Nadia Rawlinson foi nomeada diretora de recursos humanos da Slack

A Slack anunciou hoje a nomeação de Nadia Rawlinson para a equipe executiva da Slack. Ela atuará como diretora de recursos humanos. O ex-vice-presidente de pessoas, Robby Kwok, foi nomeado chefe de pessoal do CEO.

Nadia tem uma vasta experiência em todos os aspectos da estratégia e do desenvolvimento de recursos humanos em escala global. Durante quatro anos, ela trabalhou como diretora de recursos humanos da Live Nation Entertainment, empresa líder no setor de eventos ao vivo de acordo com a lista Fortune 500. Como diretora, Nadia supervisionou a estratégia e o desenvolvimento globais de recursos humanos da empresa, com 35 mil funcionários sob a sua coordenação. Antes da Live Nation, ela trabalhou no Vale do Silício, liderando a equipe de recursos humanos da Rakuten USA e coliderando a da Groupon.

Uma líder com experiência comprovada

“A Nadia vai compartilhar seus conhecimentos com a nossa empresa em um momento muito importante”, disse Stewart Butterfield, CEO e cofundador da Slack. “Hoje, temos uma oportunidade única de reimaginar a maneira como gerenciamos, lideramos e organizamos nossa empresa. A Nadia vai desempenhar um papel importante nisso, tanto para a Slack quanto para os nossos clientes. Nossa cultura sempre foi uma vantagem estratégica. E, desde o começo da pandemia, apesar dos pesares, nossa equipe de recursos humanos tem feito um excelente trabalho para manter e até mesmo fortalecer essa cultura. Como estamos entrando em uma nova fase de crescimento e desenvolvimento, tenho o prazer de dar as boas-vindas à Nadia. E tenho certeza de que, com ela na liderança, a Slack vai longe.”

“Estou muito empolgada em fazer parte da Slack como a nova diretora de recursos humanos”, revelou Nadia. “Nestes tempos de incerteza, apoiar os funcionários da Slack e dar prioridade a uma cultura forte e inclusiva é mais importante do que nunca. Acredito que a empresa se encontra em um divisor de águas: o Slack está se tornando a sede remota de milhões de trabalhadores do conhecimento ao redor do mundo. Estou ansiosa para trabalhar de perto com o Stewart, o Robby e toda a equipe de recursos humanos nos próximos meses para ajudar a Slack a aproveitar essa oportunidade única e inovar o futuro da colaboração remota para os nossos clientes, os nossos parceiros e a nossa mão de obra.”

Novos rumos para o trabalho na Slack

No final de setembro, quando Nadia assumir o cargo na Slack, ela vai supervisionar todos os detalhes das atividades relacionadas aos funcionários e ao local de trabalho, inclusive o recrutamento global, as atividades com o pessoal, os benefícios de trabalho, a eficácia da organização e o gerenciamento de programas. Ela também vai gerenciar a atual resposta da Slack aos impactos da Covid-19 sobre os funcionários e os escritórios. Embora ainda existam várias incógnitas, está claro que a Slack do futuro vai ser uma empresa muito mais distribuída. Desde novos tipos de escritórios até novos tipos de equipes, a experiência de Nadia com o gerenciamento de equipes globais vai ser essencial para que a Slack continue levando essa transição adiante.

Sobre o Slack:

O Slack transformou a comunicação empresarial, tornando-se a plataforma líder de mensagens baseada em canais, com milhões de usuários alinhando equipes, unificando sistemas e impulsionando negócios. Só o Slack oferece um ambiente seguro de nível empresarial que pode ser escalado com as maiores empresas do mundo. Ele é uma nova camada da pilha de tecnologia de negócios na qual as pessoas podem trabalhar juntas com maior eficácia, conectar todas as ferramentas e todos os serviços de software e localizar as informações necessárias para trabalhar da melhor forma possível. O Slack é onde o trabalho acontece.

O Slack e seu logo são marcas registradas da Slack Technologies, Inc. ou das subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Outros nomes e outras marcas podem ser reivindicadas como propriedade de terceiros.

Jesse Hulsing

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