Slack para el resto del mundo

El año 2017 marcó un hito para el Departamento de Localización de Slack ya que ampliamos la oferta de idiomas de uno a cinco. En la actualidad contamos con una versión en inglés, francés, alemán, japonés y español de varios de nuestros productos más importantes: el Centro de Ayuda, el sitio web principal y, por supuesto, la propia aplicación. En el momento en que nos preparamos para continuar expandiendo el acceso a Slack, me gustaría hablar de los factores que tuvimos en cuenta a la hora de localizarlo, cómo los distintos idiomas adaptaron el tono y el grado de formalidad con el que nos dirigimos a nuestros usuarios y de qué manera hemos intentado respetar los valores de Slack al adaptarlo al contexto global.

¿Quiénes somos?

El equipo de localización de Slack está compuesto por cuatro traductores en plantilla, un gestor de proyectos y yo, directora de Localización. Además, trabajamos con un excelente equipo de traductores externos.

¿Cuál es la importancia de la localización?

Al localizar un producto se genera una relación más íntima con nuestros clientes, pues les estamos hablando en su idioma, usando referencias culturales que les son propias.

Para que este esfuerzo resultase exitoso, era fundamental adaptar la voz de Slack al contexto cultural de nuestros clientes. La internacionalización de un producto no implica solamente traducirlo. Nuestros usuarios internacionales crecieron con ciertas costumbres y con una visión particular del mundo; para ganarnos su respeto teníamos que prestar suma atención al adaptar nuestro humor, anécdotas y modismos.

¿En qué basamos nuestras decisiones al localizar Slack?

La misión de Slack es hacer tu vida laboral más simple, agradable y productiva. A la hora de poner esta misión en práctica, el equipo de localización se guía por cuatro principios básicos: cortesía, destreza, empatía y chispa. Estos valores son el fundamento que se esconde detrás de todas nuestras decisiones al adaptar la voz de Slack, el grado de formalidad con el que dirigirnos a nuestros usuarios y si es mejor traducirlo todo o dejar algunas palabras en inglés.

La cortesía y la empatía al adaptar Slack al contexto global significan respetar las preferencias y los valores de nuestros usuarios, independiente de dónde vivan. En japonés, esto se reflejó en nuestra manera de dirigirnos a ellos: respetuosamente, pero sin exagerar. Al utilizar nuestros productos, aspiramos a que nuestros clientes japoneses se sientan como si estuvieran conversando con un amable colega.

En japonés usamos un tono respetuoso, pero sin caer en la cortesía exagerada, como se observa en la frase “¡Buen trabajo! Después de tanto ejercicio, tus ojos se merecen disfrutar de esta vista”.

En alemán, en cambio, estos valores implicaron dejar parte del texto en inglés, pues muchas palabras en ese idioma ya han pasado a formar parte del vocabulario habitual.

En alemán optamos por dejar algunas palabras en inglés, como por ejemplo “Workspace-Management”.

Un elemento clave de la voz de Slack es el énfasis que ponemos en comunicarnos con nuestros usuarios de manera humana. A menudo, esto lo logramos dotando nuestros mensajes de una chispa especial, que fue el aspecto más difícil de adaptar. Puede que hayas notado la gracia con la que están escritos nuestros mensajes de bienvenida, la sección de Mensajes sin leer o las notas de las distintas versiones. Si bien en inglés resulta agradable leer el mensaje You look nice today mientras se carga Slack (“Hoy te ves genial”, en español), si lo hubiésemos traducido literalmente a otros idiomas, habría perdido buena parte de su chispa y muy probablemente se habría malinterpretado.

La frase “You look nice today” (en inglés, “Hoy te ves bien”) se adaptó al francés como “Estamos aquí para ayudarte”.

Otro ejemplo es el mensaje que aparece cuando has terminado de revisar la sección de Mensajes sin leer, You’re all caught up. Here’s a pony (“Has terminado de leer. Aquí va un pony de regalo”). Este texto funciona perfectamente en inglés, pero no en español ni en francés. Por eso, en español lo adaptamos a “Has leído todo. Aquí tienes un caramelo de regalo”.

En francés, en cambio, te sugerimos que te tomes el día con calma y te mostramos un emoji de una isla junto al mensaje Vous pouvez vous la couler douce !

La misión y los valores de Slack son una fuente de inspiración para el Departamento de Localización. Es la base para una localización de calidad; donde hemos encontrado respuesta a preguntas sobre el grado de formalidad, el nivel de inclusión, la voz y el tono que conviene adoptar. Todavía queda mucho trabajo por delante pero, a medida que seguimos creciendo, no nos cabe duda de que un producto bien localizado debe conectar directamente con nuestros usuarios y sus vidas laborales, sin importar dónde se encuentren.