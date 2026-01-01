Como promover a acessibilidade no Slack

Os dados demonstram que as plataformas de comunicação representam a mais nova tendência e estão em alta. À medida que adotamos essa nova forma de trabalhar, que carece dos valiosos sinais visuais obtidos nas interações pessoais, a comunicação acessível e inclusiva passa a ser fundamental para estabelecer colaborações significativas.

Confira aqui quatro recomendações que podemos implementar hoje mesmo no Slack para tornar a colaboração inclusiva e acessível para todos.

1. Fornecer uma descrição breve das imagens compartilhadas no Slack

Fazer upload de uma imagem salva com o nome de “captura de tela” não é muito descritivo. Esta é uma forma rápida de incluir algum contexto para usuários de tecnologias assistivas.

Etapa 1: faça upload de um arquivo e clique na imagem para ampliá-la; uma nova janela será aberta

Etapa 2: no canto superior esquerdo da janela, selecione “Editar detalhes do arquivo”

Etapa 3: adicione a descrição e edite o nome do arquivo, se quiser. Em seguida, selecione “Salvar alterações”

Se você precisa adicionar texto alternativo depois de postar uma imagem, saiba como atualizar aqui.

2. Adicionar uma legenda aos GIFs para fornecer contexto

Todos nós amamos um bom GIF! E assim como os emojis, eles também funcionam como um recurso para aprimorar a comunicação. Ao adicionar uma legenda, os usuários de tecnologias assistivas também podem entrar na brincadeira!

Etapa 1: digite /giphy #legenda “escreva a descrição aqui” [giphy search term] no campo escrever mensagem.

Etapa 2: pode ser necessário selecionar a opção embaralhar até que você encontre o GIF que está procurando. Quando estiver tudo pronto, selecione Enviar.

Observação: a nova legenda também será sobreposta no próprio GIF.

3. Substituir URLs por texto vinculado, informando o contexto no link

A substituição de URL longas por texto vinculado é uma ótima forma de economizar espaço em uma postagem, mas recomendamos a prática de informar o contexto no link. Evite usar “clique aqui”. Opte por algo mais descritivo, como “Clique aqui para preencher o formulário on-line” e informe mais detalhes sobre a ação.

Dica 1: use texto vinculado

Dica 2: explique no texto vinculado o que vai acontecer →Clique aqui para preencher o formulário de resgate de produtos do Slack (abre uma nova janela)

Dica 3: adicione o link no texto que explica para onde o usuário será direcionado. No exemplo, seria “formulário de resgate de produtos do Slack”

4. Alternativas ao uso de emojis como instrumento de formatação

Antes da implantação da lista categorizada, você poderia usar emojis para ajudar a organizar o conteúdo de uma postagem ou para criar títulos ou divisores no Slack. A tecnologia assistiva lê o nome dos emojis, um por um. Você pode usar o Kit de blocos como uma alternativa para criar elementos com o objetivo de chamar a atenção em postagens.

A mensagem acima foi formatada com emojis, mas será lida assim: ↓

5. Usar as convenções de nomenclatura de canais para proporcionar clareza e contexto

Todas as empresas devem adotar uma convenção de nomenclatura de canais.

Use traços para separar as palavras e forneça contexto e informações claras, o que é especialmente importante quando os nomes dos canais são lidos em voz alta por um leitor de tela.

#comunicados-vendas-globais X #comunicadosvendasglobais

6. Resumo de como promover a comunicação inclusiva no Slack