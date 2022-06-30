此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

发布日期：2022 年 6 月 30 日

Slack 非常重视你的数据安全。由于透明度是我们公司赖以建立的原则之一，因此我们致力于在处理安全性的方式上尽可能保持清晰和开放。如果对安全性存在其他疑问，我们乐于解答。请致信 feedback@slack.com，我们会尽快回复。本安全性实践页面描述了 (a) Slack 和 (b) GovSlack 在管理、技术和物理方面的各项控制措施。本文档不适用于可能与 GovSlack 相关联或集成的服务。

平台控制

架构和数据隔离

Slack 服务和 GovSlack 服务在平台层和基础架构层均基于多租户架构运行，该架构旨在根据业务需求，区隔和限制对于你及你的用户通过 Slack 服务或 GovSlack 服务所提供数据的访问权限，具体定义见你与 Slack（或其公司分支机构）签订的涉及 Slack 服务或 GovSlack 服务使用（“客户数据”）的协议。该架构通过唯一的 ID 为每个不同的客户提供逻辑数据分离。

公共云基础设施

Slack 服务和 GovSlack 服务通过 Internet 托管在“公共云”上，这是由第三方提供商向任何想要使用或购买计算服务的用户提供的产品。与所有云服务一样，公共云服务在提供商管理的远程服务器上运行。

审核

为了验证我们的安全性实践完善有效，并监测 Slack 服务和 GovSlack 服务，确认是否存在由安全研究界发现的新漏洞，Slack 服务和 GovSlack 服务已通过内部人员的安全评估，并且值得信赖的外部安全公司会对 Slack 服务进行定期审核。除了对 Slack 服务和 GovSlack 服务及功能进行定期且有针对性的审核外，我们还会对我们的网页平台实施连续混合自动扫描。客户可以在此处下载相应外部审核报告的副本。

认证

认证在 Slack 服务上执行，客户可以在此处下载可用的适用认证副本。

安全控制

Slack 将实施并维护适当的技术和组织措施，旨在保护你的客户数据免受意外或非法破坏、丢失、更改，且使得通过 Slack 服务和 GovSlack 服务处理或传输的客户个人数据免受未经授权的披露或访问。Slack 服务和 GovSlack 服务具有许多安全控制措施，包括但不限于：

访问日志。付费客户的用户和管理员均可使用详细的访问日志。每次有账户登录时，我们都会记录日志，包括所用设备的类型和连接的 IP 地址。团队管理员和付费客户的拥有者可以查看整个团队的合并访问日志。

访问权限管理。管理员可以根据需要随时远程终止所有连接并退出登录已通过 Slack 服务或 GovSlack 服务身份验证的所有设备。

数据留存。使用 Slack 付费套餐的团队拥有者可以在团队范围内按频道配置自定义消息留存政策。通过设置数据留存的自定义持续时间，意味着那些时间超过所设持续时间的消息或文件将在每晚从 Slack 服务或 GovSlack 服务的生产服务器中删除。

主机管理。我们在生产主机上执行自动漏洞扫描，并补救对环境造成威胁的任何发现。我们对公司笔记本电脑实施屏幕锁定和全磁盘加密。

网络保护。除了复杂的系统监视和日志记录，我们还对整个生产环境中的所有服务器访问实施双重认证。防火墙根据行业最佳实践配置，使用 AWS 安全组。

产品安全实践。新功能、重要功能和设计更改会经过安全团队促进的安全审核过程。此外，在生产部署前，我们的代码已通过自动静态分析软件进行审核、测试并经过手动同行审核。安全团队与开发团队紧密合作解决开发过程中可能出现的任何其他安全性问题。此外，Slack 还实施了一项安全漏洞赏金计划。世界各地的安全研究人员会不断测试 Slack 服务和 GovSlack 服务的安全性，并通过这项计划报告问题。有关这项计划的更多详细信息，请前往赏金网站进行了解。

团队范围内的双重认证。团队管理员可要求所有用户在其账户上设置双重认证。有关进行双重认证的说明，请访问我们的帮助中心。

对于有些控制措施，客户无法禁用它们；而有些控制措施，客户可以根据自己的使用情况自定义 Slack 服务或 GovSlack 服务的安全性。因此，保护客户数据是客户和 Slack 的共同责任。在最低限度上，Slack 将与 ISO 27001、ISO 27002 和 ISO 27018 等主流行业标准或任何后续或替代标准保持一致。

入侵检测

Slack 或授权的外部实体将监测 Slack 服务和 GovSlack 服务，以防止未经授权的入侵。

安全日志

用于提供 Slack 服务和 GovSlack 服务的系统会将信息记录到各自的系统日志设施或集中式日志服务（用于网络系统），以便进行安全审查和分析。Slack 在生产环境中维护着一个广泛的集中式日志记录环境，其中包含有关 Slack 服务和 GovSlack 服务的安全性、监测、可用性、访问和其他指标的信息。在安全团队的监督下，通过自动监测软件对这些日志进行安全事件分析。对于 GovSlack 服务，日志只能从 GovSlack 环境中访问，并且只有符合条件的美国人才能访问。“符合条件的美国人”是指：(a) 是美国公民或合法永久居民；(b) 在为 GovSlack 提供支持时实际位于美国境内；(c) 已完成背景调查，这是他们受雇于 Slack 的条件。

事件管理

Slack 维护安全事故管理政策和程序。如果 Slack 或其代理在法律允许的范围内未经授权披露其各自的客户数据，Slack 会及时通知受影响的客户。Slack 在 Salesforce Trust 网站和/或 Slack 系统状态页面上发布系统状态信息。Slack 通常会通过电子邮件通知客户重大系统事故，对于持续时间超过一小时的事故，可能会邀请受影响的客户参加电话会议，讨论事故和 Slack 的应对措施。GovSlack 的安全事故管理由符合条件的美国人执行。

数据加密

Slack 服务和 GovSlack 服务使用行业认可的加密产品来在以下情况下保护客户数据：(1) 在客户网络和 Slack 服务及 GovSlack 服务之间传输期间；以及 (2) 处于静态时。Slack 服务和 GovSlack 服务支持最新推荐的安全密码套件和协议，以对传输中的所有流量加密。我们密切关注不断变化的加密领域并及时升级服务，以应对新发现的加密弱点并在其发展过程中实施最佳实践。对于传输中的加密，我们这样做的同时也兼顾了与旧客户端的兼容性需求。

可靠性、备份和业务连续性

我们理解，你依赖 Slack 服务和 GovSlack 服务来开展工作。我们致力于使 Slack 服务和 GovSlack 服务成为你可以信赖的高可用性服务。我们的基础架构运行于容错系统之上，能够应付单台服务器甚至整个数据中心发生的故障。我们的运营团队会定期测试灾难恢复措施，同时配备全天候电话团队来快速解决突发事故。可靠性和备份领域的行业标准最佳实践帮助塑造了 Slack 服务和 GovSlack 服务的设计。Slack 会执行定期备份，在必要时帮助回滚软件和系统更改，并根据需要复制数据。在可能的情况下，Slack 将协助客户进行重大灾难性事件的数据恢复，这受到该地区的数据驻留要求和能力的限制。“重大灾难性事件”意味着三大类事件：(1) 洪水、飓风、龙卷风、地震、疫情等自然事件；(2) 管道爆炸、运输事故、公用设施中断、大坝故障、危险物质意外释放等系统和结构故障等技术事件；以及 (3) 人为事件，例如主动攻击者攻击、化学或生物攻击、针对数据或基础设施的网络攻击以及破坏。重大灾难事件不包括程序错误、操作问题或其他常见的软件相关错误。

客户数据以冗余的方式存储在我们托管提供商多个位置的数据中心，以确保可用性。我们具有经过充分测试的备份和还原程序，可以从重大灾难中进行恢复。客户数据和我们的源代码每晚都会自动备份。如果这个系统发生故障，运营团队就会收到警报。我们至少每 90 天对备份进行一次全面测试，确认我们的流程和工具运行正常。

静态数据

除非你的订单中另有规定，否则 Slack 将在某些主要地理区域内静态存储客户数据。

客户数据返还

在合同终止后的 30 天内，客户可以要求返还他们各自提交给 Slack 服务和 GovSlack 服务的客户数据（前提是这些数据尚未被客户删除）。请访问 Slack 帮助中心，获取有关 Slack 服务和 GovSlack 服务导出功能的信息。

客户数据删除

Slack 服务和 GovSlack 服务为工作区主要拥有者提供了在订阅期内随时删除客户数据的选项。在工作区主要拥有者发起删除操作的 24 小时内，Slack 将硬删除当前正在运行的生产系统中的所有信息（不包括团队名称以及嵌入在网络服务器访问日志的网址中的搜索词）。Slack 服务和 GovSlack 服务备份将在 14 天内销毁（备份将在 14 天内销毁，但正在进行的事故调查可能会暂时延长此期限）。

当客户终止 Enterprise Grid 或 GovSlack 服务的付费订阅时，如果客户没有选择删除自己的帐户，Slack 将在订阅终止后的 90 天内予以删除，并确保其所有关联公司和适用的第三方托管提供商在 Slack 发起客户帐户删除操作后的 14 天内，删除客户数据的所有副本（不包括团队名称，以及嵌入网络服务器访问日志网址中的搜索词）。当客户终止除 Enterprise Grid 或 GovSlack 服务以外的 Slack 服务的任何付费订阅时，客户的订阅将在 Slack 服务的免费使用级别继续提供，并遵守当时的在线客户服务条款或适用该免费使用级别的其他主要在线订阅协议（“免费订阅条款”），并且客户数据不会被删除，直到 (i) 客户自行删除工作区，(ii) 客户以其他方式指示 Slack 删除其客户数据，或者 (iii) 任何一方终止免费订阅条款。此类事件发生后，Slack 应在 14 天内予以删除，并确保其所有关联公司和允许的第三方托管提供商删除客户数据的所有副本（不包括团队名称，以及嵌入网络服务器访问日志网址中的搜索词）。

机密性

我们严格控制员工对客户数据的访问。Slack 服务和 GovSlack 服务的运营需要让某些员工对存储和处理客户数据的系统拥有访问权限。例如，为了诊断你在 Slack 服务和 GovSlack 服务中遇到的问题，我们可能需要访问你的客户数据。除非必要情况下，否则这些员工会被禁止使用这些查看客户数据的权限。我们通过实施技术控制和审核政策，确保任何对客户数据的访问都会被记入日志。

我们的所有员工和合同人员均遵守我们关于客户数据的政策，我们将这些问题视为公司内部最重要的事项。

人员实践

Slack 在雇用员工之前会对所有人员进行背景调查，并且在入职期间以及平时对员工进行隐私和安全性培训。所有员工均必须阅读并签署我们的全面信息安全政策，其中涵盖 Slack 服务和 GovSlack 服务的安全性、可用性和机密性。

基础设施

Slack 使用 Amazon Web Services, Inc.（“AWS”）提供的基础架构来托管或处理提交给 Slack 服务和 GovSlack 服务的客户数据。有关 AWS 所提供安全性的信息，请从 AWS 安全性网站获得。有关 AWS 收到的安全和隐私相关审核和认证的信息，包括 ISO 27001 认证和 SOC 报告的信息，请从 AWS 合规网站获得。