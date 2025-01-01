Slack 助力阿拉斯加一家信用合作社实现转型

Credit Union 1 是一家创立于 1952 年的金融机构，其使命是引领变革、提升他人以及以人为本。它深深扎根于美国阿拉斯加州（这里被人昵称为“最后的边疆”）当地社区，致力于为在这里生活和工作的人们提供金融服务。该信用合作社在全州拥有 12 家分行（即将开设第 13 家），会员将近 10 万人，员工超过 400 人，其中居家办公的员工大约占 10%。

和许多企业一样，Credit Union 1 也在新冠疫情爆发时突然开始实行远程办公。从首席技术官升任 CEO 的 Mark Burgess 知道，企业需要一个能够连接团队成员的平台，不论他们身在何处。

Burgess 问自己：“我该如何促进沟通，才能让员工像坐在彼此旁边一样分享信息和提出问题，而不必真正地坐在一起？” 就在这时，他发现了 Slack。Burgess 之所以选择 Slack，是因为它的部署速度快，能够与 Okta 和 Zoom 等关键工具无缝集成，而且不会带来行政负担。很快，Slack 平台不仅用于建设企业文化，还用于促进成功的核心转换流程，并通过自动化技术提升整个企业的工作效率。

促进核心转换流程顺利完成

核心转换是一个重要且复杂的流程，是指将金融机构的核心银行系统从一个平台迁移到另一个平台。这个核心银行系统管理着所有最重要的职能，包括会员账户、交易、存款、贷款和其他金融操作。在 Credit Union 1，现有平台与 2,700 个内部流程、80 个 API 和十几个应用相连，因此升级平台并不容易。

Slack 通过项目频道和自动化工作流程，全面简化了该信用合作社的核心转换流程，获得圆满成功。团队成员使用 Slack 协同工作，通过 #updates 频道每 30 分钟轻松提供一次模板化的更新，让领导层实时透明地了解工作进展。

核心转换团队还使用 #issues 频道来报告错误。IT 团队和产品支持团队的成员通过监控这些频道，可以快速开展合作以解决事故。

“从面向会员的一线员工到 CEO，每个人都知道事情的进展，一切都很顺利。”Credit Union 1 的首席技术官 Keith Bennett 解释说，

“在我们最后一次模拟核心转换测试中，没有使用 Slack 进行沟通，结果支持台在一整天的等待时间都超过了一小时。而在实际的核心转换期间，我们使用 Slack 持续沟通，等待时间几乎为零。”

“得益于 Slack 实时推送更新，团队支持热线接到的来电数量大幅减少。” Credit Union 1 首席技术官 Keith Bennett

通过自动化和实时数据打造更好的会员体验

为了在竞争激烈的银行市场中脱颖而出，Credit Union 1 专注于打造出色的会员体验。该企业使用 Slack 工作流程构建器来提供更好、更快的会员服务。

例如，当信用社会员到分行咨询需求时，出纳员团队会使用一个工作流程将销售线索和推荐信息发送给客户关系经理。他们还构建了一个工作流程，将会员的后续服务需求转交给对口的专家，例如办理汽车贷款或为账户添加授权签字人。该工作流程会提示团队成员输入会员的姓名、电话号码、需求类型、状态等重要详细信息。之后接手该需求的团队成员就能准确了解会员所需，从而提供更及时的支持。

Burgess 表示：“工作流程有助于规范我们的沟通过程。假设我们的分行有 150 名员工，如果他们都按自己的方式为会员安排预约，势必会耗费大量时间，也会让我们遗漏有价值的信息。有了工作流程构建器，这个过程实现了自动化，让我们节省了 20% 的时间。”

“假设我们的分行有 150 名员工，如果他们都按自己的方式为会员安排预约，势必会耗费大量时间，也会让我们遗漏有价值的信息。有了工作流程构建器，这个过程实现了自动化，让我们节省了 20% 的时间。” Credit Union 1 CEO Mark Burgess

Slack 还通过实时数据让 Credit Union 1 与会员建立更牢固的关系。所有历史数据都存储在 Slack 频道中，服务团队成员可以方便地在频道中搜索之前的讨论和决策，以加快解决问题的速度。这些数据为他们提供了全面的视角，从而提供更个性化的服务。

将重要的提醒和服务数据收集到一个核心的 Slack 频道尤为重要，因为这可以让团队围绕时间紧迫的请求开展行动。会员服务和关系经理可以将专家拉入任何频道，通过群策群力来快速解决问题。

改善员工入职体验，提高员工保留率

Slack 的 AI 驱动型搜索让新员工可以轻松找到所需的会员账户和流程信息，从而加快了入职流程，帮助员工更快地提升工作效率。

Credit Union 1 员工通过 Slack 还能更快速、更深入地认同企业的使命和价值观。他们不仅可以搜索频道，还可以轻松联系包括 Burgess 在内的领导团队。

“在混合工作模式下，我们可能没机会去敲 CEO 的门，但即使无法面对面，Mark 也会在 Slack 上积极互动，为其中的对话做出贡献。”该企业的企业传播总监 Jessica Gallagher 说，“知道我们可以联系到领导团队并能被倾听，这对所有员工来说都大有裨益。”

Slack 还通过支持领导者远程工作，提高了员工保留率。疫情之前，远程工作的员工更难晋升为领导。Gallagher 表示：“现在，Credit Union 1 的员工不管是住在阿拉斯加还是科罗拉多，无需亲自到场就能够与团队建立有效沟通并保持良好的合作关系。从长远来看，这可以提高员工保留率，因为员工不再觉得自己的职业发展受到地域限制。”

“对我们来说，要快速从员工那里获取重要信息，Slack 的作用是不可替代的。” Credit Union 1 企业沟通总监 Jessica Gallagher

建立联系和建设企业文化

当员工分散在全州 12 家分行，还有远程员工位于不同时区时，建立联系和建设积极的企业文化并不容易。但 Slack 频道让 Credit Union 1 员工能够找到自然的互动时机。

Burgess 说：“我们喜欢表彰员工。因此我们设立了一个‘表扬’频道，任何人都可以在里面发表对其他团队成员的称赞或夸奖，效果特别好。我们试图营造一种适合居家办公情形的同事情谊，而若没有其他沟通途径，很难做到这一点。

该信用合作社还使用 #headlines 频道让所有人及时了解企业新闻，使用 #isitdown 频道来公布 IT 服务

无法使用的通知。通过 Slack 发送企业动态和服务中断通知可以确保所有人及时获知重要信息。频道也是可搜索的。因此，如果员工在外出用餐或离开工位时错过了某些信息，可以轻松搜索相应频道来查找所需信息。

借助 Slack，Credit Union 1 还改善了各分行之间的沟通。该信用合作社在全州有 12 家分行，每家分行都有自己的 Slack 频道。各家分行通过这些频道宣布意外停业信息，或者就自己发现的疑似欺诈行为通知其他分行。

Bennett 说：“在营业期间，Slack 对于我们的重要内部沟通不可或缺。假设一家分行因暴风雪而停业，一家偏远分行因人手短缺而在午餐时间关闭，或者 IT 支持台因软件或网络问题而收到大量来电，我们都可以通过 Slack 频道与所有员工实时沟通。”

与电子邮件相比，Slack 频道更方便在员工之间建立联系。例如，该信用合作社在今年夏天向全体员工发放了一个自家品牌的旅行袋，鼓励他们带去度假并拍照，然后把照片发布在指定的频道。员工发布的照片五花八门：有在六旗乐园欢度一天的，有从医院把新生儿接回家的，还有外出打猎或钓鱼的。

这种联系是维系员工关系的宝贵纽带。Slack 还帮助员工更轻松地就任何话题联系彼此。

“我发现，如果我急需某些信息，发送电子邮件的话，可能几天都得不到回复，但通过 Slack 发送私信的话，很快就能得到这些信息，而且还建立了合作关系。” Gallagher 说。

在 Slack 这个工作效率管理平台的助力下，Credit Union 1 实现了数字化转型，正在开创卓越会员体验的新时代。