Nadia Rawlinson ha sido nombrada directora de personal de Slack

Slack ha anunciado hoy el nombramiento de Nadia Rawlinson como Directora de personal al equipo ejecutivo. Por otro lado, el exvicepresidente senior de personal, Robby Kwok, ha sido nombrado jefe de personal del director general.

Nadia aportará una experiencia excepcional en todos los ámbitos de la estrategia y el desarrollo de los recursos humanos a nivel internacional y, además, ha ocupado recientemente el puesto de directora de Recursos Humanos en Live Nation Entertainment, una empresa líder a escala global en el sector de eventos en directo de la lista Fortune 500. En este cargo, Nadia era la responsable de supervisar la estrategia global de RR. HH. y el desarrollo de los 35 000 empleados de Live Nation. Antes de Live Nation, Nadia trabajó en Silicon Valley, dirigiendo y codirigiendo a los equipos de Recursos Humanos de Rakuten USA y Groupon, respectivamente.

Una líder reconocida por empresas internacionales de prestigio

“Nadia va a aportar su talento excepcional a Slack en un momento tremendamente importante —ha afirmado el director ejecutivo y cofundador de Slack, Stewart Butterfield—. En la actualidad, tenemos la oportunidad única de redefinir nuestra gestión, liderazgo y organización y Nadia desempeñará una función esencial en este proceso, tanto para Slack como para nuestros clientes. Nuestra cultura ha constituido siempre una ventaja estratégica; desde que se inició la pandemia, nuestro equipo de personal ha hecho un trabajo extraordinario para mantener e incluso fortalecer esta cultura de cara a la gran cantidad de desafíos completamente nuevos que se nos presentan. A medida que avanzamos hacia una nueva etapa de crecimiento y desarrollo, me entusiasma dar la bienvenida a Nadia a la empresa; sé que su capacidad de liderazgo supondrá un gran impulso”.

“No podría sentirme más emocionada de unirme a Slack como su nueva directora de personal —ha comentado Nadia—. En estos momentos tan marcados por la incertidumbre, apoyar a los empleados de Slack y priorizar la creación de una cultura inclusiva y sólida es más importante que nunca. Creo que la empresa se encuentra en un punto de inflexión decisivo: Slack está emergiendo como la sede central remota de facto de millones de trabajadores del conocimiento de todo el mundo. Estoy deseando comenzar a trabajar estrechamente con Stewart, Robby y nuestro equipo de personal en los próximos meses para ayudar a Slack a aprovechar esta oportunidad única y a convertirse en pionera del futuro de la colaboración a distancia de nuestros clientes, socios y plantilla”.

Redefinir el futuro del trabajo en Slack

Cuando Nadia se una a Slack a finales de septiembre, supervisará todos los aspectos relacionados con las operaciones de los empleados y el lugar de trabajo de Slack, incluidos la contratación global, las operaciones de personal, el reconocimiento integral, la eficacia organizativa y la gestión de programas. Además, gestionará la respuesta que dará Slack ante las repercusiones que la COVID-19 tenga en sus empleados y oficinas. Aunque todavía hay muchas incógnitas, no cabe duda de que la Slack del futuro será una empresa mucho más distribuida. La experiencia de Nadia en la gestión de equipos a nivel internacional será imprescindible para llevar a cabo esta transición, desde los nuevos tipos de oficinas hasta los nuevos tipos de equipos.

Acerca de Slack:

Slack ha transformado la comunicación empresarial. Constituye la principal plataforma de mensajería basada en canales, que utilizan millones de personas para coordinar a sus equipos, unificar sus sistemas e impulsar sus empresas. Solo Slack ofrece un entorno seguro y de nivel empresarial que se puede escalar en las empresas más grandes del mundo. Se trata de una nueva capa de la tecnología empresarial donde las personas pueden trabajar juntas de forma más eficaz, conectar todos sus otros servicios y herramientas de software y encontrar la información que necesitan para dar lo mejor de sí mismas. Slack es el motor de tu trabajo.

Slack y el logotipo de Slack son marcas registradas de Slack Technologies, Inc. o sus subsidiarios de EE. UU. u otros países. Otros nombres y marcas podrían ser reclamados como propiedad de terceros.

Jesse Hulsing

Relaciones con inversores

ir@slack.com

Karesha McGee

Relaciones con los medios de comunicación

pr@slack.com