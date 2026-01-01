デスク_header
Webinar

What is Slack? 営業組織向けウェビナー

「顧客との質の高いつながり」をテーマに「３つのセッション」を用意しました。常に状況が変化するニューノーマル時代ならではの、顧客と自社、双方の成功を実現する「新しいつながり方」について学んでいきましょう。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

顧客と質の高いつながりをつくる

 

営業組織にとって、顧客との関係構築の場は対面商談だけではなく、
メールやオンライン商談、ビジネスチャット、ウェビナーなど、
接点が多岐にわたる時代となりました。

それは顧客側の視点でも同様です。

さまざまな会社からあらゆるチャネルでアプローチがある中で、
自社の課題を特定し、より効率的に課題解決に挑む必要があります。

本ウェビナーでは、「顧客との質の高いつながり」をテーマに
「３つのセッション」を用意しました。

常に状況が変化するニューノーマル時代ならではの、
顧客と自社、双方の成功を実現する「新しいつながり方」について
学んでいきましょう。

注目のスピーカー :

Well DirectionCEO向井　俊介 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ビジネスグロース本部 第五営業部 部長花房 洵也

