Salesforce、Slack日本法人と合併を完了

株式会社セールスフォース・ドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は本日、Slack Technologies, Inc.の日本法人であったSlack Japan株式会社との合併を完了したことを発表しました。

Salesforceは、2021年12月1日付けにてSlackの日本法人と合併したことにより、今後SlackとSalesforce Customer 360を融合した生産的で革新的なより良いサービスを提供し、お客様の成功をどこからでも実現するための「Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）」を推進します。

Salesforceの代表取締役会長 兼 社長である小出 伸一は次のように述べています。「社会のデジタル化が急速に加速するなか、CRMのリーダーであるSalesforceと先駆的なデジタルプラットフォームを提供するSlackとの合併手続を日本において完了できたことを嬉しく思います。SalesforceとSlackは日本においても共にエンタープライズ・ソフトウェアの未来を創り、成功をどこからでも実現する『Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）』の構築を支援してまいります」

Slack 日本 韓国リージョン事業統括 常務執行役員 カントリーマネージャーである佐々木聖治は次のように述べています。「Slackはこれまで、幅広い日本国内の企業でご利用いただき、コミュニケーションの観点から組織の文化、プロセス、構造の変革をご支援してまいりました。現在、企業は旧来の働き方を見つめ直し、新たな働き方を再構築する転換点を迎えています。Salesforceとの合併完了を経て、皆様のご期待に添えるサービス提供に、より一層注力するとともに、引き続き人々の仕事をよりシンプルに、快適に、有意義にを念頭に置いて、この変革期を共に乗り越えるご支援を続けてまいります。」

セールスフォース・ドットコムについて

セールスフォース・ドットコムは、顧客関係管理（CRM）のグローバルリーダーであり、デジタル時代において企業と顧客を近づける支援をしています。 1999年に設立されたセールスフォース・ドットコムは、あらゆる規模と業界の企業がクラウド、モバイル、ソーシャル、IoT、人工知能、音声、ブロックチェーンなどの強力なテクノロジーを活用し、360度で顧客と繋がるためのツールを提供します。セールスフォース・ドットコム（NYSE：CRM）の詳細については、www.salesforce.comをご覧ください。

本件は日本時間2021年12月10日に発表されました。

