새로운 릴리즈와 식료품을 더 빠르게 배송

온라인 슈퍼마켓인 Ocado는 영국 가정의 70% 이상을 고객으로 두고 있으며 매주 200,000건의 주문을 한 시간 내에 배송하고 있습니다. 내부 Ocado Technology 부서에서 설계 및 구성한 Ocado의 혁신적인 솔루션 덕분에 Ocado는 영국의 선도적인 기술 회사이자 식료품 서비스 회사로 자리 잡게 되었습니다.

Ocado Technology 부서는 로봇 공학, 머신 러닝, 클라우드 개발 및 데이터 분석 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 고객이 47,500개가 넘는 품목 중에서 원하는 품목을 선택해 주문을 넣으면 Ocado의 라우팅 시스템이 여러 가지 요소를 고려해 제시할 수 있는 배송 시간을 계산하고 순식간에 회신합니다. 이는 가장 뛰어난 상용 솔루션보다 100배 더 빠른 속도입니다. 지금은 Slack 덕분에 운영이 훨씬 더 원활해졌습니다.

Ocado Technology 부서는 엔드 투 엔드 소프트웨어 플랫폼을 처음부터 다시 작성하는 원대한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한 고도로 자동화된 웨어하우스를 구축할 수 있는 새로운 하드웨어 플랫폼을 개발했으며, 다음 2개의 웨어하우스가 구축되고 있는 중입니다. 이러한 새로운 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 결합하여 Ocado Smart Platform이 탄생했습니다. Ocado는 이 플랫폼을 사용하여 전 세계에서 가장 큰 플랫폼들을 세우고 전 세계 식료품 소매업체와 경쟁해 나갈 것입니다. Ocado의 성공과 야심 찬 포부로, 팀은 놀라운 속도로 성장하고 있으며 현재 1,000명 이상의 기술 직원이 영국, 폴란드, 불가리아, 스페인에서 일하고 있습니다.

그러나 Ocado Technology 부서 팀의 갑작스러운 성장은 특히 직원들이 서로 커뮤니케이션하는 방식을 개선하는 등의 도전이 없었다면 불가능했을 것입니다. 팀들이 지리적으로 유럽의 반대편 끝에 분산되어 있었으므로 프로젝트를 위해 협업하기 어려웠다고 바르셀로나의 Ocado Technology 책임자인 Clifford Bailey는 설명합니다.

“이메일과 비디오 컨퍼런스를 사용했지만 뛰어난 소프트웨어를 구축하는 데 필요한 새로운 아이디어에 대해 바로 논의할 수 없었습니다.”라고 Bailey는 말합니다. “비디오 컨퍼런스는 회의에 도움이 되지만 일정 시간 동안만 진행됩니다. 그리고 훌륭한 아이디어라는 게 일정에 맞춰 나오는 건 아니잖아요."

“규모가 커지면서 과거에 잘 해냈던 일들이 더 어려워졌습니다. 우리가 발견한 문제 중 하나는 중앙에서 관리되는 팀이 걸림돌이 된다는 것이었어요. 배포를 하는 데 있어 문제는 중앙 지원 팀이 더 이상 업무 진행 상황을 알 수 없게 되는 것이죠. 중앙 관리식 배포의 예를 들어 보겠습니다. 한 팀이 80개의 코드 배포를 감독하고 있으면 다른 팀들은 그 즉시 일을 할 수 없게 됩니다. 한 가지 해결책은 이메일을 사용해 커뮤니케이션하는 것입니다. 하지만 이 방법은 느리고 수동적이며 프로세스에 지장을 줍니다."

이러한 현실을 인식하지 못한 채, 이 문제의 해결책이 일부 개발자들 사이에서 이미 사용되고 있었습니다. 하지만 자발적으로 Slack을 이용해 커뮤니케이션하는 팀원이 늘어났습니다. 비공식적인 사용자 수가 계속해서 증가하자 Ocado Technology 운영진은 Slack이 회사의 강력한 기술이 될 수 있으며 Slack을 통해 개발 프로세스를 더 빠르고 정확하게 만들 수 있다는 사실을 깨닫기 시작했습니다.

Slack 무료 버전을 6개월 동안 사용한 후에 Ocado Technology는 Slack Pro 플랜으로 전환하고 기술 부서 전체의 직원 또는 개발 팀에 제공했습니다. Ocado는 Slack 사용을 의무화하지 않았지만, Slack의 이점이 너무나 명백했으므로 부서 전체의 많은 팀에 빠르게 도입되었습니다.

“Slack이 멋진 이유는 그 투명성 때문입니다.”라고 Bailey는 말합니다. "모두가 각자의 업무 상황을 알 수 있으므로 업무 상태의 가시성이 더욱 확대됩니다. 처음으로, 원격 사무소에서 이루어지는 대화를 살펴볼 수 있고 모두가 대화에 참여할 수 있습니다. 그 결과, 내부 이메일이 크게 줄었죠. 또한 문제가 발생한 경우 프로덕션 장애를 되돌아보고 검사할 수 있으며, 문제의 유형과 앞으로 개선할 수 있는 방법을 분석할 수 있습니다. 이러한 과정은 민첩한 개발과 지속적인 개선의 기초가 되죠.

중앙 운영 팀이 중앙 Slack 채널을 모니터링하며 Ocado Technology 부서 전반에서 사용하는 수백 개 시스템 중 하나에 변경되면 자동으로 알림을 받게 됩니다. Slack의 간단한 REST API를 개발 배포 시스템의 핵심에 통합하여 모두가 어디서나 업무 진행 상황을 파악할 수 있게 되었습니다. 궁금한 점이 있으면 Slack에 들어와 대화에 참여할 수 있죠.”

Slack은 Ocado Technology 직원들에게 큰 인기를 끌고 있습니다. “어떠한 교육도 필요하지 않은 플랫폼을 자연스럽게 도입하게 되었죠.”라고 Bailey는 말합니다. “사용자들은 자신과 팀 그리고 회사 전체가 얻을 수 있는 이점을 바로 깨달을 수 있습니다.”