Informação sobre o encerramento dos escritórios do Slack divulgada pelo vice-presidente sênior de Recursos Humanos, Robby Kwok

Com a evolução rápida da epidemia de Covid-19, o Slack evoluiu também. Acima de tudo, isto significa priorizar a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários, enquanto também fornecemos o máximo de clareza possível sobre nossos planos para o futuro.

Sabemos de uma coisa: o Slack vai se tornar uma empresa muito mais distribuída. Isto significa que a maioria dos funcionários terá a opção de trabalhar remotamente de maneira permanente, caso queiram, e começaremos, cada vez mais, a contratar funcionários em regime permanentemente remoto.

Além disso, levando em consideração as complexidades da reabertura dos nossos espaços e o desejo de priorizar a saúde e a segurança dos nossos funcionários, vamos estender o prazo para a reabertura dos nossos escritórios para depois de 1º de setembro. Ainda não temos uma data para a reabertura dos escritórios para uso limitado, mas continuaremos a monitorar a situação e a divulgar atualizações à medida que tivermos novidades.

No passado, o escritório físico era o espaço padrão para trabalhar, quer a situação fosse a de encontrar uma pequena sala para conferir as coisas com o seu gerente, reunir um grande grupo para fazer brainstorm em um quadro em branco ou conversar com os colegas no corredor para saber sobre os seus planos de fim de semana. Enquanto ainda estamos explorando as especificidades sobre a maneira e o momento em que nossos escritórios vão reabrir, esperamos que as condições sejam muito diferentes: menos cortesias, como almoços corporativos e café, menos destaque para reuniões presenciais com os colegas e mais opções para trabalho com enfoque individual.

Sabemos que qualquer alteração que fizermos em nossos escritórios, especialmente no que diz respeito à supressão gradual ou redução significativa de cortesias no escritório, terá um impacto não apenas nos nossos funcionários, mas também na rede de prestadores de serviços e fornecedores que trabalhavam de maneira árdua para apoiar as reuniões sociais, os programas de alimentação e bebidas, e outros eventos do Slack. Esta é uma responsabilidade que levamos a sério, razão pela qual nos comprometemos a pagar todos os prestadores de serviços do Slack até o final de 2020.

Apesar de existirem muitas coisas que não podemos saber a respeito de como será o futuro do trabalho, a equipe do Slack está trabalhando incansavelmente para compreender as opções, determinar as escolhas que precisamos fazer e definir as melhores maneiras de apoiar nossos funcionários e nossa empresa a longo prazo. Estamos monitorando cuidadosamente a situação em âmbito global e vamos fornecer mais atualizações assim que estiverem disponíveis novas informações.

Para além de priorizar a saúde e o bem-estar dos nossos funcionários, também continuamos a executar nossos planos preestabelecidos contra a pandemia e para a continuidade dos negócios. Apesar de nenhum sistema poder prever perfeitamente todas as contingências, estamos confiantes na arquitetura técnica do nosso produto e na sua capacidade para lidar com o aumento no volume e na dimensão dos acessos envolvendo todos os nossos clientes e funcionários. Para obter mais informações sobre os planos de continuidade dos negócios do Slack, veja esta postagem do blog.