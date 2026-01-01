Discover Slack! アプリ連携ウェビナー「ノーコードで誰でも簡単！ワークフローの構築」

このウェビナーの対象者 :

業務の自動化で、単純作業を明日から簡素化させるヒント

Slack は業務に必要な様々なアプリケーションと連携し、業務改善・生産性向上につなげることができます。

多くのSlack 導入企業が、Slack をメッセージツールとしてのみならず、アプリケーションと連携し業務の基盤として活用しています。

このウェビナーシリーズでは、Slack と連携が可能なサービスと、実際の連携でどんなことが実現できるのかをご紹介します。

—–

今回は、複数のアプリケーション間の連携が必要な様々なワークフローの自動化を、ノーコードで実現する次世代型インテグレーション「Workato」とともに、実際の連携方法や具体的な業務改善事例などをご紹介します。

（このウェビナーは、2021年12月1日に配信したものです）

ワークフローの自動化とは、日常的なプロセスを自動化し、人による操作を最低限に

抑えてタスクを完了すること。かんたんに言うと、繰り返しのタスクを自動化して

作業を楽にするということです。

例えば、下記のようなことができるようになります：

● 入社後の手続きや、オンボーディングのフローを自動化

● 年末調整や健康診断といった、総務系オペレーションの効率化

● 会社・チームの目標管理や更新

● チームの朝会のような、ミーティングを Slack 上で実施

● 承認作業や通知を Slack 上で完結する

さらに、2 つのサービスの導入企業より、現場視点での Slack と Workato の連携事例や導入後の効果もお伝えします。

（このウェビナーは、2021年12月1日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 【対象者】 すでに Slack を使っているがチャット機能としてしか活用できていない方

Slack と連携できるアプリケーションについて詳しく知りたい、アプリ連携がどの様に業務改善につながるのか知りたい方

様々なITツールを活用し、業務の専門性が向上している一方で、より一層の業務効率化を求めている経営者、IT・情報システム部門の方

注目のスピーカー :