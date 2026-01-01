Why Slack? 導入事例紹介セッション 「Slack のエンタープライズグレードのセキュリティ」

このウェビナーの対象者 :

このウェビナーでは、

「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」

「導入までの具体的な道のりを知りたい」

「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」

といった皆さまを対象に、導入企業さまから事例をご紹介します。

今回は「セキュリティ」をテーマに、Slack 導入企業ではどのようにセキュアな環境で新しい働き方を実現し、変化に対応しているのか、実際の事例をご紹介します。

（このウェビナーは、2020年11月5日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 導入が決まった理由、どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack を活用し、どのようにセキュアな環境でリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :