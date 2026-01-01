Why Slack? 導入事例紹介セッション 「Slack のエンタープライズグレードのセキュリティ」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
このウェビナーでは、
「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」
「導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業さまから事例をご紹介します。
今回は「セキュリティ」をテーマに、Slack 導入企業ではどのようにセキュアな環境で新しい働き方を実現し、変化に対応しているのか、実際の事例をご紹介します。
（このウェビナーは、2020年11月5日に配信したものです）
注目のスピーカー :
株式会社セブン銀行専務執行役員松橋 正明 様
PayPay 株式会社営業統括本部 営業本部 加盟店サポート部 部長内田 翔 様
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
Slack Japan 株式会社ビジネスグロース営業部 ビジネスディベロップメント井上 靖子
