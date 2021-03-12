Tres años eliminando barreras

A lo largo del último año, la lucha por la justicia racial se ha situado en la primera línea del debate nacional en los Estados Unidos, poniendo de relieve la urgente necesidad de que tanto el sector público como el privado reevalúen sus esfuerzos para abordar la desigualdad y ampliar las oportunidades hacia las personas afectadas por la justicia. Firmar cheques para causas dignas es algo increíblemente importante, pero cada vez más compañías han notado que el cambio sistémico requiere un cambio cultural significativo.

En 2018, Slack trabajó con The Last Mile, la Fundación W.K. Kellogg y FREEAMERICA para lanzar Next Chapter: un programa que podría acelerar este cambio y tener un impacto duradero en la cultura interna de Slack, en la comunidad empresarial en general y en la ayuda a la población de personas anteriormente encarceladas, para encontrar un empleo calificado a largo plazo. Como un programa de aprendizaje de seis meses, Next Chapter se diseñó para modificar las percepciones y llevar a esta población a puestos de ingeniería altamente calificados.

Hoy anunciamos siete nuevas empresas integrantes que se unen a Next Chapter, incluyendo a Affirm, Checkr, GoodRx, American Family Insurance y Lob. Se integran a los miembros ya existentes como Dropbox, Zoom y Square, para un total de 11 compañías en la tercera cohorte de Next Chapter.

«Estoy muy orgulloso del trabajo que nuestros empleados realizaron en los últimos años para crear un entorno realmente inclusivo para las personas anteriormente encarceladas», afirma el director general y cofundador de Slack, Stewart Butterfield. «Eso no es inmediatamente tan natural como uno podría pensar. Incluso quienes creemos que «todos merecen una segunda oportunidad», en abstracto podemos desarrollar reservas cuando nos enfrentamos con la perspectiva de trabajar directamente con personas que pasaron por la cárcel.

«Dejar de lado estos temores sólo es posible si eres capaz de abrir tu mente y tu corazón para comprometerte directamente con estos nuevos colegas, como seres humanos completos. El trabajo que realizan los empleados en las 11 compañías es lo que ayuda a crear un cambio cultural duradero. Y al crear oportunidades para que los aprendices empleen plenamente sus dones y realicen un trabajo increíble, todos nos beneficiamos del increíble talento de los ingenieros».

Veintiún aprendices comenzarán el programa este año, quienes recibirán apoyo financiero, tutoría profesional y técnica, y servicios de reincorporación. Next Chapter también continuará funcionando con el modelo totalmente a distancia, necesario debido a la pandemia mundial, y que le permitió a los aprendices de todo el país participar en el programa sin tener que trasladarse a las sedes de las compañías que los recibirán.

11 compañías y una oportunidad única

Con demasiada frecuencia, vemos que las personas involucradas en la justicia se limitan automáticamente a trabajos mal pagados, con pocas oportunidades de progreso profesional a largo plazo. Además, las investigaciones demuestran que la falta de un empleo estable aumenta de forma drástica la probabilidad de que una persona regrese a la cárcel o al centro penitenciario, lo que hace que la falta de empleo sea uno de los principales factores de reincidencia. Este ciclo contraproducente de liberación y pobreza perjudica a todos, incluidos a los reinsertados, empresarios y contribuyentes.

Al crear una oportunidad en tecnología y fuera de ella, Next Chapter puede ayudar a poner un punto final al ciclo de pobreza generacional que a menudo afecta a las personas involucradas en la justicia, y puede brindarles una oportunidad para crear riqueza con impacto tangible en sus familias y comunidades.

«Los sistemas y las oportunidades no son equitativos, especialmente en el ámbito de la tecnología, y todas las compañías pueden desempeñar un papel en la creación de un acceso justo», afirma Christina Louie Dyer, directora de impacto social de Lob. «Unirnos a Next Chapter, en nuestra etapa de Serie C, está ayudando a Lob a extender nuestros valores en una base de prácticas equitativas que puedan escalar a medida que crecemos. Estamos encantados de dar la bienvenida a los nuevos talentos en nuestra compañía a través de esta asociación».

El tamaño de las compañías asociadas oscila entre los 150 empleados de Lob y los 12.000 de American Family Insurance, una empresa de Madison (Wisconsin), que representa la primera incursión de Next Chapter en el mundo no tecnológico.

«Nuestra asociación con Next Chapter ayudará a crear una vía para que las personas con antecedentes penales no sólo consigan un empleo significativo en American Family Insurance, sino que hagan crecer sus carreras en nuestra compañía», menciona Nyra Jordan, directora de inversión de impacto social de American Family Insurance. «Mientras sigamos apoyando a las personas que se dedican a la justicia, tanto en sus carreras como en sus comunidades, las colaboraciones con organizaciones como Next Chapter serán fundamentales».

Crear oportunidades y comunidad

Todos los aprendices de la cohorte 2020 de Next Chapter en Slack y Zoom trabajan ahora a tiempo completo en sus respectivas compañías, mientras que los aprendices de Dropbox y Square completaron con éxito el plan de estudios de Hack Reactor y están en medio de su aprendizaje. La cohorte inaugural de tres aprendices de Slack continúan desempeñándose como ingenieros a tiempo completo en Slack y todos recibieron ascensos durante su permanencia.

A medida que Next Chapter creció, la comunidad de aprendices también lo hizo. Los antiguos aprendices, ahora ingenieros de tiempo completo, ofrecen tutoría y apoyo a los nuevos aprendices que les siguen, y todos ellos mantienen un espacio de trabajo activo en Slack, en el que antiguos y actuales aprendices pueden compartir experiencias y ofrecer consejos.

Un antiguo aprendiz, ahora ingeniero de Slack de tiempo completo, Sumit Lal, comparte su experiencia:

«Cuando estaba en San Quentin, soñaba con ser ingeniero. Ver a Lino [Ornelas, que fue aprendiz en Slack y ahora también es ingeniero de software de tiempo completo] pasar por Next Chapter y ser contratado en Slack me dio esperanzas. Poco después de que me aceptaran en Next Chapter y de ser seleccionado como aprendiz de Slack, supe que entraba en un lugar de trabajo donde otros aprendices podían prosperar. Ellos pertenecían a este lugar y me hicieron sentir que yo también. No obstante, cuando me incorporé, la curva de aprendizaje era enorme. Lino estuvo más que dispuesto a responder a mis preguntas cada vez que me puse en contacto con él y realmente me ayudó a sacar el mejor ingeniero que hay en mí».

Transformando la cultura corporativa

El cambio cultural en las organizaciones participantes es una parte esencial del programa Next Chapter y un ingrediente crucial para el éxito del programa. Además de aprovechar los recursos, como la formación específica para los directivos, las horas de oficina para los empleados y las mesas redondas para toda la organización, cada nueva organización miembro debe celebrar una reunión general con sus empleados en la cual el equipo de Next Chapter subraya lo que puede conseguir de este programa, por qué es importante y qué le demandará a toda la organización.

Estos esfuerzos por cambiar las percepciones y garantizar que cada compañía esté preparada para crear un entorno de apoyo y recepción benefician no sólo a los aprendices de Next Chapter, sino a cada compañía en conjunto. Las compañías reciben a los ingenieros con talento que necesitan, los empleados tienen la oportunidad de acercarse a la reforma de la justicia de una forma que probablemente nunca hayan experimentado antes, y los aprendices están en condiciones de prosperar y hacer su mejor trabajo.

Después de tres años, el impacto de Next Chapter se torna evidente: Las compañías participantes ganan con empleados comprometidos y las personas a las que sirve este programa obtienen una oportunidad real, con un futuro que en algún momento no podrían haber imaginado para sí mismas.

Si está leyendo esto y se pregunta cómo puede participar su compañía, encuentre más información sobre el plan de acción de Next Chapter en nuestras entradas del blog de agosto de 2018, noviembre de 2019 y julio de 2020, o comuníquese con Slack for Good visitando slackforgood@slack.com.