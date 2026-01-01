加快運送新品與您的雜貨

線上超市 Ocado 銷售英國百分之七十以上的家庭用品，每週運送超過 20 萬筆訂單，並且要在 1 小時區間內送達：其創新的解決方案是由 Ocado Technology 部門設計並在內部建立，這讓 Ocado 除了提供雜貨服務之外，也躍身成為英國的頂尖科技公司。

Ocado Technology 從事的開創性工作包括機器人技術、機器學習、雲端開發和資料管理分析等領域。客戶從超過 47,500 種商品中下單後，Ocado 的路由系統會同時處理多重因素，來找出他們能夠提供的送貨時段，然後在一瞬間回覆客戶，這種處理速度比市面上最佳的商業解決方案還快上 100 倍。如今，多虧有 Slack，公司的營運更加順利。

此部門正在進行極具野心的專案，也就是從零開始重寫他們的端對端軟體平台。他們還開發了全新的硬體平台，用來建造高度自動化倉庫，還有兩間倉庫在建造中。將全新的軟體和硬體平台組成 Ocado 智慧平台後，Ocado 會透過這個平台把世界各地最大型的實體雜貨零售店整合到線上。Ocado 的成功和日益增長的雄心讓團隊以驚人的速度成長，目前有超過 1,000 名技術員工在英國、波蘭、保加利亞和西班牙等地工作。

但 Ocado Technology 開發團隊的急遽成長也帶來了一些挑戰，尤其是員工互相溝通的方式。位於巴塞隆納的 Ocado Technology 主管 Clifford Bailey 解釋，分散的團隊位於歐洲的兩端，所以合作執行專案有困難度。

Bailey 說：「我們過去使用電子郵件和視訊會議，但在開發好用的軟體時，即使你想出必要的新點子，也沒辦法想到什麼就馬上提出來。」「視訊會議適合用來安排會議，但這只能在固定時間進行，而大家都知道，好點子常常是突然想到的。

「隨著我們成長，原本適合的工作方式也開始變得更有挑戰性。我們發現其中一個問題就是集中式團隊反而成了瓶頸。但另一方面，分散式部署的問題是中央支援團隊無法再掌握情況。以集中式部署為例，要求單一團隊快速看管其他 80 個團隊的程式碼部署變得不切實際。其中一個解決方案是使用電子郵件進行溝通。但那樣費時又費力，而且還會中斷流程。」

其實有些開發人員早就在應用這個問題的解答了，只是他們沒有意識到。越來越多團隊成員會主動選擇 Slack 來進行溝通。隨著非正式使用者的數量持續成長，Ocado Technology 管理階層開始意識到，Slack 可以是為公司所用的強大技術，也能讓開發流程變得更加快速又準確。

Ocado Technology 使用 Slack 免費版本 6 個月之後，轉移到了 Slack Pro 方案，並讓 Slack 遍及技術部門到所有員工和開發團隊。公司沒有強制要求使用 Slack，但這項技術的優勢非常明顯，所以很快地就被部門中許多團隊迅速採用。

Bailey 說：「Slack 的透明度真的很棒，」「所有人都能看到彼此正在執行的工作，而且每件事情的狀態都顯示得更清楚。這是第一次，你可以在遠端辦公室旁聽對話，而且所有人都能參與。這讓我們大幅減少了內部電子郵件的使用量。這也能讓我們回顧並檢查出錯的生產事件，然後再分析出錯的原因以及未來能如何改善，這對敏捷式開發和持續改善而言是相當重要的。

中央運作團隊能監控 Slack 中央頻道，在 Ocado Technology 的數百個系統中，只要有進行任何變更，就會在這個頻道上自動通知他們。使用 Slack 的簡易休息式 API 時，我們能夠將其融入開發部署系統的核心，藉此確保大家隨時隨地都能掌握情況。只要有任何問題，他們都能加入並參與討論。」

Slack 廣受 Ocado Technology 員工的歡迎。Bailey 說：「該平台很好上手，完全不需要訓練，」「使用者可以立即看到自己、團隊以及整間公司從中獲得的好處。」