Slack에서 접근성을 높이는 방법

협업 플랫폼이 새로운 표준으로서 부상하고 있다는 사실은 데이터로 증명되었습니다. 이러한 새로운 업무 방식은 사람과의 직접적인 대화를 통해 얻는 유용한 시각적 단서가 부족합니다. 따라서 이로 전환한 이후에 의미 있는 협업을 하려면 포괄적이고 이용하기 쉬운 커뮤니케이션이 매우 중요합니다.

다음은 모든 사람이 Slack에서 포괄적이고 이용이 쉬운 협업을 할 수 있는 4가지 방법입니다.

1. Slack에 공유된 이미지에 대한 간단한 설명 제공하기

이름이 스크린샷으로 저장된 이미지를 업로드하면 무슨 내용인지 파악할 수 없습니다. 다음은 보조 기술을 이용하는 사용자를 위해 설명을 추가하는 간단한 방법입니다.

1단계: 파일을 업로드하고 이미지를 클릭해 확대하면 새 창이 열립니다

2단계: 창의 왼쪽 상단에서 “파일 세부정보 편집”을 선택합니다

3단계: 설명을 추가하고 원하는 경우 파일 이름을 편집한 다음 “변경사항 저장”을 선택합니다

이미지를 이미 올린 후에 대체 텍스트를 추가해야 합니다. 업데이트하는 방법을 여기에서 알아보세요.

2. GIF에 캡션을 추가하여 컨텍스트 제공하기

누구나 이모티콘만큼이나 GIF를 애용합니다. GIF는 언어를 더욱 다채롭게 표현할 수 있는 도구이죠. 캡션을 추가하면 보조 기술 사용자 역시 내용을 더 재밌게 즐길 수 있습니다!

1단계: 메시지 작성 필드에 /giphy #캡션 “여기에 설명 작성” [giphy search term]을 입력합니다.

2단계: 찾고 있는 GIF를 찾을 때까지 셔플을 선택해야 할 수 있습니다. 준비가 되면 보내기를 선택합니다.

참고: 새 캡션은 GIF 자체에도 표시됩니다.

3. 링크 텍스트로 URL 길이를 단축하고 클릭하면 어떻게 되는지 설명하기

긴 URL을 링크 텍스트로 변경하는 것은 포스트의 공간을 절약하는 매우 좋은 방법이지만 링크를 클릭할 때 어떻게 되는지 설명하는 일은 권장 사항입니다. 프롬프트에 '여기를 클릭'은 사용하지 않도록 하세요. '여기를 클릭하여 온라인 양식 작성' 등과 같이 더 자세한 설명을 추가하고 클릭하면 어떻게 되는지를 공유하세요.

팁 1: 연결 텍스트 사용하기

팁 2: 연결 텍스트에 클릭하면 어떻게 되는지 설명하기 →여기를 클릭하여 Slack 판촉물 사용 양식 작성(새 창에서 열림)

팁 3: 텍스트에 연결될 링크 추가. 예: 'Slack 판촉물 사용 양식'.

4. 이모티콘 대신 서식에 사용할 대안 찾기

Slack에서 순서가 있는 목록을 소개하기 전에 이모티콘으로 포스트의 내용을 구분하거나 헤드라인 또는 구분선을 만들어 보신 적이 있을 겁니다. 보조 기술은 이모티콘 이름을 하나씩 읽습니다. 그러므로 관심을 끄는 포스트를 만들 때는 이모티콘 대안으로 블록 키트 사용을 고려해보세요.

위의 메시지는 서식에 이모티콘이 사용되었는데 아래와 같이 읽히게 됩니다 ↓

5. 채널 명명 규칙을 사용하여 명확성과 컨텍스트 제공하기

모든 회사는 채널 명명 규칙을 갖추어야 합니다.

대시를 사용하여 단어를 구분하고 채널 이름에 대한 컨텍스트를 명확히 제공하세요. 스크린 리더가 채널 이름을 읽어주기 때문에 특히 중요합니다.

#영업-공지사항-글로벌 및 #영업공지사항글로벌

6. Slack의 포괄적인 커뮤니케이션 요약