本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2025 年 5 月 29 日

這些 Slack API 服務條款 (以下稱「API 條款」) 描述您存取我們的應用程式介面、軟體開發套件、範例代碼、指令行工具、開發人員工具及其他 Slack 提供的相關文件與資料 (包括但不限於透過 Slack API 網站 (統稱為「API」)) 的權利和責任。請務必詳閱。感謝您造訪。

首先說明

關係和定義

本 API 條款與Slack 應用程式開發人員政策組成你與我們之間的綁定「合約」。「Slack」、「本公司」、「我們」是指下方「與你簽約的 Slack 實體」條款中適用的 Slack 實體，「你」和「你的」則是指你所代表的個人、公司或法律實體。本合約未授權你存取或使用我們的線上工作空間生產力工具和平台 (以下稱「服務」)，前述服務將另受你與我們的其他協議規範 (例如，我們的客戶服務條款)。

Slack 大家庭

我方可能會利用我們的員工、我方公司關係企業的員工和第三方承包商 (下稱「Slack 大家庭」) 行使我們的合約權利和履行我們的合約義務。我們將對 Slack 大家庭遵守我們合約義務的行為負責。

存取我們的 API

應用程式

根據下列限制的規定，我們授予你非專屬、全球性、不得轉讓 (受「轉讓」條款約束) 的受限授權，以僅在必要時存取我們的 API，以便透過服務開發、測試、使用和支援應用程式 (以下稱「應用程式」或「應用」)。你可能需要支付應用程式的費用 (需遵守下方「商業發布」條款的限制)，但不得銷售、出租、出借、轉授權、轉散布或整合我們任何 API 的存取權。

API 存取權

存取我們 API 的授權需遵循Slack 應用程式開發人員政策和Slack 的品牌指南的規範。你必須依照本合約以及Slack API 文件 (「文件」) 的指示使用 API。你還必須遵守適當使用政策。此外，你不得：(A) 違反任何法律或法規存取我們的 API；(B) 透過以下任何方式存取我們的 API：(i) 危害、違反或規避任何與服務相關的技術程序或安全措施、(ii) 對服務的客戶或使用者造成安全漏洞，或 (iii) 測試我們的系統或網路是否存在漏洞，除非經 Slack 安全測試或漏洞回報獎勵計畫明確授權，或 (iv) 破壞服務的存取控制，例如向無存取權的使用者暴露私人頻道資料；(C) 存取我們的 API 以複製服務或與之競爭；(D) 嘗試反向工程或以其他方式取得原始程式碼、商業機密或 API 或服務的專業知識；或 (E) 以超過費率限制的方式嘗試使用我們的 API，或是構成過度使用或濫用的情形。

我們暫停存取和稽核的權利

若我方認為違反合約，而你僅需透過修正或更新應用程式即可解決，則在大多數情況下，我方將要求你直接採取此類行動，而非由我方介入處理。在此類情況下，我方可能會使用你的姓名、地址和其他聯絡資料與你聯絡，或在 Slack 全權酌情決定下，將此類聯絡資料提供予任何合理聲稱你並未擁有一切必要的智慧財產權之第三方。若你並未做出回應，或我方認為我方、服務、客戶、使用者或任何第三方確實有遭受危害之風險，我方得直接介入並採取我方認為適當的行動。Slack 亦保留稽核你的應用程式之權利，以利確保你的應用程式並未違反我們的條款和政策。你同意將配合與上述稽核相關之調查，並向我方證明你的應用程式符合我們的條款和政策。

在組織之外發布

商業發布

除非你獲得與 Slack 或我們的母公司 Salesforce 的單獨協議授權，否則不得進行應用程式的商業發布。「商業發布」係指使用者需要為你的產品、服務或功能支付費用的任何情況，無論是直接收取應用程式存取費用、採用部分功能付費的「免費增值」模式，或是連線至付費產品或服務的免費應用程式。 對於大多數應用程式而言，取得授權商業發布的單獨協議，意味著需要提交至我們的Marketplace並同意Marketplace 協議。或者，你也可以與 Slack 或 Salesforce 簽訂合作夥伴協議，以獲得商業發布授權。本條款的限制範圍，適用於所有商業發布的應用程式，無論你是發布現成的應用程式，還是為客戶提供連接其他產品、服務或功能的自訂應用程式或應用程式範本。如果你的應用程式及其連接的任何產品或服務僅供單一第三方使用，則這些限制不適用。

透明度及報告

若您將應用程式供貴組織外部人員使用，您必須提供應用程式的使用者協議和隱私權政策，且此類內容應位於醒目的位置或使用者下載或存取您應用程式的位置。您的隱私權政策必須符合適用的法律規範，並以清楚易懂且準確的用字說明蒐集、使用、儲存和分享資料之方式。若使用您的應用程式會導致使用者的個人資料跨境傳輸，則您必須遵守適用的法律規定。若有任何違反使用者協議或隱私權政策的行為，且此類行為可能會影響服務的客戶或使用者，您必須立即透過傳送電子郵件至 security@slack.com 來通知我方此等情事。請詳閱 隱私權政策，以深入瞭解我們如何蒐集與使用網站與產品使用及效能相關資料。

資料使用

若你提供應用程式供組織外部人員使用，你必須取得安裝該應用程式之組織的明確授權，以便使用、處理和儲存從 Slack API 取得的資料 (以下稱「API 資料」)。你必須依據文件說明，將 API 資料的使用、處理和保留限制在開發、測試、操作和支援應用程式功能所需的最低程度。你不得：(A) 使用 API 資料訓練大型語言模型；(B) 大量匯出 Slack 訊息和檔案資料，除非額外協議明確允許，例如將使用 Discovery API 的應用程式用於經核准的安全性和法規遵循用途；或 (C) 使用從某一組織收集的資料直接使其他組織或任何第三方受益。

API 專用條款

Discovery API

Discovery API 僅得用於安全性和法規遵循用途，特別是 eDiscovery、封存與防止資料遺失等應用程式的開發作業。

資料存取 API

資料存取 API 旨在促進即時搜尋和資料存取作業。使用資料存取 API 時，你不得建立永久副本、封存、索引或長期資料儲存。僅在對應用程式的即時操作或交付必不可少時，才允許有限、暫時性地處理或儲存擷取的資料，且必須盡可能減少使用此類資料，且一旦滿足特定需求後立即刪除。你的應用程式對資料存取 API 的使用應對服務使用者保持透明且符合服務使用者的合理預期；禁止與使用者查詢無關的背景資料收集或資料抓取。

所有權與專有權利

權利保留

您在應用程式中保留您的擁有者權利，我們也擁有並將持續擁有 API 和服務，包括所有這些相關的智慧財產權。特此保留合約未明確授予之我方所有權利。

歡迎提供意見

開發人員提供越多意見，能讓我們的 API 變得越好。如果您傳送 API 相關的意見回饋或建議給我們，我們可能會採用您的意見，因此您授予我們無限、不可撤銷、永久、可再授權、可移轉和免權利金的授權，得將任何這類意見回饋或建議用於任何用途，無需向您承擔任何義務或提供報酬。若我們選擇不實施該建議，請不要放在心上。無論如何，我們都感謝您提出意見。

保密

機密資訊

各方 (以下稱「揭露方」) 可能向他方 (以下稱「收受方」) 揭露與合約有關且根據該資訊之性質和揭露情況可合理理解為機密性的「機密資訊」，包括非公開的業務、產品、技術和行銷資訊。若標有「機密」字樣，即為向收受方指明該份資料屬於機密資訊。縱有前述規定，機密資訊不包括以下資訊：(a) 當時已公開或之後公開，且未違反對揭露方負擔的義務；(b) 收受方於揭露方揭露前已知，且未違反對揭露方負擔的義務；(c) 自第三方取得，且未違反對揭露方負擔的義務；或 (d) 由收受方所獨立開發。

機密資訊之保護與使用

收受方 (a) 應至少採取合理措施，避免機密資訊遭未經授權揭露或使用，並且限制只有因本合約而需要知悉該資訊之員工、關係企業和承包商得以存取；(b) 僅得於合約範圍內，使用或揭露揭露方的機密資訊。前述規定未禁止當事人向財務或法律顧問提供機密資訊，但顧問必須負擔至少與合約同等嚴格的保密義務。

強制存取或揭露

收受方得依法律強制規定，存取或揭露揭露方的機密資訊，但應事先通知揭露方 (在法律許可範圍內)，若揭露方有意針對強制存取或揭露提出異議，收受方應提供合理協助，相關費用應由揭露方負擔。若收受方依法律強制規定，必須存取或揭露揭露方的機密資訊，收受方因整理與提供機密資訊，或協助揭露方針對將提交的機密資訊聲請保護令或保密待遇，所產生的合理費用，應由揭露方負擔。

終止

若您停止使用我們的 API，合約可能會終止。我們得終止合約，且無須向您提出理由及告知您。終止合約後，所有授予您的權利和授權將立即終止。您瞭解任何未公開提供但提供給您的 API 均屬於 Slack 的機密資訊。終止合約後，您須立即銷毀在合約期間內接收的任何文件以及任何其他您擁有或控制的 Slack 資訊。

聲明免除擔保

您聲明並保證，您已有效簽訂合約並有簽訂合約的合法權力。

除非本協議載明，我方所提供之 API 及相關構成要素及資訊均以「現有」之「現況」提供，不附任何擔保，我方明確排除一切明示及默示擔保，包括有關適售性、所有權、適於特定用途及無侵權的默示擔保。您瞭解，我方不保證 API 不中斷、及時、安全或無錯誤。

責任限制

在任何情況下，我方或 Slack 大家庭因合約所產生或相關之總賠償責任 (無論是根據合約、侵權行為或其他責任理論) 均不超過 US$100。

在任何情況下，我方或 Slack 大家庭概無須針對您或任何第三方的任何獲利或營收損失，或者是間接、特別、附帶、衍生、補償或懲罰性損害承擔責任，無論該等損害根據契約、侵權行為或其他責任理論，或您或任何第三方是否已知該等損害可能發生。上述免責聲明僅於合法範圍內適用。

此「責任限制」條款的限制應適用於法律允許範圍內的所有法律理論 (無論是契約、侵權行為或其他理論)。此「責任限制」條款的規定分配雙方的合約風險，而雙方在決定是否簽訂合約時亦信賴此等限制。

消費者保護法適用與否

我們的 API 係供企業與組織使用，並非消費者用途。在法律允許的最大範圍內，您在此認可並同意消費者保護法不適用。然而若任何消費者保護法 (如：澳洲的 2010 年競爭與消費者法案 (Cth)) 適用且無法合法排除，API 條款不得限制、排除或修改任何您享有的法定擔保、保證、權利或救濟，且我方責任僅限於 (我方得選擇) 替換或維修 API。

您對我方之賠償

對於因 (A) 你使用 Slack API 和 API 資料；(B) 你侵犯或遭指控侵犯第三方智慧財產權；或 (C) 你違反或遭指控違反本合約或你的使用者協議或隱私權政策而產生和相關的任何及所有第三方索賠、訴訟、控告、法律程序和要求 (下稱「對我方索賠」)，你將為我方和 Slack 大家庭成員 (合稱「Slack 受償方」) 辯護，並且賠償 Slack 受償方所產生之所有合理的律師費、最終判定 Slack 受償方應付的相關損害賠償和其他費用，以及 Slack 受償方按照你就對我方索賠核准之和解所支付的金額。我們必須立即以書面通知你任何對我方索賠，使你有權單獨承擔辯護與控制責任，並且配合任何合理要求，協助你辯護此項索賠並達成和解。本條款說明我方就任何對我方索賠的唯一賠償責任，以及 Slack 受償方對你的唯一救濟途徑。

賠償限制

縱有前述規定，(a) 只要我方自行支付聘請顧問的費用，則我方始終享有選擇顧問的自由；以及 (b) 若：(i) 主張索賠之第三方為政府機構，(ii) 可認定該和解涉及自認，(iii) 該和解不包含完全免除之賠償責任，或 (iv) 該和解包含完全免除賠償責任和支付金錢以外的條款，則未經我方明確的書面同意 (無正當理由不得拒絕)，您不得簽訂任何和解。

存續

「我們暫停存取和稽核的權利」、「所有權與專有權利」、「保密」、「終止」、「聲明免除擔保」、「責任限制」、「您對我方之賠償」、「賠償限制」及「存續」等條款，以及「一般規定」標題中的所有規定，將於合約終止或到期後繼續存留。

一般規定

公開

您授權我方可在我們的網站上，以及我們與現有或潛在開發人員和客戶的公開或私人通訊中，為行銷或宣傳目的，引用您的公司名稱及標誌，我們將遵守您不時提供的標準商標使用指南。

不可抗力

若因阻斷服務攻擊、第三方託管供應商或公用事業供應商之失誤、罷工、物質短缺、暴動、火災、天災、戰爭、恐怖主義和政府行動等我方或您無法合理控制之事由，以致其未能或遲延履行本合約義務，該當事人無需對另一方負責。

雙方關係；無第三方受益人

雙方當事人為獨立當事人。合約並未於雙方當事人間建立合夥、加盟、合資、代理、信託或僱傭關係。合約無第三方受益人。

電子郵件與 Slack 訊息

除非本文另有說明，依合約提出的所有通知都將以電子郵件傳送，但若你有服務帳戶，本公司得選擇透過服務 (例如 Slackbot 通知) 通知你。一般通知也會發布在變更記錄。Slack 的通知應傳送至 feedback@slack.com，若為終止通知等法律通知，則必須傳送至 legal@slack.com。(a) 透過電子郵件之通知，應視為在傳送後次日送達；以及 (b) 透過服務之通知，應視為在傳送當日送達。

出口管制和制裁

Slack 平台上提供的應用程式可能會受到美國及其他司法管轄區的出口管制，而且可能會受制裁相關法律和法規的約束。你同意嚴格遵守所有此類適用於發布或使用 API 和應用程式的出口管制，以及制裁相關的法律和法規，包括但不限於Slack 應用程式開發人員政策中的規定。

針對 API 的修改

Slack 仍在不斷發展，因此我們需要靈活地不時變更 API，包括回溯不相容的變更。我們會盡量提前合理通知這些變更，但建議你關注我們的變更記錄以便掌握最新動態。此外，我們並未記錄部分 API，包括特定方法、事件和屬性。由於這些未記錄的 API 層面隨時可能變更，請勿將其行為視為標準。

針對合約的修改

隨著我方業務發展，我們可能會變更本 API 條款和合約的其他部分。若我方對合約進行重大變更，則我方會傳送電子郵件至與你的帳戶相關聯的電子郵件地址，或者透過服務訊息提供合理通知，之後變更即開始會對你生效。如果我們無法聯絡到你，我們也會在變更記錄發布合約變更通知。你可隨時檢視 API 條款的最新版本，只要造訪本頁或合約中指出的其他頁面 (最新版) 即可。合約的重大修訂將在通知中指定的日期生效，其他所有變更則在發布該變更時生效。若於生效日期後存取 API，即表示你同意遵守任何修改後的條款與條件。

棄權

若任一方未能或遲延行使合約所賦予的權利，不構成拋棄該項權利。合約相關棄權應記載於書面，並由棄權方授權代表簽署，始具有效力。

可分性

合約將於相關法律允許之最大範圍內執行。合約若有任何部分遭管轄法院認定為牴觸法律，將由法院修改，並在法律許可的最大範圍內，盡可能按符合原條款目的之方式解釋，合約其餘部分則仍具效力。

轉讓

任一方若未經另一方事前書面同意 (無正當理由不得拒絕)，則不得轉讓或委託合約之任何權利或義務，無論是出於法律規定或其他方式皆同。縱有前述規定，任一方可將合約完全讓與關係企業，或於合併、收購、組織重整、出售其全部或絕大部分資產時一併轉讓，無需取得另一方同意。違反本條規定之任何意圖轉讓均應屬無效。對於另一方違反本條規定之任何意圖轉讓，非轉讓方的唯一救濟途徑是選擇書面通知轉讓方終止合約。除前述規定外，合約將約束並符合雙方、其各自繼承人和允許受讓人之利益。

與您簽約的 Slack 實體

合約所適用的「Slack」、「我們」或「我方」、合約產生或相關之爭議或訴訟將適用哪一國法律，以及何地法院對該爭議或訴訟擁有管轄權，均取決於您的住所地。

住所 Slack 簽約實體 準據法 審判地 美國及加拿大 Slack Technologies, LLC 加州 加州舊金山郡 其他地區 Slack Technologies Limited 愛爾蘭 愛爾蘭都柏林

合約及其任何衍生或相關爭議應完全適用前述準據法，不採納衝突法規則及《聯合國國際商品買賣契約公約》。位於前述適用審判地的法院，對合約及合約訂立、解釋或執行所衍生或相關爭議具有專屬司法管轄權。合約雙方在此同意該等法院具有專屬管轄權。合約雙方在此放棄權利，不得因合約衍生之訴訟或行為要求陪審團審判。在依合約行使權利的訴訟或程序中，勝方有權要求敗方負擔合理費用及律師費。

完整協議

合約 (含本 API 條款) 構成雙方就本條款標的事項所達成之完整協議，並取代先前和當時所有書面或口頭之協議、提議或聲明。若本 API 條款規定和本 API 條款提及之其他任何文件或頁面有所牴觸或不一致，將適用以下優先順序：(A) API 條款，(B) Slack 應用程式開發人員政策，以及 (C) 合約中所提及之其他任何文件或頁面。