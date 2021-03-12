장벽을 제거하기 위한 3년간의 노력

작년 미국 국민 담화의 최전선에 인종차별 철폐가 등장했습니다. 여기서 공공 부문과 민간 부문 모두에서 차별 철폐에 대한 노력을 재평가하고 부당한 차별을 받는 사람들에게 기회를 더 주는 것이 급선무라며 강조했습니다. 추구할 가치가 있는 대의에 참여하는 것도 중요하지만 점점 더 많은 기업에서 시스템적인 변화가 생기려면 기업 문화가 바뀌어야 함을 깨닫고 있습니다.

2018년에 Slack은 The Last Mile, the W.K와 협업했습니다. Kellogg Foundation과 FREEAMERICA는 이 변화를 가속화하고 지속적인 영향을 줄 수 있는 Next Chapter를 시작합니다. 이는 Slack의 내부 문화, 더 큰 비즈니스 커뮤니티와 전에는 감금되었던 사람들이 기술을 요구하는 장기적인 일자리를 찾도록 돕는 일에 영향을 줍니다. 6개월짜리 견습 프로그램인 Next Chapter는 사람들의 인식을 변화시키고 이들이 매우 높은 기술을 요구하는 엔지니어링 역할을 맡을 수 있도록 만들어졌습니다.

오늘 저희는 Next Chapter에 동참하기로 한 일곱 멤버를 소개합니다. 새 멤버에는 Affirm, Checkr, GoodRx, American Family Insurance 및 Lob이 포함됩니다. 이로써 기존 멤버인 Dropbox, Zoom 및 Square와 함께 Next Chapter이 세 번째 집단을 구성하는 기업이 총 11개로 늘었습니다.

“전 저희 직원들이 지난 몇 년 동안 전에 수감자였던 사람들을 진정으로 포용하는 환경을 만들기 위해 들인 노력이 자랑스럽습니다.” Slack의 CEO이자 공동 창업자인 Stewart Butterfield가 말합니다. “그건 언뜻 보기에 자연스럽지 않은 일일 수 있습니다. 누구든 재기할 기회가 있다고 관념적으로 믿는 사람들조차도 출소자들과 함께 일하게 되면 망설이게 됩니다.

열린 마음으로 이들이 다른 직장 동료와 다를 것이 없는 완전한 인격체라고 진정으로 믿어야만 두려움이 사라집니다. 11개 기업에서 직원들이 하는 일은 기업 문화의 영구적인 변화를 돕습니다. 또한 사람들이 재능을 모두 활용하여 놀라운 성과를 내도록 견습할 기회를 만듦으로써 우리 모두가 놀라운 엔지니어 재능의 혜택을 받을 수 있습니다.”

올해에는 스물 한 명의 견습생이 프로그램을 시작하며 이들은 재정적인 지원과 전문적이고 기술적인 멘토, 사회 재진입 서비스를 받습니다. Next Chapter는 또한 전 세계를 강타한 코로나 사태 때문에 필요에 의해 완전 원격으로 운영될 예정이며 국내 곳곳에서 온 견습생들은 이동할 필요 없이 자사가 있는 곳에서 프로그램에 참가할 수 있습니다.

11개의 기업, 하나의 기회

우리는 자주 부당한 대우를 받는 사람들은 자동으로 미래가 없는 저임금 단기 직종에만 종사할 수 있다고 생각합니다. 게다가 연구에 따르면 고용이 불안정할 경우 다시 감옥에 갈 확률이 대폭 증가하므로 무직 상태가 재범을 예측하는 변수가 됩니다. 출소자들이 겪는 빈곤의 악순환은 당사자, 고용인 및 세금을 내는 모든 사람에게 손해입니다.

Next Chapter는 기술은 물론 다른 분야에서 기회를 만듦으로써 부당한 대우를 받아 세대를 이어 빈곤에서 헤어나오지 못하는 사람들을 돕고 그들의 가족과 지역 공동체가 실질적으로 느낄 수 있는 부의 창출 기회를 제공하려고 합니다.

“사회 시스템과 기회는 그들에게 공평하지 않습니다. 이는 특히 기술 분야에서 두드러지는데요, 기업에서 이들에게 공평한 기회를 주는 역할을 담당해야 합니다.” Lob의 사회 영향 부서장 Christina Louie Dyer의 말입니다. “Series C 단계에서 Next Chapter에 참여함으로써 Lob은 회사의 성장과 함께 커질 공정성 있는 관행의 기반을 마련하는데 가치를 두고 있습니다. 저희는 이 파트너 관계를 통해 회사에 새로운 인재가 유입되기를 희망하고 있습니다.”

파트너 업체는 150명 규모인 Lob부터 12,000명 규모의 American Family Insurance(위스콘신주 메디슨 소재)까지 다양하며 American Family Insurance는 기술 외 분야에서 Next Chapter에 참여한 최초의 기업입니다.

“Next Chapter와의 파트너 관계는 전과 기록이 있는 사람들이 American Family Insurance에서 의미 있는 일자리를 얻을 뿐만 아니라 이들이 커리어를 개발하도록 돕습니다.” American Family Insurance의 사회 영향 투자 부서장 Nyra Jordan의 말입니다. “사회 정의와 관련된 사람들의 커리어와 커뮤니티를 계속 지원하려면 Next Chapter와 같은 조직과 협업하는 것이 중요합니다.”

기회와 커뮤니티 만들기

2020년 Slack과 Zoom에서 Next Chapter에 참여한 모든 견습생은 이제 각자의 회사에서 정규직으로 근무하고 있습니다. 한편 Dropbox와 Square에서 프로그램에 참여한 견습생은 Hack Reactor 커리큘럼을 성공적으로 마쳤으며 견습 생활의 중반부에 이르렀습니다. Slack의 첫 견습생 세 명은 당사에서 정직원 엔지니어로 계속 근무하고 있으며 근무 기간에 모두 승진했습니다.

Next Chapter의 규모가 커지자 견습생 커뮤니티도 커졌습니다. 견습생 생활을 하고 현재는 정규직 엔지니어로 근무하는 이들은 새로 견습생이 된 이들에게 멘토가 되어주며 Slack 워크스페이스에서 새로운 견습생들과 경험을 공유하고 그들에게 조언해줍니다.

이제 Slack에서 정규직 엔지니어로 근무하는 Sumit Lal가 자신의 경험을 공유합니다.

“샌 퀜틴 교도소에 있을 때 전 엔지니어가 되겠다는 꿈을 가지고 있었어요. Lino(Ornelas, 과거 Slack의 견습생이었다가 지금은 정규직 소프트웨어 엔지니어로 근무)가 Next Chapter를 마치고 Slack에 고용된 것을 보고 희망을 가지게 되었습니다. Next Chapter에서 절 받아들여 주고 얼마 뒤 전 Slack에서 견습생이 되었습니다. 전 견습생들이 자신들의 꿈을 펼칠 수 있는 직장에 들어왔다고 생각했죠. 그들은 회사에 소속감을 가지고 있으며 제게도 소속감을 주었습니다. 어쨌거나 견습생이 된 후로 배울 것이 엄청나게 많았어요. 궁금한 것이 생길 때마다 Lino를 찾아가면 그가 기꺼이 질문에 대답해주었고 그 덕분에 엔지니어가 될 수 있었어요.”

기업 문화 바꾸기

참가한 기업의 문화를 바꾸는 것은 Next Chapter 프로그램에서 필수적인 부분이며 프로그램이 성공하기 위해 중요한 요소입니다. 관리자를 위한 전담 교육, 직원과 조직 전체 인원의 근무 시간 등 리소스를 활용하는 것 외에도 조직에 새로 들어온 멤버는 조직의 모든 사람이 참여하는 회의에 참석해 Next Chapter팀으로부터 이 프로그램으로 무엇을 달성할 수 있는지와 이 프로그램이 왜 중요한지 그리고 이 프로그램이 성공하려면 조직에서 무엇을 해야 하는지에 대한 설명을 듣습니다.

출소자에 대한 사람들의 인식을 바꾸고 회사에서 이들을 지원하고 환영하는 환경을 만들면 Next Chapter에 참가한 견습생뿐만 아니라 회사 전체적으로도 이득입니다. 회사는 재능 있는 엔지니어를 얻고, 직원은 전에 경험하지 못한 방식으로 사회 정의를 실현하는 현장에 서고, 견습생들은 자신들의 재능을 펼칠 기회를 얻습니다.

Next Chapter가 시작된 지 3년이 지나자 이 프로그램의 영향을 확실히 느낄 수 있었습니다. 프로그램에 참여한 기업은 의지가 충만한 직원을 얻고 이 프로그램에 지원한 이들은 전에는 상상할 수 없었던 미래를 설계할 수 있는 진짜 기회를 얻습니다.

혹시 이 글을 읽고 여러분의 회사에서 어떻게 이런 사업에 참여할 수 있을지 궁금해 졌다면 2018년 8월, 2019년 11월 그리고 2020년 7월에 게시한 블로그 포스트인 Next Chapter의 액션 청사진을 참조하거나 Slack for Good(slackforgood@slack.com)으로 연락하세요.