Nadia Rawlinson est nommée directrice des ressources humaines de Slack

Slack a annoncé aujourd’hui l’intégration de Nadia Rawlinson au sein de l’équipe de direction de Slack en tant que directrice des ressources humaines. Robby Kwok, l’ancien vice-président des ressources humaines, a été nommé secrétaire général du PDG.

Nadia apporte sa solide expérience en matière de stratégie et de développement des RH, à tous les niveaux et à l’échelle mondiale. Dernièrement, elle occupait le poste de directrice des ressources humaines chez Live Nation Entertainment, leader mondial du divertissement en direct et figurant au classement Fortune 500. À ce poste, Nadia supervisait la stratégie et le développement des RH à l’échelle mondiale pour les 35 000 employés de Live Nation. Avant son expérience chez Live Nation, Nadia travaillait dans la Silicon Valley, comme dirigeante et codirigeante des équipes de ressources humaines, respectivement chez Rakuten USA et Groupon.

Une dirigeante expérimentée et reconnue dans le monde entier

« Nadia nous apporte son expertise exceptionnelle à un moment crucial », déclare Stewart Butterfield, cofondateur et PDG de Slack. « Aujourd’hui, nous avons l’opportunité unique de réinventer notre façon de gérer, de diriger et d’organiser nos activités. Nadia va jouer un rôle clé pour Slack, mais aussi pour nos clients. Notre culture d’entreprise a toujours été un avantage stratégique. Depuis le début de la crise sanitaire, notre équipe RH fait un travail formidable pour la maintenir et même la renforcer, malgré tous les défis inédits apportés par la situation. Nous entrons dans une nouvelle phase de croissance et de développement, et je suis impatient d’accueillir Nadia au sein de l’entreprise. Je suis convaincu que son leadership aura un impact majeur. »

De son côté, Nadia est « ravie de rejoindre Slack en tant que nouvelle directrice des ressources humaines ». « En cette période d’instabilité, soutenir les collaborateurs de Slack et favoriser une culture solide et inclusive est plus important que jamais. Je suis convaincue que l’entreprise arrive à un tournant : des millions de salariés à travers le monde considèrent désormais Slack comme le siège de l’entreprise à distance. J’ai hâte de commencer à travailler avec Stewart, Robby, ainsi qu’avec notre équipe RH dans les prochains mois afin d’aider Slack à saisir cette opportunité unique et à devenir le précurseur de la collaboration à distance pour tous nos clients, nos partenaires, mais aussi nos propres effectifs. »

Repenser l’avenir du travail chez Slack

Lorsque Nadia rejoindra Slack fin septembre, elle supervisera les activités du personnel et les opérations internes dans leur globalité, comme le recrutement international, la rémunération globale, l’efficacité organisationnelle ou encore la gestion de programmes. Elle s’occupera aussi de la stratégie de Slack pour faire face aux répercussions de la Covid-19 sur ses salariés et ses locaux. Il y a encore beaucoup d’incertitudes, mais une chose est sûre : à l’avenir, Slack sera une entreprise bien plus décentralisée. Qu’il s’agisse de réorganiser les bureaux ou les équipes, l’expérience de Nadia dans la gestion du personnel à l’échelle internationale sera inestimable pour continuer cette transition.

À propos de Slack :

Slack a totalement transformé la communication au sein des entreprises. C’est la plateforme de messagerie basée sur des canaux numéro un ; elle est utilisée par des millions d’entreprises pour fédérer leurs équipes, harmoniser leurs systèmes et faire évoluer leurs activités. Slack est la seule société qui offre un environnement sécurisé pour les entreprises et qui se développe en même temps qu’elles. C’est une nouvelle strate dans l’architecture technologique de l’entreprise qui permet aux salariés de collaborer plus efficacement, de connecter l’ensemble de leurs autres outils et services logiciels, et de trouver les informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Le monde du travail est sur Slack.

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