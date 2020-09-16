Nadia Rawlinson wird Chief People Officer bei Slack

Slack hat heute bekanntgegeben, dass Nadia Rawlinson Chief People Officer im Vorstandsteam von Slack wird. Der ehemalige Senior Vice President of People, Robby Kwok, ist derweil zum Chief of Staff des CEO ernannt worden.

Nadia verfügt über weitreichende Erfahrung in sämtlichen Facetten globaler Personalstrategie und -entwicklung. Zuletzt ist sie als Chief Human Resources Officer bei Live Nation Entertainment, einem weltweit führenden Fortune-500-Unternehmen in der Live-Event-Branche, tätig gewesen. In dieser Position hat Nadia die globale HR-Strategie und -entwicklung für die 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Live Nation geleitet. Vor ihrer Zeit bei Live Nation hat Nadia im Silicon Valley Personalbereiche bei Rakuten USA sowie Groupon geleitet bzw. mit geleitet.

Eine bewährte Führungspersönlichkeit mit globalen Referenzen

„Nadia bringt ihre herausragenden Fähigkeiten bei Slack zu einem unglaublich wichtigen Zeitpunkt ein“, sagt der Chief Executive Officer und Mitbegründer von Slack, Stewart Butterfield. „Wir haben heute die einzigartige Gelegenheit, ganz neue Visionen dafür zu entwickeln, wie wir das Unternehmen führen und organisieren. Nadia soll dabei eine entscheidende Rolle übernehmen – sowohl für Slack als auch für unsere Kunden. Unsere Unternehmenskultur ist schon immer ein strategischer Vorteil gewesen. Und seit Beginn der Pandemie hat unser Personalteam sich geradezu selbst übertroffen, wenn man sieht, wie es diese Kultur angesichts so vieler völlig neuer Herausforderungen pflegen und sogar stärken konnte. Jetzt, wo wir in eine neue Phase von Wachstum und Weiterentwicklung eintreten, bin ich besonders froh, Nadia im Unternehmen begrüßen zu dürfen, und ich bin mir sicher, dass ihr Führungsstil eine enorme Wirkung haben wird.“

„Ich finde es wahnsinnig aufregend, als Chief People Officer bei Slack einzusteigen“, sagt Nadia. „In diesen Tagen der Ungewissheit ist es noch wichtiger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Slack zu unterstützen und eine starke, integrative Unternehmenskultur zur Priorität zu machen. Ich glaube, das Unternehmen steht an einem einzigartigen Wendepunkt. Slack wird gerade quasi für Millionen von Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter auf der ganzen Welt zum Remote-Hauptsitz. Ich freue mich darauf, in den nächsten Monaten in enger Zusammenarbeit mit Stewart, Robby und unserem Personalteam dabei zu helfen, dass Slack diese riesige Chance ergreift und im Bereich Zusammenarbeit bei Remote-Work für unsere Kunden, unsere Partner und unsere Belegschaft zum Vorreiter wird.“

Neue Visionen für die Zukunft der Arbeit bei Slack

Wenn Nadia Ende September bei Slack anfängt, wird sie die Leitung aller Personal- und Arbeitsprozesse bei Slack übernehmen. Dazu gehören das globale Recruiting, das operative Personalwesen, Boni, organisatorische Effizienz und das Programm-Management. Außerdem wird sie die fortlaufende Reaktion von Slack auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Büroräume steuern. Zwar gibt es noch unbekannte Faktoren in der Gleichung, aber schon jetzt wird deutlich, dass Slack in Zukunft ein geografisch noch weiter verteiltes Unternehmen wird. Nadias Erfahrungen im Umgang mit weltweit tätigen Projekt-Teams – seien es neuartige Büros oder neuartige Projekt-Teams – sind während der kontinuierlichen Umstellung ein unschätzbarer Vorteil.

Über Slack:

Slack hat die Unternehmenskommunikation verwandelt. Slack ist die führende Channel-basierte Kollaborationsplattform, mit der Millionen von Menschen ihre Projekt-Teams aufeinander abstimmen, ihre Systeme vereinheitlichen und ihr Business nach vorne bringen. Nur Slack bietet eine sichere Umgebung auf Unternehmensebene, die sich auch an die größten Konzerne der Welt anpassen lässt. Slack bietet eine neue Ebene des Unternehmenstechnologie-Stack, dank der Menschen effektiver zusammenarbeiten, all ihre Software-Tools und -Services miteinander vernetzen und die Informationen finden können, die sie benötigen, um bestmöglich zu arbeiten. Slack ist der zentrale Ort, an dem alle einfach zusammenarbeiten.

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Jesse Hulsing

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