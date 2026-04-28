La flexibilidad horaria es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores (art. 34.8), no una concesión voluntaria de la empresa.

Existen al menos seis modalidades distintas, y confundirlas con la reducción de jornada o el teletrabajo es el error más habitual tanto en empresas como en empleados.

Para que funcione en la práctica, la flexibilidad requiere dos capas: herramientas de registro horario (cumplimiento legal) y herramientas de comunicación asíncrona (coordinación real del equipo).

Casi uno de cada cuatro trabajadores en España elegiría un empleo por encima de otro únicamente por tener flexibilidad horaria. Y, sin embargo, muchos no saben que pueden pedirla, ni que la empresa está obligada a negociarla. La flexibilidad horaria no es una concesión que dependa de la generosidad de cada empresa: es un derecho reconocido por ley que, aplicado correctamente, también genera beneficios reales para las organizaciones. Veamos en qué consiste exactamente, qué dice la ley en 2026 y qué herramientas permiten que funcione en la práctica.

Qué es la flexibilidad horaria y qué no es

La flexibilidad horaria es una modalidad de trabajo que permite redistribuir el tiempo dedicado sin modificar la cantidad de horas ni el salario percibido por el empleado. Es decir, se trata de que los trabajadores puedan ajustar de un modo u otro su horario sin reducir la duración de su jornada laboral, únicamente adaptándolo a sus necesidades personales.

Es importante no confundir el concepto de flexibilidad horaria con otras variantes en torno al modo de trabajar, como el teletrabajo —trabajar a distancia—, la jornada comprimida —que concentra todo el horario de trabajo en menos días— o la reducción de jornada —se trabajan menos horas por algún motivo justificado—. En la siguiente tabla se resumen las diferencias:

Flexibilidad horaria Teletrabajo Jornada comprimida Jornada reducida En qué consiste Los empleados pueden adaptar su horario de trabajo Los empleados trabajan a distancia, sin necesidad de ir a la oficina Se trabajan más horas al día durante menos días a la semana Se reduce el horario de trabajo con respecto a la jornada completa Efecto sobre el salario Se mantiene Se mantiene Se mantiene Disminuye

Los seis tipos de horario flexible

Dentro de lo que sí podemos considerar horario flexible, encontramos seis tipologías de aplicación. En todas ellas es común la posibilidad de adaptar el tiempo de trabajo en mayor o menor medida, pero se diferencian en el nivel de libertad y flexibilidad y, sobre todo, en los ámbitos en los que se aplican para alcanzar simultáneamente el mayor beneficio posible para empresa y empleado:

Horario fijo-variable , en el que hay una franja horaria obligatoria y el resto del tiempo es ajustable. Es idóneo en atención al cliente con picos de trabajo en un momento central.

Horario flexible flotante , en el que cada empleado puede adaptar sus horarios dentro de unos límites establecidos, muy habitual entre administrativos o personal de soporte interno.

Horario flexible libre , que ofrece libertad total para organizar la jornada siempre que se cumplan los objetivos establecidos. Suele darse en perfiles tecnológicos y creativos.

Semana comprimida , se trabaja una misma cantidad de horas totales por semana, pero concentradas en menos días, lo que es frecuente en entornos como la industria o la logística con turnos definidos.

Trabajo híbrido , combina el trabajo presencial y el remoto con un margen horario personalizable. Es una opción común en empresas de servicios y consultorías.

Trabajo compartido , una modalidad en la que dos personas comparten un mismo puesto acordando sus horarios, cada vez más aplicado entre perfiles técnicos y personal altamente cualificado.

Qué dice la ley en España: tus derechos en 2026

Una de las consultas más frecuentes en torno a este concepto laboral es la relacionada con la legalidad vigente al respecto: ¿tienes derecho legal a solicitar la flexibilidad horaria o es una cuestión que depende meramente de la normativa interna de la empresa?

La respuesta corta es sí: tienes derecho a solicitarlo. Lo que varía es el procedimiento. El marco legal se articula en torno a cuatro normas principales:

El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que es el eje normativo central en este sentido, reconoce el derecho de los trabajadores a solicitar adaptaciones de jornada para facilitar la conciliación de la vida personal con la laboral. Esto se refuerza en el Real Decreto-ley 6/2019, en el que se introdujo la obligación de negociar la solicitud en un plazo máximo de 30 días desde su presentación.

Por otro lado, el registro obligatorio de la jornada diaria quedó estipulado en el Real Decreto-ley 8/2019, un mecanismo que no solo es compatible con la flexibilidad horaria, sino que, además, facilita su aplicación. Algo similar sucede con la regulación del teletrabajo, que llegó de la mano del Real Decreto-ley 28/2020 y también forma parte de las consideraciones a tener en cuenta en torno a este concepto.

Finalmente, cabe señalar que existen diferencias a estos efectos entre los trabajadores públicos y los empleados del sector privado. Las posibilidades de los primeros en cuanto a la flexibilidad horaria quedan recogidas en el TREBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge algunos matices en función de la administración en la que se prestan los servicios.

Cómo solicitar la flexibilidad horaria: el proceso paso a paso

Eso sí, para hacer efectivo este derecho es imprescindible llevar a cabo un proceso de solicitud formal ante la empresa que consta de cuatro fases. La flexibilidad horaria conlleva cambios para el empleado y la organización, por lo que suele estudiarse detenidamente para evitar dar pasos en falso:

Presenta tu solicitud por escrito, justificando el motivo e indicando una propuesta de horario concreta.

Espera la respuesta: la empresa tiene un plazo máximo de 30 días para analizar y negociar tu solicitud.

Revisa las condiciones: si la empresa acepta, confirma en qué términos; si deniega, exige una justificación objetiva por escrito.

Si la denegación no está justificada, puedes recurrir a la mediación o a la vía judicial para resolver la situación.

¿Puede la empresa denegar la solicitud?

La empresa puede denegar la solicitud de flexibilidad horaria si bien, en caso de hacerlo, ha de explicar el rechazo de forma objetiva y justificada, esgrimiendo razones productivas, organizativas o de coordinación. Además, debe dar lugar a una negociación antes de rechazar la petición y agotar el plazo de 30 días dispuesto por ley a estos efectos.

Asimismo, el empleado podrá impugnar el resultado negativo por vía judicial o a través de la mediación cuando los argumentos por parte de la empresa no sean justificados. No está permitido el rechazo directo por políticas de empresa o por inercia; debe haber un motivo real que explique la imposibilidad de aceptar la flexibilidad horaria.

Ventajas reales, retos reales: lo que dicen los datos en España

Según el Informe Cobee 2025, casi una cuarta parte de los trabajadores —un 23,4 %— se inclinaría por aceptar una propuesta de trabajo que incluyera flexibilidad horaria entre sus beneficios. En la práctica, esta posibilidad laboral es una de las más valoradas en la búsqueda de empleo, pero ¿cuáles son sus ventajas y desafíos reales cuando la trasladamos a la práctica?

Por qué funciona: beneficios con evidencia

Este mismo estudio señala algunas de las principales ventajas de la flexibilidad horaria, una medida que, lejos de beneficiar únicamente a los empleados, resulta altamente provechosa para las organizaciones. Al fin y al cabo, en gran medida depende de mantener satisfechos a los profesionales que aportan su desempeño a la compañía, tal como vemos a continuación:

Aumento de la productividad: el caso de Iberdrola, con un modelo de horario flotante, certifica una mejora del 6 % en productividad, además de una reducción del estrés y un mayor compromiso con la empresa.

Retención de talento por el dato anteriormente señalado: hasta un 23,4 % de los trabajadores priorizaría un trabajo que ofrezca flexibilidad horaria, según el Informe Cobee 2025.

Mejora de la conciliación familiar: la flexibilidad horaria es el segundo beneficio más valorado por los trabajadores españoles precisamente porque reduce la fricción entre las responsabilidades personales y laborales.

Reducción del absentismo laboral: al eliminar la necesidad de gestionar citas, trámites o imprevistos personales en horario de trabajo, disminuyen las ausencias no planificadas.

Iberdrola es un ejemplo de gran empresa que aplica un modelo de horario flexible flotante en el que algunos de sus empleados tienen un margen de una hora y 45 minutos, gracias al cual certifican los beneficios indicados —incluyendo un aumento de la productividad de un 6 %—. Además, también hablan de mejora del ambiente laboral y disminución del estrés, lo que repercute en un mayor compromiso con la empresa y genera una imagen institucional más positiva.

Los retos que nadie cuenta y cómo anticiparse a ellos

Las ventajas de la flexibilidad horaria son fácilmente comprensibles, pero esta alternativa a la rigidez en los tiempos de trabajo también presenta desafíos que conviene tener en cuenta. Hablamos de una serie de riesgos asociados a la aplicación de esta modalidad que con frecuencia dejan de mencionarse y que conviene conocer y anticipar, como son los siguientes:

Sobrecarga laboral , que puede aparecer cuando se desdibujan los límites entre la vida profesional y la personal si no hay una cultura de desconexión real. La solución está en establecer políticas específicas para la desconexión digital.

Dificultades de coordinación en equipos con horarios muy distintos, que pueden resolverse determinando franjas horarias comunes que garanticen la coincidencia.

Percepción de inequidad cuando la flexibilidad horaria se aplica únicamente a algunas áreas de la misma empresa. Para evitarlo es imprescindible una cultura empresarial sólida basada en la transparencia, la coherencia de criterios y la máxima equidad dentro de lo posible.

Complicación al monitorizar el rendimiento basándose en resultados y no en la presencialidad y los horarios, si bien es posible introducir métricas concretas enfocadas a los objetivos.

Cómo coordinar un equipo con horarios distintos

Teniendo en cuenta estos retos, parece evidente que la flexibilidad horaria debe superar dos obstáculos antes de implantarse con éxito en cualquier empresa: el cumplimiento de la regulación con respecto al registro de la jornada y la coordinación de los equipos cuyos miembros trabajan en horarios diferentes.

Tal vez por tratarse de una cuestión legal, la mayoría de organizaciones descuidan la coordinación laboral en favor del registro horario. Sin embargo, la denominada franja de coincidencia es una solución contrastada ante esta situación: un espacio temporal en el que todos los miembros trabajan simultáneamente, por ejemplo, de 10:00 a 14:00.

Herramientas de registro: el cumplimiento legal

En el mencionado Real Decreto-ley 8/2019 quedó regulada la obligatoriedad de registrar la jornada laboral de cada empleado independientemente de su horario. En contextos de teletrabajo, trabajo híbrido o flexibilidad horaria, existen diversas herramientas digitales que ofrecen recursos específicos a estos efectos, tales como Bizneo, Woffu o Sesame HR, entre otras, que incorporan multitud de funcionalidades.

Herramientas de comunicación: la coordinación asíncrona

El otro obstáculo relevante en la correcta implantación de la flexibilidad horaria es la coordinación del personal. Cuando un equipo se desempeña en distintos momentos del día, la comunicación en tiempo real puede complicarse hasta generar cuellos de botella que disminuyan la eficiencia productiva. Para prevenirlo, te recomendamos seguir estas sencillas prácticas de la mano de Slack:

Organiza la comunicación en canales para cada proyecto o equipo, evitando así la generación de conversaciones paralelas y dispersas.

Utiliza los estados de disponibilidad para que cada miembro del equipo indique su situación en cada momento en función de su horario.

Configura los horarios de trabajo de tus empleados para que las notificaciones queden pausadas fuera de su horario laboral, favoreciendo la desconexión digital.

Sustituye las reuniones innecesarias por actualizaciones asíncronas en forma de hilos de conversación o clips de audio o de vídeo.

Plataformas como Slack integran todas estas prácticas en un mismo entorno: canales por proyecto, estados de disponibilidad, configuración de horario de trabajo y formatos asíncronos como clips o hilos. Y el contexto lo justifica: según datos de Future Forum, el 93 % de los trabajadores del conocimiento desea flexibilidad de horario, lo que convierte la coordinación asíncrona en una competencia organizativa imprescindible, no en un lujo.

La flexibilidad horaria funciona cuando está bien diseñada, y no funciona cuando se improvisa. Es un derecho, no un favor; hay seis formas de aplicarla; y requiere dos capas para sostenerse: marco legal claro y herramientas que admitan tanto el cumplimiento como la coordinación del equipo. Para implementarla con éxito, es imprescindible respetar ese marco y adoptar las herramientas necesarias. Si lideras una empresa, es el momento de revisar o crear la política interna; si eres empleado, empieza por conocer tus derechos antes de presentar la solicitud.

¿Puede la empresa denegar la flexibilidad horaria? Sí, una empresa puede denegar una solicitud de flexibilidad horaria siempre y cuando lo justifique mediante razones objetivas y abra un proceso de negociación al respecto. ¿Qué diferencia hay entre flexibilidad horaria y reducción de jornada? La flexibilidad horaria permite adaptar el horario de trabajo sin reducir el tiempo dedicado, mientras que la reducción de jornada consiste en la disminución del horario laboral y también del salario. ¿Cómo afecta el registro horario obligatorio a los equipos con horario flexible? El registro horario es obligatorio independientemente de cuál sea el horario de cada empleado, también cuando este es flexible. Por tanto, esta normativa no impide esta modalidad, simplemente exige que se reflejen los tiempos de entrada y salida.