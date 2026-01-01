Cómo acelerar la accesibilidad en Slack

Los datos muestran que las plataformas de colaboración como nueva norma están en auge. Ahora que nuestra forma de trabajar está cambiando, y perdemos de alguna forma el contacto visual que teníamos con la interacción personal, la comunicación inclusiva y accesible resulta fundamental para la colaboración significativa.

Aquí exponemos cuatro funciones que podemos utilizar con Slack y que hacen que la colaboración resulte inclusiva y accesible para todos.

1. Ofrecer una breve descripción de las imágenes compartidas en Slack

Cargar una imagen guardada con una captura de pantalla en su nombre no es muy descriptivo. Existe un modo más rápido de añadir algo más de contexto para los usuarios de la tecnología asistencial.

Paso 1: Carga un archivo y haz clic en la imagen para ampliarla; se abrirá una nueva ventana

Paso 2: En la esquina superior izquierda, selecciona "Editar detalles del archivo"

Paso 3: Si quieres, añade una descripción, edita el nombre del archivo y selecciona "Guardar cambios".

Necesitas añadir todo el texto después de haber publicado la imagen. Aprende cómo hacer cambios aquí.

2. Añade subtítulos a los GIF para ofrecer más contexto

A todos nos gusta un buen GIF y, tal y como ocurre con los emojis, pueden servir para mejorar la comunicación. Añadir subtítulos permitirá que los usuarios de la tecnología asistencial participen de toda la diversión.

Paso 1: type /giphy #caption “escribe la descripción aquí” [giphy search term] en el campo de composición del mensaje.

Paso 2: es posible que tengas que seleccionar Barajar hasta que encuentres el GIF que estás buscando. Cuando hayas terminado, selecciona Enviar.

Nota: Tu nuevo subtítulo también se superpondrá sobre el GIF

3. Acorta las URL con texto vinculado y comparte lo que pasa cuando haces clic en ellas

Reemplazar una URL larga con texto vinculado es una gran forma de ahorrar espacio en una publicación, pero compartir lo que sucede cuando se hace clic en el enlace es una práctica que recomendamos. Evita “hacer clic aquí” como en la captura. Puedes ser más descriptivo, por ejemplo, “Haz clic aquí para completar el formulario en línea” y después comparte lo que pasa después.

Consejo 1: Utiliza el texto vinculado

Consejo 2: Explica en el texto vinculado lo que pasará →Haz clic aquí para completar el formulario de canje de estilo de Slack (se abre en una nueva ventana)

Consejo 3: Añade el enlace al texto al que conduce el enlace. En el ejemplo, sería “Formulario de canje de estilo de Slack”

4. Alternativas al uso de emojis como herramienta de formato

Antes de lanzar la lista ordenada, es posible que hayas estado utilizando emojis para ayudarte a separar contenido en una publicación o que los hayas usado para crear títulos o divisores en Slack. La tecnología asistencial leerá los nombres de los emojis de uno en uno. Piensa en el Kit de bloques como una alternativa para captar la atención sobre una publicación.

El formato del mensaje anterior se ha realizado con emojis, pero tú lo leerás de esta manera ↓

5. Utiliza las convenciones de nomenclatura para ofrecer claridad y contexto

Todas las empresas deberían tener unas convenciones de nomenclatura.

Utiliza guiones para separar palabras y ofrecer contexto y claridad, lo que resulta especialmente importante cuando un lector de pantalla lee en alto los nombres.

#sales-announcements-global frente a #salesannouncementsglobal

6. Resumen de la comunicación inclusiva en Slack