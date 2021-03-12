Tres años derribando barreras

A lo largo del pasado año, la lucha por la justicia racial se convirtió en un tema de candente actualidad en Estados Unidos, lo que puso de manifiesto la urgente necesidad de los sectores público y privado de reconsiderar sus esfuerzos para tratar la desigualdad y ampliar las oportunidades para las personas con antecedentes penales. Emitir cheques para causas dignas es increíblemente importante, pero son cada vez más las empresas que han descubierto que un cambio sistémico requiere un cambio cultural significativo.

En 2018, Slack trabajó con The Last Mile, the W.K. Kellogg Foundation y FREEAMERICA para lanzar Next Chapter, un programa capaz de acelerar este cambio y tener un impacto duradero en la política interna de Slack, en la comunidad de grandes empresas y en la ayuda a la población de personas que han pasado por prisión a encontrar empleo cualificado a largo plazo. El programa de aprendizaje Next Chapter, de seis meses de duración, se diseñó para cambiar percepciones y fomentar los puestos de ingeniería altamente cualificados entre dicha población.

Hoy anunciamos siete nuevas empresas que se unen a Next Chapter, como Affirm, Checkr, GoodRx, American Family Insurance y Lob. Se unen a las que ya son miembros, Dropbox, Zoom y Square, lo que hace un total de 11 empresas en la tercera promoción de Next Chapter.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que han desempeñado nuestros empleados en estos últimos años para crear un entorno genuinamente inclusivo de personas que han pasado por prisión”, señala Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack. “No es algo tan natural como se podría pensar. Incluso a aquellos que, en teoría, piensan que todo el mundo merece una segunda oportunidad pueden surgirles dudas a la hora de afrontar la posibilidad de trabajar directamente con personas que han estado en prisión.

“Dejar a un lado estos miedos es posible solo si somos capaces de abrir la mente y el corazón para implicarnos directamente con estos nuevos compañeros viéndolos como meros seres humanos. El trabajo que desempeñan los empleados en las 11 empresas es lo que ayuda a crear un cambio cultural duradero. Gracias a la creación de oportunidades para que los aprendices aprovechen su talento y hagan un gran trabajo, todos nos beneficiamos del increíble talento de la ingeniería”.

Veintiún aprendices empezarán el programa este año, por el que recibirán ayuda económica, orientación profesional y técnica, y servicios de reinserción. Asimismo, Next Chapter seguirá operando de forma totalmente remota, modalidad adoptada debido a la pandemia mundial y que ha permitido a los aprendices de todo el país participar en el programa sin tener que trasladarse al lugar donde se encuentra la empresa.

11 empresas, una oportunidad única

Con mucha frecuencia, vemos a personas con antecedentes penales directamente limitadas a trabajos de renta baja con escasas oportunidades para desarrollarse a largo plazo. Además, según los estudios, la falta de un empleo estable aumenta significativamente la probabilidad de que una persona vuelva a prisión, de modo que el desempleo es uno de los principales factores que empujan a la reincidencia. Este contraproducente ciclo de libertad y pobreza perjudica a cualquiera, incluso a las personas en proceso de reinserción, a los empleadores y a los contribuyentes.

Al crear una oportunidad más allá de la tecnología, Next Chapter puede ayudar a acabar con el ciclo de pobreza generacional que a menudo afecta a las personas con antecedentes penales, y puede ofrecer una oportunidad de generación de riqueza que tenga un impacto palpable en sus familias y comunidades.

“Los sistemas y oportunidades no son equitativos, sobre todo en la tecnología, y todas las empresas pueden desempeñar una función a la hora de crear un acceso justo”, sostiene Christina Louie Dyer, responsable de Impacto social en Lob. “Unirse a Next Chapter durante la serie C está ayudando a Lob a ampliar sus valores a una base de prácticas equitativas que puedan escalar a medida que crecemos. Gracias a esta colaboración, nos complace dar la bienvenida a nuevos talentos a nuestra empresa”.

Las empresas colaboradoras rondan entre los 150 empleados de Lob y los 12 000 empleados de American Family Insurance, una organización de Madison (Wisconsin, EE. UU.) que supone la primera incursión de Next Chapter en el mundo no tecnológico.

“Nuestra colaboración con Next Chapter ayudará a crear el camino necesario para que las personas con antecedentes penales no solo obtengan un empleo significativo en American Family Insurance, sino que también desarrollen su trayectoria en nuestra empresa”, afirma Nyra Jordan, directora de Inversión de impacto social en American Family Insurance. “Mientras seguimos apoyando a las personas con antecedentes, tanto en su trayectoria como en su comunidad, serán clave las colaboraciones con organizaciones como Next Chapter”.

Creación de oportunidades y contribución a la comunidad

Todos los aprendices de la promoción de 2020 de Next Chapter en Slack y Zoom ahora trabajan a tiempo completo en sus respectivas empresas, mientras que los de Dropbox y Square han terminado satisfactoriamente su plan de estudios en Hack Reactor y se encuentran en mitad de su aprendizaje. Los tres aprendices de la promoción inaugural de Slack siguen siendo ingenieros a tiempo completo en Slack y han recibido ascensos durante su ejercicio.

Al igual que la comunidad de Next Chapter, la de aprendices ha crecido. Los antiguos aprendices, ahora ingenieros a tiempo completo, ofrecen orientación y ayuda a los nuevos aprendices, y todos mantienen un espacio de trabajo activo de Slack en el que los aprendices antiguos y actuales pueden compartir experiencias y asesorar.

Sumit Lal, antiguo aprendiz y actualmente ingeniero a tiempo completo en Slack, nos cuenta su experiencia:

“Cuando estaba en San Quintín, soñaba con ser ingeniero. Ver a Lino [Ornelas, antiguo aprendiz de Slack y actualmente ingeniero de software a tiempo completo] pasar por Next Chapter e incorporarse a Slack me dio esperanza. Poco después de que me admitieran en Next Chapter y de que me seleccionaran como aprendiz para Slack, supe que estaba entrando en un lugar de trabajo en el que podían desarrollarse los demás aprendices. Este era su lugar y me hicieron a sentir lo mismo a mí. No obstante, había una gran curva de aprendizaje cuando llegué. Lino estaba más que dispuesto a responder a mis preguntas cuando acudía a él y me ayudó muchísimo a sacar al ingeniero que llevaba dentro”.

Transformación de la política empresarial

El cambio cultural en las organizaciones que participan en el programa es una parte esencial de Next Chapter y un ingrediente clave para el éxito del programa. Además de aprovechar los recursos, incluida la formación especializada para gerentes, el horario de los empleados y las mesas redondas, las nuevas organizaciones deben organizar una reunión general con sus empleados en la que el equipo de Next Chapter subraya qué puede lograr este programa, por qué es importante y qué le exigirá a la organización.

Estos esfuerzos por cambiar las percepciones y garantizar que cada empresa está preparada para crear un entorno acogedor y servicial no solo benefician a los aprendices de Next Chapter, sino también a cada empresa en su conjunto. Las empresas consiguen los dotados ingenieros que necesitan, los empleados tienen la oportunidad de acercarse a una reforma judicial como probablemente nunca habían hecho antes y los aprendices están preparados para desarrollarse y dar lo mejor de sí mismos.

Después de tres años, el impacto de Next Chapter está claro: las empresas que participan en el programa obtienen empleados implicados y comprometidos, mientras que las personas a las que atiende este programa obtienen una auténtica oportunidad de futuro que antes no habían imaginado.

Si estás leyendo esto y te preguntas qué tiene que hacer tu empresa para participar, encontrarás más información en el proyecto de acción de Next Chapter en nuestras publicaciones del blog de agosto de 2018, noviembre de 2019 y julio de 2020, o bien puedes ponerte en contacto con Slack para buenas causas por correo electrónico: slackforgood@slack.com.