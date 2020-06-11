Actualización sobre cierres de oficinas de Slack por parte del vicepresidente sénior de Personas de Slack, Robby Kwok

A medida que la epidemia de COVID-19 evoluciona rápidamente, Slack lo hace junto con ella. Ante todo, eso significa priorizar la salud y el bienestar de nuestros empleados, además de brindar la mayor claridad posible sobre nuestros planes para el futuro.

Lo que sabemos: Slack se convertirá en una empresa mucho más distribuida. Eso significa que la mayoría de los empleados tendrán la opción de trabajar de forma remota de manera permanente si así lo desean, y comenzaremos a contratar cada vez más empleados que trabajen con esta modalidad.

Además, dada la complejidad de la reapertura de nuestros espacios, y el deseo de priorizar la salud y la seguridad de nuestros empleados, estamos extendiendo aún más el cronograma para la reapertura de nuestras oficinas más allá del 1 de septiembre. Todavía no sabemos en qué fecha reabrirán las oficinas para un uso limitado, pero continuaremos supervisando la situación y compartiremos actualizaciones a medida que tengamos más información.

En el pasado, la oficina física era el espacio habitual para trabajar. Allí, podías apropiarte de una sala pequeña para comunicarte con tu jefe, convocar a un grupo grande para hacer una lluvia de ideas en una pizarra o juntarte con colegas en el pasillo para conocer sus planes de fin de semana. Si bien todavía no sabemos exactamente cómo y cuándo reabrirán nuestras oficinas, esperamos que se vean bastante diferentes: menos servicios, como almuerzos y cafeterías, menos atención en reuniones presenciales con colegas y más opciones para enfocarse en el trabajo solitario.

Sabemos que cualquier cambio que hagamos en nuestras oficinas, especialmente la eliminación gradual o la reducción significativa de los servicios, afectará no solo a nuestros empleados, sino a la red de contratistas y proveedores, cuyo arduo trabajo apoyó los programas de alimentos y bebidas, y las reuniones sociales, entre otros, de Slack. Esta es una responsabilidad que tomamos muy en serio, por eso nos comprometemos a pagarles a todos los contratistas de Slack hasta fines de 2020.

Aunque hay muchas cosas que no podemos saber sobre cómo será el trabajo en el futuro, el equipo de Slack está trabajando incansablemente para comprender nuestras opciones, determinar qué decisiones debemos tomar y comprender la mejor manera de apoyar a nuestros empleados y a nuestra empresa en el largo plazo. Estamos supervisando de cerca la situación a nivel mundial y compartiremos más actualizaciones cuando haya nueva información disponible.

Además de centrarnos en la salud y el bienestar de nuestros empleados, también continuamos trabajando en contra de nuestros planes preestablecidos de continuidad comercial y pandemia. Si bien ningún sistema puede anticipar perfectamente cada contingencia, confiamos en la arquitectura técnica de nuestro producto y su capacidad para manejar el aumento de volumen y carga para todos nuestros clientes y empleados. Para obtener información sobre los planes de continuidad comercial de Slack, consulta esta entrada de blog.