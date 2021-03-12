Tre anni di abbattimento delle barriere

Nell’ultimo anno, la lotta per l’equità razziale è diventata una questione di primaria importanza nel dibattito nazionale americano, evidenziando l’urgente necessità da parte del settore pubblico e privato di rivalutare il proprio impegno per combattere la disuguaglianza e aumentare le opportunità per le persone che hanno avuto problemi con la giustizia. Firmare assegni per cause nobili è estremamente importante, ma un numero sempre maggiore di aziende si è reso conto che i cambiamenti radicali richiedono cambiamenti culturali significativi.

Nel 2018, Slack ha collaborato con The Last Mile, the W.K. Kellogg Foundation e FREEAMERICA per inaugurare Next Chapter, un programma in grado di accelerare tale cambiamento e avere un impatto duraturo sulla cultura interna di Slack, sulla più vasta comunità commerciale e nell’aiutare ex-detenuti a trovare un’occupazione qualificata a tempo indeterminato. Next Chapter è un programma di apprendistato di sei mesi, progettato per stravolgere alcuni preconcetti e avvicinare queste persone a ruoli tecnici altamente qualificati.

Oggi presentiamo sette nuove aziende che sono diventate membri di Next Chapter, tra cui Affirm, Checkr, GoodRx, American Family Insurance e Lob. Si uniscono ai membri già presenti Dropbox, Zoom e Square per un totale di 11 aziende nel terzo gruppo di Next Chapter.

“Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dai nostri dipendenti negli ultimi anni per creare un ambiente realmente inclusivo per gli ex detenuti”, afferma il CEO e co-fondatore di Slack, Stewart Butterfield. “Non viene subito naturale come si potrebbe pensare. Anche chi di noi, in teoria, crede che “tutti meritano una seconda possibilità” può nutrire delle perplessità di fronte alla prospettiva di lavorare a contatto diretto con persone che hanno trascorso del tempo in carcere.

“È possibile mettere da parte queste paure solo se si è in grado di aprire la mente e il cuore e interagire direttamente con questi nuovi colleghi considerandoli esseri umani integri e completi. Il lavoro che i dipendenti svolgono in tutte le 11 aziende è quello che contribuisce a creare un cambiamento culturale duraturo. E se creiamo le opportunità per gli apprendisti di sfruttare appieno le loro doti e di svolgere un lavoro eccezionale, tutti noi possiamo trarre vantaggio da un talento tecnico enorme”.

Quest’anno, 21 apprendisti inizieranno il programma e riceveranno assistenza finanziaria, tutoraggio professionale e tecnico e servizi di reinserimento. Next Chapter proseguirà anche nella modalità completamente a distanza resa necessaria dalla pandemia mondiale, che ha permesso agli apprendisti di tutto il Paese di partecipare al programma senza trasferirsi nella sede dell’azienda ospitante.

11 aziende, un’opportunità unica

Troppo spesso, le persone che hanno avuto problemi con la giustizia vengono automaticamente limitate a svolgere lavori sottopagati con scarse opportunità di avanzamento di carriera a lungo termine. Inoltre, la ricerca mostra che la mancanza di un’occupazione stabile aumenta drasticamente la probabilità che una persona ritorni in carcere; pertanto, la mancanza di lavoro è un importante fattore che determina la recidività. Questo ciclo controproducente di scarcerazione e povertà è dannoso per tutti, comprese le persone in reinserimento, i datori di lavoro e i contribuenti.

Creando opportunità nel settore tecnico e non solo, Next Chapter può contribuire a porre fine al ciclo di povertà generazionale che spesso colpisce le persone che hanno avuto problemi con la giustizia, e può costituire un’opportunità per creare un benessere che abbia un impatto tangibile sulle loro famiglie e comunità.

“I sistemi e le opportunità non sono equi, specialmente nel settore tecnico, e ogni azienda può avere un ruolo fondamentale nel creare un ambiente imparziale”, afferma Christina Louie Dyer, Head of Social Impact di Lob. “Unirsi a Next Chapter nella nostra fase Series C ci sta aiutando a diffondere i valori di Lob e a creare una base di pratiche eque che possano aumentare con la nostra crescita. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi talenti nella nostra azienda grazie a questa collaborazione.”

Le aziende partner hanno dimensioni che vanno dai 150 dipendenti di Lob ai 12.000 dipendenti di American Family Insurance, una società di Madison, Wisconsin, che segna la prima iniziativa di Next Chapter nel mondo non tecnico.

“La nostra collaborazione con Next Chapter contribuirà a creare un percorso per le persone con precedenti penali non solo volto a ottenere un lavoro importante presso American Family Insurance, ma per fare carriera nella nostra azienda”, afferma Nyra Jordan, Director of Social Impact Investment di American Family Insurance. “Poiché continuiamo a sostenere le persone che hanno avuto problemi con la giustizia, sia nella loro carriera sia nelle loro comunità, le collaborazioni con organizzazioni come Next Chapter saranno fondamentali”.

Creare opportunità e comunità

Tutti gli apprendisti del gruppo 2020 di Next Chapter presso Slack e Zoom ora lavorano a tempo pieno nelle loro rispettive aziende, mentre gli apprendisti presso Dropbox e Square hanno completato con successo il programma di studio Hack Reactor e sono nel pieno del loro apprendistato. I primi tre apprendisti di Slack continuano a lavorare come ingegneri a tempo pieno presso Slack e hanno tutti ricevuto promozioni durante il loro periodo di lavoro.

Con la crescita di Next Chapter, è cresciuta anche la comunità di apprendisti. Gli ex apprendisti, ora ingegneri a tempo pieno, offrono tutoraggio e assistenza ai nuovi apprendisti che seguono; tutti hanno un’area di lavoro attiva su Slack, dove gli ex apprendisti e quelli attuali possono condividere esperienze e offrire consigli.

Un ex apprendista, ora ingegnere a tempo pieno presso Slack, Sumit Lal, ha condiviso la sua esperienza:

“Quando ero a San Quentin, sognavo di diventare un ingegnere. Vedere Lino [Ornelas, un tempo apprendista presso Slack e ora anche ingegnere di software a tempo pieno] portare a termine Next Chapter ed essere assunto presso Slack mi ha dato speranza. Poco dopo essere stato accettato in Next Chapter ed essere stato selezionato come apprendista per Slack, sapevo che stavo entrando in un posto di lavoro dove altri apprendisti erano in grado di dare il meglio di sé. Loro erano di casa qui e mi hanno fatto sentire come se lo fossi anch’io. Tuttavia, la curva di apprendimento era enorme quando sono arrivato. Lino è stato più che disponibile a rispondere alle mie domande ogni volta che gliene facevo e mi ha davvero aiutato a tirare fuori il miglior ingegnere che c’è in me”.

Trasformare la cultura aziendale

Il cambiamento culturale nelle organizzazioni partecipanti è una parte essenziale del programma Next Chapter e un componente fondamentale per il successo del programma. Oltre a beneficiare delle risorse, tra cui la formazione dedicata ai responsabili, gli orari d’ufficio per i dipendenti e le tavole rotonde in tutta l’organizzazione, ogni nuova organizzazione che diventa membro è tenuta a indire una riunione generale con i propri dipendenti in cui il team di Next Chapter sottolinea cosa può realizzare questo programma, perché è importante e cosa comporterà per l’intera organizzazione.

Questi sforzi per stravolgere i preconcetti e fare in modo che ogni azienda sia preparata a creare un ambiente accogliente e incoraggiante giovano non solo agli apprendisti di Next Chapter, ma a ogni azienda nel suo complesso. Le aziende accolgono gli ingegneri di talento di cui hanno bisogno, i dipendenti hanno l’opportunità di avvicinarsi alla riforma della giustizia in un modo che probabilmente non hanno mai sperimentato prima, e gli apprendisti vengono collocati in modo da crescere e dare il meglio di sé nel lavoro.

Dopo tre anni, l’impatto di Next Chapter è evidente: i dipendenti delle aziende partecipanti sono coinvolti e impegnati, e le persone assistite da questo programma stanno avendo una reale possibilità di un futuro che un tempo non avrebbero potuto immaginare per se stessi.

Se stai leggendo e ti stai chiedendo come coinvolgere la tua azienda, puoi trovare maggiori informazioni sul progetto d’azione di Next Chapter nei post del blog di agosto 2018, novembre 2019 e luglio 2020 o puoi contattare Slack for Good all’indirizzo slackforgood@slack.com.