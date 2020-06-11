Mise à jour de Robby Kwok, vice-président des relations humaines chez Slack, concernant la fermeture des bureaux de l’entreprise

Slack suit le rythme de l’évolution rapide de l’épidémie de Covid-19. Cela signifie que nous donnons la priorité à la santé et au bien-être de nos collaborateurs, tout en communiquant le plus clairement possible sur nos projets pour l’avenir.

Une chose est sûre : les équipes de Slack seront de plus en plus dispersées. En d’autres termes, la plupart des employés auront la possibilité de rester définitivement en télétravail s’ils le souhaitent, et nous comptons recruter de plus en plus d’employés destinés à travailler entièrement à distance.

La réouverture de nos bureaux pose des problèmes complexes et nous souhaitons privilégier la santé et le bien-être de nos collaborateurs. C’est pourquoi cette réouverture est repoussée au-delà du 1er septembre. Nous n’avons pas encore de date de réouverture partielle, mais nous continuons de suivre l’évolution de la situation et nous vous communiquerons de plus amples informations dès que nous en saurons davantage.

Jusqu’à récemment, nos activités se déroulaient par défaut dans nos bureaux physiques, qu’il s’agisse d’occuper une petite salle de réunion pour discuter avec un responsable, d’organiser une session de réflexion autour d’un tableau avec une équipe entière ou de discuter avec des collègues des projets du week-end au détour d’un couloir. Nous ne savons pas encore quand et comment rouvriront nos bureaux, mais ils fonctionneront différemment. Certains services, comme les repas traiteur ou les machines à café, seront limités. De même, le travail individuel sera privilégié par rapport aux réunions en présentiel.

Nous savons que ces changements apportés à nos bureaux, en particulier la limitation des services mis à disposition, auront un impact sur nos employés, mais aussi sur les prestataires et fournisseurs auxquels nous faisions appel, notamment pour la livraison de boissons et de plats, ou encore pour l’organisation d’événements. Nous sommes tout à fait conscients de l’impact de ces décisions, et nous nous engageons à payer l’ensemble des prestataires Slack jusqu’à fin 2020.

Bien que de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’avenir du travail, l’équipe Slack met tout en œuvre pour évaluer toutes nos options, déterminer les meilleures décisions à prendre et comprendre comment soutenir au mieux nos employés et l’entreprise dans son ensemble sur le long terme. Nous surveillons de près l’évolution de la situation dans le monde et vous communiquerons de plus amples informations dès que nous en saurons davantage.

Outre la priorisation de la santé et du bien-être de nos collaborateurs, nous continuons également d’appliquer notre plan initial de continuité des activités en cette période de pandémie. Même si aucun système n’est en mesure de parer à toutes les éventualités, nous avons pleinement confiance dans la structure technique de nos produits et dans sa capacité à traiter des volumes et des charges accrues, pour nos employés comme pour nos clients. Pour en savoir plus sur le plan de continuité des activités de Slack, lisez cet article sur notre blog.