A customer with the Slack logo with a headset representing working in Slack
Webinar

How Salesforce Canada automates and simplifies work with Slack

How Salesforce is using Slack to transform productivity and build deeper relationships

視聴する
60 分

    Salesforce Canada leadership relies on Slack to accelerate delivery to business partners so they can allocate their teams’ time to strategic initiatives. As the productivity platform for business, Slack helps Salesforce power employee productivity, cut costs through AI and automations, and mitigate security risks.

    注目のスピーカー :

    SlackSVP, Canada SalesMargaret Stuart
    SlackSr. Director, Product MarketingKamilla Khaydarov
    Salesforce SVP, Business Technology (IT)Andy White
    Salesforce Senior Director, OperationsTamara Carpenter
    Salesforce RVPDaniel Martin

    このウェビナーは役に立ちましたか？

    0/600

    助かります！

    ご意見ありがとうございました！

    了解です！

    ご意見ありがとうございました！

    うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

    Related Events

    JP Why Slack 船

    オンデマンド

    Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

    製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

    今すぐ見る