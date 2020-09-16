Slack anunció hoy que Nadia Rawlinson asumirá el cargo de directora de personal de Slack en el equipo ejecutivo de la empresa. El exvicepresidente sénior de personal, Robby Kwok, asumirá el cargo de jefe de personal con reporte al director general.

Nadia aporta una experiencia excepcional en todos los aspectos de estrategia de recursos humanos y desarrollo a escala global. Su cargo más reciente fue el de directora de Recursos Humanos en Live Nation Entertainment, una empresa Fortune 500 líder a nivel internacional en el sector de eventos en vivo. Como directora de Recursos Humanos, Nadia supervisó la estrategia y el desarrollo global de RR. HH. de los 35 000 empleados de Live Nation. Antes de desempeñar su cargo en Live Nation, Nadia trabajó en Silicon Valley, donde lideraba y colideraba equipos de recursos humanos para Rakuten USA y Groupon, respectivamente.

Una verdadera líder de confianza global

“Nadia trae sus talentos excepcionales a Slack en un momento increíblemente importante”, comenta Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack. “Hoy se nos presenta una oportunidad única para reimaginar cómo llevamos a cabo la gerencia, cómo lideramos y cómo nos organizamos. Nadia desempeñará un papel clave en ello, tanto para Slack como para nuestros clientes. Nuestra cultura siempre ha sido una ventaja estratégica. Desde el comienzo de la pandemia, nuestro equipo de personal ha llevado a cabo un trabajo extraordinario para mantener e incluso fortalecer dicha cultura frente a muchos desafíos nuevos. Ahora que entramos a una nueva fase de crecimiento y desarrollo, me emociona darle la bienvenida a Nadia a la empresa y sé que su liderazgo tendrá un impacto enorme”.

“Estoy increíblemente contenta de unirme a Slack como la nueva directora de personal”, afirma Nadia. “En estos tiempos de incertidumbre, apoyar a los empleados de Slack y priorizar una cultura fuerte e inclusiva es más importante que nunca. Creo que la empresa se encuentra en un punto de inflexión único: Slack emerge y se establece como la sede remota de millones de trabajadores capacitados en todo el mundo. Tengo muchas ganas de trabajar de cerca con Stewart, Robby y nuestro equipo de personal en los próximos meses para ayudar a que Slack aproveche esta enorme oportunidad y lidere el futuro de la colaboración remota para nuestros clientes, nuestros socios y nuestra fuerza laboral”.

Reimaginamos el futuro del trabajo en Slack

Cuando Nadia se una a Slack a finales de septiembre, supervisará todos los aspectos de las operaciones de Slack en cuanto a empleados y lugar de trabajo, lo que incluye contratación global, operaciones de personal, premios totales, eficacia organizacional y administración de programas. También administrará la respuesta continua de Slack ante las repercusiones de la COVID-19 en los empleados y los espacios de oficina. Aunque aún quedan muchas incógnitas, está claro que Slack está destinada a ser una empresa mucho más distribuida en el futuro. Desde nuevos tipos de oficinas hasta nuevos tipos de equipos, la experiencia de Nadia en la administración de equipos globales será muy valiosa para seguir navegando en esta transición.

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