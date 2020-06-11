Información de Robby Kwok, vicepresidente sénior de Personal, acerca del cierre de oficinas de Slack

En Slack estamos evolucionando al mismo ritmo frenético que lo hace la COVID-19. Nuestra prioridad es la salud y bienestar de nuestros empleados, así como informar de una manera clara y sincera sobre nuestros planes de futuro.

Una cosa es segura: Slack facilitará cada vez más el teletrabajo. Todos los empleados que así lo deseen, podrán trabajar de forma remota permanentemente. Además, contrataremos nuevos trabajadores que realizarán sus tareas desde su casa.

Debido a la complejidad de la reapertura de nuestras oficinas y a que queremos proteger la salud y seguridad de nuestro equipo, hemos decidido extender los plazos hasta después del 1 de septiembre. No podemos confirmar en qué fecha se podrán volver a abrir nuestras oficinas para darles un uso limitado, pero seguiremos estudiando la situación e informando a medida que sepamos más detalles.

En el pasado, nuestra oficina era el lugar predeterminado para trabajar; los empleados podían reservar una sala para reunirse con sus responsables, organizar una reunión grupal para compartir ideas o charlar con otros compañeros en los pasillos sobre los planes del fin de semana. Mientras seguimos debatiendo sobre la fecha de reapertura de las oficinas, podemos adelantar que serán algo diferentes: habrá menos espacios públicos, cafeterías, etc. y se centrarán más en el trabajo individual y menos en las reuniones interpersonales.

Somos conscientes de que estos cambios, especialmente la reducción de los servicios de comida, almuerzo y cafetería, afectará no solo a nuestro equipo, sino también a la red de proveedores y colaboradores cuyo trabajo ha hecho posible siempre los programas de comidas y bebidas de Slack, nuestras reuniones sociales y mucho más. Somos una empresa responsable, por eso, nos comprometemos a pagar a nuestros proveedores hasta el final de 2020.

Todavía es pronto para saber cómo serán las cosas en el futuro, por eso el equipo de Slack está trabajando sin descanso para conocer todas las opciones que tenemos encima de la mesa, qué decisiones debemos tomar y saber cómo podemos ayudar a nuestro equipo y a nuestra empresa a largo plazo. Estamos analizando al detalle la situación mundial e informaremos sobre cualquier novedad que tengamos.