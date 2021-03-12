Três anos removendo barreiras

Ao longo do ano passado, a luta pela justiça racial ganhou um lugar de destaque no debate nacional nos Estados Unidos, ressaltando a necessidade urgente de que os setores públicos e privados reavaliem esforços para tratar da questão da desigualdade e ampliar as oportunidades para pessoas afetadas por questões judiciais. Fazer doações financeiras para causas justas é algo incrivelmente importante, mas cada vez mais as empresas chegam à conclusão de que transformações sistemáticas exigem uma mudança cultural significativa.

Em 2018, o Slack trabalhou com as organizações The Last Mile, the W.K. Kellogg Foundation e FREEAMERICA para lançar a iniciativa Próximo Capítulo, um programa capaz de acelerar essa mudança e provocar um impacto duradouro em diversos âmbitos: na cultura interna do Slack, na comunidade empresarial de forma ampla e na população de indivíduos de ex-presos, ajudando-os a encontrar empregos qualificados de longo prazo. Na condição de um programa de seis meses de treinamento especializado, o programa Próximo Capítulo foi projetado para mudar as mentalidades e incluir esta população em cargos de engenharia altamente qualificados.

Hoje, estamos anunciando a entrada de sete novas empresas como membros do programa Próximo Capítulo, incluindo: Affirm, Checkr, GoodRx, American Family Insurance e Lob. Estas empresas juntam-se aos membros existentes - Dropbox, Zoom e Square -, totalizando 11 empresas no terceiro grupo do programa Próximo Capítulo.

“Estou muito orgulhoso do trabalho que os nossos funcionários têm feito ao longo dos últimos anos no sentido de criar um ambiente que é verdadeiramente inclusivo para pessoas que passaram pela prisão”, afirma o CEO e cofundador do Slack, Stewart Butterfield. “Não se trata de algo tão obviamente natural como poderíamos pensar. Mesmo aquelas pessoas que, na teoria, acreditam que ‘todos merecem uma segunda chance’ podem ter reservas e preconceitos diante da possibilidade de trabalhar diretamente com indivíduos que tiveram uma experiência anterior na prisão”.

“Somente é possível afastar esses medos e preconceitos se as pessoas forem capazes de abrir suas mentes e seus corações para se envolverem diretamente com os novos colegas, como seres humanos completos que são. O trabalho que os funcionários estão fazendo com todas estas 11 empresas é algo que ajuda a criar uma mudança cultural duradoura. E ao criar oportunidades para que os formandos no programa usem inteiramente os seus dons e façam um trabalho incrível, todos nós obtemos os benefícios de talentos extraordinários em engenharia”.

Vinte e um formandos vão começar o programa este ano e receberão apoio financeiro, mentoria profissional e técnica e usufruirão de serviços de ressocialização. O programa Próximo Capítulo também vai continuar a funcionar no modelo totalmente remoto que foi necessário em virtude da pandemia global, o que tem permitido que formandos de todo o país participem no programa sem que precisem se deslocar às instalações de suas empresas de acolhimento.

11 empresas, uma oportunidade única

Com muita frequência, constatamos que pessoas envolvidas em questões judiciais ficam automaticamente limitadas a empregos mal remunerados e com poucas chances de uma progressão na carreira de longo prazo. Além disso, pesquisas demonstram que a ausência de um emprego estável aumenta drasticamente a probabilidade de que a pessoa volte para a prisão, o que faz com que o desemprego seja um dos principais elementos indicadores de reincidência. Este ciclo contraprodutivo de soltura da prisão e pobreza prejudica a todos, incluindo os indivíduos em processo de ressocialização, os empregadores e os contribuintes.

Ao criar uma oportunidade na área da tecnologia e em outras áreas, o programa Próximo Capítulo pode ajudar a encerrar o ciclo de pobreza geracional que frequentemente afeta pessoas envolvidas em questões judiciais, oferecendo a chance para a obtenção de um rendimento capaz de gerar um impacto concreto nas famílias e nas comunidades.

“Os sistemas e as oportunidades não são igualitários ou justos, especialmente na área das tecnologias, e cada empresa pode desempenhar um papel na criação de um acesso justo”, diz Christina Louie Dyer, Chefe do setor de Impacto Social na Lob. “Participar do programa Próximo Capítulo em nossa etapa da Série C está ajudando a Lob a ampliar nossos valores para uma base de práticas igualitárias que se desenvolvem à medida que crescemos. Estamos entusiasmados para dar as boas-vindas a novos talentos em nossa empresa através desta parceria”.

As empresas parceiras variam em termos de dimensão, desde 150 funcionários na Lob até 12 mil funcionários na American Family Insurance, uma empresa da cidade de Madison, no estado norte-americano de Wisconsin, que marca a primeira experiência do programa Próximo Capítulo em uma área que não a da tecnologia.

“Nossa parceria com o programa Próximo Capítulo vai ajudar a criar um caminho para pessoas com registros criminais, não apenas para conseguirem um emprego importante na American Family Insurance, mas também para progredirem em suas carreiras na nossa empresa”, afirma Nyra Jordan, Diretora do setor de Investimento em Impacto Social na American Family Insurance. “À medida que continuamos a apoiar pessoas envolvidas em questões judiciais, tanto no que diz respeito às suas carreiras quanto nas comunidades, colaborações com organizações como a iniciativa Próximo Capítulo serão essenciais”.

Criar oportunidades e desenvolver a comunidade

Atualmente, todos os formandos do grupo de 2020 da iniciativa Próximo Capítulo no Slack e no Zoom estão trabalhando a tempo integral em suas respectivas empresas, enquanto os formandos no Dropbox e na Square concluíram com êxito o programa curricular Hack Reactor e estão realizando um treinamento especializado. O grupo inaugural do Slack de três formandos continua a ser de engenheiros em regime de tempo integral no Slack, e todos eles foram promovidos desde que assumiram os cargos.

À medida que o programa Próximo Capítulo cresceu, a comunidade de formandos também cresceu. Ex-formandos, que agora são engenheiros em regime de tempo integral, oferecem mentoria e apoio aos novos formandos, e todos eles administram um workspace ativo no Slack onde formandos antigos e atuais podem compartilhar experiências e dar conselhos.

Sumit Lal, um ex-formando, atualmente engenheiro em regime de tempo integral no Slack, fala sobre a sua experiência:

“Quando eu estava na prisão de San Quentin, sonhava em ser engenheiro. Ao saber da experiência de Lino [Ornelas, ex-formando no Slack e atualmente engenheiro de software em regime de tempo integral] com o programa Próximo Capítulo e, depois, da sua contratação na Slack, fiquei esperançoso. Pouco depois de ter sido aceito no programa Próximo Capítulo e de ter sido selecionado como formando do Slack, eu sabia que estava entrando em um ambiente de trabalho no qual outros formandos conseguiram prosperar. Eles pertenciam a esse ambiente de trabalho e fizeram com que eu sentisse que também pertencia. No entanto, quando eu entrei ainda havia um longo caminho de aprendizagem a ser percorrido. O Lino estava constantemente disponível para responder às minhas perguntas sempre que eu o procurava e realmente ajudou a despertar o melhor engenheiro que havia em mim”.

Transformar a cultura corporativa

A mudança cultural das organizações participantes corresponde a uma parte essencial da iniciativa Próximo Capítulo e um elemento crucial para o sucesso do programa. Para além dos benefícios em termos de recursos humanos, incluindo treinamento específico para gerentes, horas de expediente para funcionários e mesas redondas com toda a organização, cada novo membro deve realizar uma reunião geral com seus funcionários na qual a equipe do programa Próximo Capítulo esclarece sobre as metas do programa, por que ele é importante e o que exige de toda a organização.

Tais esforços para mudar as mentalidades e assegurar que cada empresa esteja preparada para criar um ambiente de apoio e acolhimento beneficiam não apenas os formandos do programa Próximo Capítulo, mas também as empresas como um todo. As empresas recebem engenheiros talentosos, os funcionários têm uma oportunidade de observar a questão da reforma da justiça de um modo totalmente novo para eles e os formandos são capacitados para prosperar e dar o seu melhor.

Após três anos, o impacto do programa Próximo Capítulo é evidente: as empresas participantes estão contratando funcionários empenhados e comprometidos, e as pessoas que se beneficiam do programa estão obtendo uma oportunidade real de um futuro que nunca teriam imaginado para si mesmas.

Se você está lendo este artigo e quer saber como sua empresa pode participar, encontre mais informações no plano de ação do programa Próximo Capítulo, em nossas postagens do blog de agosto de 2018, novembro de 2019 e julho de 2020, ou entre em contato com o setor Slack para boas causas através do e-mail slackforgood@slack.com.