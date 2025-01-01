更快地运送新品和你的生鲜

网上超市 Ocado 覆盖了 70% 以上的英国家庭，每周运送超过 20 万份订单，可在一小时内送达：其创新解决方案由内部的 Ocado Technology 部门设计构建，除生鲜配送服务以外，还使其成为英国的领先技术公司。

“Slack 最棒的一点是透明度。每个人都可以看到其他人在做什么，事情的进展也更加明显。” 巴塞罗那 Ocado Technology 主管 Clifford Bailey

Ocado Technology 在机器人、机器学习、云计算开发和数据分析方面进行开拓创新。当顾客在超过 47,500 种商品的范围内下单时，Ocado 的路径规划系统结合众多因素计算出他们可以提供的送货时段，并在不到一秒内返回答案，这比最好的商业解决方案快 100 倍。现在，有了 Slack，他们的运营更顺畅了。

该部门正在参与一个雄心勃勃的项目，要从头开始重写他们的端到端软件平台。他们还开发了一个新的硬件平台，用于构建他们的高度自动化仓库，还有两个在建仓库。这些新软件和硬件平台共同构成了 Ocado 智能平台，Ocado 将利用该平台帮助某些全球最大的实体生鲜零售商实现网上销售。Ocado 的成功和日益增长的雄心使其团队以惊人的速度增长，现在有 1000 多名技术员工，分布在英国、波兰、保加利亚和西班牙。

“在没有任何培训的情况下，人们自然而然地选择了这个平台。用户马上就看到这对他们自己、他们的团队以及整个公司带来的好处。” 巴塞罗那 Ocado Technology 主管 Clifford Bailey

但 Ocado Technology 开发团队的急速增长也遇到了挑战，特别是员工之间的沟通方式。正如巴塞罗那的 Ocado Technology 主管 Clifford Bailey 所说的那样，分布在欧洲两端的团队很难进行项目合作。

Bailey 说到：“我们过去使用电子邮件和视频会议，但这些并不允许你围绕新的想法进行自发对话，你需要构建庞大的软件。”“视频会议对会议来说是很好的，但需要在固定的时间召开，大家都知道，伟大的想法从来不会按部就班。

“随着我们的发展，过去很顺利的事情遇到了很多挑战。我们发现的其中一个问题是，集中的团队成为制约发展的瓶颈。但是，分布式部署的问题是，中央客服不知道发生了什么。以集中式部署为例。一个团队监督其他 80 个团队的代码部署，很快就行不通了。一个解决方案是使用电子邮件进行沟通。但是这么做非常慢，需要手动进行，还会打断流程。”

“你第一次可以听到远程办公室的对话，而且每个人都可以参与进来。这大大减少了内部电子邮件的使用。” 巴塞罗那 Ocado Technology 主管 Clifford Bailey

在不知不觉中，一些开发人员已经找到了这个问题的答案。越来越多的团队成员转向 Slack 进行主动沟通。随着非正式用户的数量不断增加，Ocado Technology 管理层开始意识到 Slack 可以成为公司的一项强大技术，它能够使开发过程更快、更准确。

在使用 Slack 免费版 6 个月后，Ocado Technology 换成了 Slack 专业套餐，并把这个专业套餐提供给整个技术部门的所有员工以及开发团队。这家公司并没有要求员工一定要用 Slack；但是这项技术的优点如此明显，整个部门的许多团队很快便决定采用 Slack。

Bailey 说到：“Slack 最棒的一点是透明度。”“每个人都可以看到其他人在做什么，事情的进展也更加明显。你第一次可以听到远程办公室的对话，而且每个人都可以参与进来。这大大减少了内部电子邮件的使用。它还能够帮我们回顾并检查生产事故，哪里出了问题，分析出错的原因，以及未来如何改进，这是敏捷开发和持续改进的根本。

中央运营团队可以监控中央 Slack 频道，如果整个 Ocado Technology 的数百个系统有任何变化，会自动通知他们。使用 Slack 简单的 REST API，我们能够将其集成到我们的开发部署系统的中心，确保无论在哪里，每个人都知道正在发生的事情。如果出现任何问题，他们可以快速参与到对话中。”

Slack 在 Ocado Technology 的员工中大受欢迎。Bailey 说到：“在没有任何培训的情况下，人们自然而然地选择了这个平台。”“用户马上就看到这对他们自己、他们的团队以及整个公司带来的好处。”