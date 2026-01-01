What is Slack? 営業組織向けウェビナー

このウェビナーの対象者 :

顧客と質の高いつながりをつくる

営業組織にとって、顧客との関係構築の場は対面商談だけではなく、

メールやオンライン商談、ビジネスチャット、ウェビナーなど、

接点が多岐にわたる時代となりました。

それは顧客側の視点でも同様です。

さまざまな会社からあらゆるチャネルでアプローチがある中で、

自社の課題を特定し、より効率的に課題解決に挑む必要があります。

本ウェビナーでは、「顧客との質の高いつながり」をテーマに

「３つのセッション」を用意しました。

常に状況が変化するニューノーマル時代ならではの、

顧客と自社、双方の成功を実現する「新しいつながり方」について

学んでいきましょう。

このウェビナーで聞けること : 【対象者のイメージ】 デジタルシフトによって、どのように組織のコラボレーションを加速させたり、営業目標達成・増益に繋げたりできるのか、模索している経営層や営業組織のリーダー

チームの生産性や俊敏性を向上させたい営業組織のマネジメント層やリーダー﻿﻿

顧客との関係構築を向上させたい営業組織のメンバー

注目のスピーカー :