen nicht den Fokus zu verlieren. Richte zuerst nur eine kleine Zahl an Channels ein. Später kannst du bei Bedarf Ergänzungen vornehmen.

Entscheide dich für eine nachvollziehbare Benennung der Channels, damit sie leichter zu finden sind, ähnlich wie in einem Inhaltsverzeichnis. Präfixe können hier sehr hilfreich sein!

Markiere wichtige Channels als Favoriten, damit sie in deiner Seitenleiste immer oben angezeigt werden und du den Überblick über die Unterhaltungen behältst.

Hinweise in Aktionen umsetzen

In Slack kannst du Code-Prüfungen managen, Ausfälle beheben und vieles mehr

Ganz egal, ob ihr eine Reihe von Änderungen an einer Pull-Anforderung besprechen oder euch gemeinsam um eine dringende Warnung kümmern müsst – mit Slack-Apps und Integrationen können Benachrichtigungen aus einer Vielzahl von Systemen in die Channels weiterleitet werden, in denen die Besprechungen bereits stattfinden. So können alle Mitglieder potenzielle Probleme identifizieren und Lösungen erarbeiten.

Die Weiterleitung von Systemhinweisen an offene Channels erleichtert es Managerinnen und Managern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen Projekt-Teams nicht nur, sich über den jeweiligen Fortschritt auf dem Laufenden zu halten, sondern das Lösen von Problemen als Projekt-Team in Channels schafft auch einen automatischen, mit Zeitstempeln versehenen Audit-Trail, der bei Reviews und Nachbesprechungen nützlich sein kann. Und da du nicht zwischen zahlreichen Apps wechseln und dich nicht immer wieder neu anmelden musst, geht weniger Zeit verloren.

Entwicklungs-Tools mit Slack integrieren

Verbinde diese Apps und Services mit deinem Slack-Workspace, um alle deine Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse an einem zentralen Ort zu managen.

Noch mehr gibt es in der Kategorie Entwickler-Tools im App-Verzeichnis von Slack zu entdecken.

Projekt-Teams auf dem gleichen Stand und Prozesse agil halten

In Slack zusammenarbeiten

Nun, da du gesehen hast, wie Channels, Apps und Integrationen dich mit den für dein Projekt-Team relevanten Leuten und Tools verbinden, werden wir uns anschauen, wir du weitere alltägliche Arbeitsabläufe direkt in Slack erledigen kannst. Team-Mitglieder können sich in Channels gegenseitig dabei unterstützen, ihre qualitativ hochwertigste Arbeit zu leisten und potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie Wellen schlagen.

Code mit Snippets erstellen und teilen

Teile Code, Konfigurationsdateien und Log-Dateien mithilfe von Snippets, die mit einer Vielzahl von Programmiersprachen kompatibel sind. Team-Mitglieder können sie herunterladen, die Raw-Datei einsehen und Kommentare hinterlassen.

Tipp: Starte Snippets im Handumdrehen, indem du ⌘ + Umschalttaste (Shift) + Eingabe (Mac) oder Strg + Umschalttaste (Shift) + Eingabe (Windows) drückst, woraufhin sich ein Pop-up-Fenster direkt in Slack öffnet.

Spart euch ein Meeting: Standup-Meetings in Slack abhalten

Erfahre, wer an was arbeitet, wie der Status eines Projekts lautet und ob konkrete Hindernisse vorliegen, indem du Standup-Meetings mit deinem Projekt-Team in Channels innerhalb von Slack verlegst, wo später nach ihnen gesucht werden kann. Oder lass das Ganze durch eine App managen! Teamline und Standuply sind beliebte Optionen dafür.

Tipp: Richte wöchentliche Erinnerungen (/erinnere) für dich selbst, eine Benutzergruppe (z. B. @team-ios) oder einen ganzen Channel ein, um alle Updates zu teilen.

Damit Channels übersichtlich bleiben, kannst du alle bitten, ihren Status in einem Thread zu posten.

Und um sicherzustellen, dass alle nur die nützlichsten Informationen bereitstellen, ist es sinnvoll, ein Nachrichtenformat zur Orientierung vorzugeben.

Verfolge Probleme und erkenne Muster mit einem Triage-Channel (und Emojis)

Du kannst spezielle Triage-Channels (z. B. #triage-iosapp) erstellen, um eine hohe Qualität zu wahren und besorgniserregenden Trends entgegenzuwirken, sobald sie sich abzeichnen. In diesen Triage-Channels können Leute aus der gesamten Organisation Fehler, Probleme und Unregelmäßigkeiten melden. Wir empfehlen, jeden Tag einem Team-Mitglied die Rolle des „Triage-Captain“ zuzuweisen, um Fragen zu beantworten und die Probleme mit der höchsten Priorität an die richtigen Projekt-Teams weiterzuleiten.

Sende Signale mit Emojis.

Emojis verleihen den Nachrichten in Slack jede Menge hilfreichen Kontext. Im Falle von Triage-Channels können sie auch als Diagnose-Tool dienen, das euch hilft, Trends zu verfolgen und Verhaltensmuster im Laufe der Zeit zu erkennen.

Mit deinem Team – und für dein Team – entwickeln:

Interne Integrationen erstellen

Es stehen zwar jede Menge Apps zur Verfügung, die du mit deinem Workspace verbinden kannst, doch manchmal ist es erforderlich, einen Workflow an die spezifischen Bedürfnisse deines Projekt-Teams anzupassen. Und das kann bedeuten, dass noch mehr eurer Tools und Daten in Slack integriert werden. Genau dabei helfen dir interne Integrationen.

Benutze interne Integrationen, um Daten aus mehreren Ressourcen in einer Nachricht zu kombinieren, damit du DevOps, Bereitstellungen, CI und Vorfälle managen und sogar Wireframes genehmigen kannst, ohne Slack dafür verlassen zu müssen. Hier sind ein paar weitere praktische Anwendungen.

Interne Integrationen bieten z. B. die folgenden Vorteile: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Helpdesk-Tickets direkt aus Slack heraus erstellen.

Du kannst neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilfreiche Onboarding-Ressourcen senden.

Inhalte lassen sich von Slack aus in eurem Intranet oder auf eurer Website veröffentlichen.

Du kannst die allseits beliebten TPS-Berichte versenden.

Anwendungsfall: Die Super-Slack-Apps von Shopify

Die E-Commerce-Plattform Shopify betreibt mehr als 500.000 Online-Shops. Damit die virtuellen Türen all dieser Unternehmen stets offen bleiben, hat Shopify mehr als 180 interne Integrationen für Slack erstellt. Die beliebteste von ihnen, „Spy“, ermöglicht es dem Shopify-Team, Hunderte von benutzerdefinierten Befehlen auszuführen, wie z. B. das Abfragen von Informationen über die aktivsten Shops, das Traffic-Aufkommen und die Checkouts, die Inspektion und den Betrieb von Servern in Rechenzentren und die Erstellung neuer GitHub-Repositorys, ohne Slack zu verlassen.

Bereit, Integrationen zu entdecken?

Fang jetzt unter API.slack.com mit der Entwicklung an und denk dran, dir die App-Entwürfe anzusehen, die detaillierte Anweisungen, Code-Beispiele und hilfreiche Flussdiagramme enthalten.

Was kommt jetzt?

Angesichts der Fülle an Informationen in diesem Handbuch folgen hier einige Tipps, was dein Projekt-Team zunächst tun kann, um die Workflows zu optimieren, die Prozesse zu beschleunigen und Informationen teamübergreifend besser bereitzustellen.

Check-Liste:

Channels ein wenig aufräumen: Übersichtliche und aufgeräumte Channels sind für eine eindeutige und unmissverständliche Kommunikation zwischen den Projekt-Teams und Abteilungen unerlässlich. Überprüfe regelmäßig deine Channel-Liste und archiviere die Channels, die nicht mehr relevant oder hilfreich sind. Hier findest du Tipps, wie du den Informationsfluss in Slack auf das Wesentliche reduzierst.

Übersichtliche und aufgeräumte Channels sind für eine eindeutige und unmissverständliche Kommunikation zwischen den Projekt-Teams und Abteilungen unerlässlich. Überprüfe regelmäßig deine Channel-Liste und archiviere die Channels, die nicht mehr relevant oder hilfreich sind. Hier findest du Tipps, wie du den Informationsfluss in Slack auf das Wesentliche reduzierst. Channel bei Bedarf umbenennen: Gehst du bei der Benennung der Channels einheitlich vor? Sind die Benennungen so gewählt, dass der Zweck offensichtlich ist? Nimm dir Zeit zur Umbenennung der Channels, damit sie leicht aufzufinden und nachzuverfolgen sind. Hier findest du Best Practices bei der Channel-Benennung.

Gehst du bei der Benennung der Channels einheitlich vor? Sind die Benennungen so gewählt, dass der Zweck offensichtlich ist? Nimm dir Zeit zur Umbenennung der Channels, damit sie leicht aufzufinden und nachzuverfolgen sind. Hier findest du Best Practices bei der Channel-Benennung. Mit Apps experimentieren: Verknüpfe einige wichtige und häufig verwendete Services (wie etwa das Bug-Tracking-Tool deiner Wahl) mit dem Workspace deines Projekt-Teams, und versuche, Daten direkt in Slack freizugeben und zu aktualisieren. Entdecke Entwicklungs-Apps für Slack.

Detaillierte Hinweise und Informationen zur Organisation von Channels, zur Arbeit mit Apps usw. findest du im Support-Center. Wenn du lieber direkten Kontakt mit einer Person aufnehmen möchtest, erreichst du uns jederzeit unter feedback@slack.com oder auf Twitter unter dem Nutzernamen @slackhq. Wir helfen gerne weiter.