Slack for Sales 営業部門向けウェビナー

このウェビナーの対象者 :

「営業部門の効果を最大化するための Slack 活用」

Slack は、企業向けのメッセージプラットフォームです。

チャンネルベースのコミュニケーションと様々なツールやシステムとの連携により、新しい働き方と生産性の向上を提供します。

昨今、リモートワークの浸透とテクノロジーの進化により、営業の現場は急速に変化しています。顧客に接触する際、従来の方法では効果が薄れ商談サイクルは長期化しています。このような環境の中でも成功している営業部門は、コミュニケーション手段を最適化し、顧客と密に連携することで売り上げを拡大しています。また、営業社員のスキルアップをサポートしチームの力を最大限に引き出しています。

本ウェビナーでは、環境変化に対応し成功を収めているお客様を迎え、営業部門において売上を拡大するための Slack の活用方法を紹介します。（このウェビナーは、2021年4月8日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : Slack を活用して以下の事を実践する方法 顧客との対話の密度を上げ、関係を強化する

コミュニケーションを最適化し、営業業務の作業効率向上する

ナレッジ共有をし、チームの効果を最大化する

注目のスピーカー :