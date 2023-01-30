Utilisez la visioconférence pour accroître la performance de votre équipe. En quelques instants, réunissez vos collaborateurs où qu’ils soient et gagnez en fluidité et en réactivité. Bénéficiez des nombreux atouts du travail collaboratif grâce à des échanges dynamiques, qualitatifs et parfaitement sécurisés. Atteignez ensemble tous vos objectifs, même les plus ambitieux.

Qu’est-ce qu’une application de visioconférence ?

Une application de visioconférence est un outil logiciel permettant de communiquer à distance. Plusieurs participants peuvent ainsi échanger et travailler à l’aide de la vidéo et de l’audio. Une telle application peut être utilisée pour organiser des réunions en ligne, travailler en groupe sur des projets ou réaliser des appels vidéo.

Ce type de solution peut être utilisé aussi bien sur un ordinateur fixe que des appareils mobiles tels que les smartphones ou les tablettes. Pour cette raison, une application de visioconférence s’intègre facilement aux processus de travail existants. En effet, elle ne nécessite pas d’appareil spécifique ni de connaissance technique particulière.

De plus, la polyvalence de ce type d’outil permet d’économiser du temps et de l’argent. Il n’est plus nécessaire de se réunir physiquement. Ainsi, les réunions en visioconférences sont tout à fait indiquées pour rassembler des collaborateurs aux emplois du temps chargés ou en télétravail.

Facilitez la gestion de projet grâce à l’application de visioconférence

Fluidifiez la gestion de projet avec Slack. En utilisant l’appel vidéo, résolvez toute difficulté de manière proactive en rassemblant vos collaborateurs. Tirez parti des fonctionnalités de productivité telles que la prise de note ou les appels d’équipe pour optimiser vos échanges et accélérer la réalisation des projets. Lors de vos appels, partagez des images ou des documents pour contextualiser la réunion en visioconférence, même à distance. N’ayez aucune crainte pour la confidentialité des données stratégiques de l’entreprise, la plateforme Slack bénéficie d’une sécurité de haut niveau.

Renforcez la relation entre collaborateurs avec l’application de visioconférence

Donnez la parole à chaque membre de l’équipe et favorisez la créativité de chacun. L’application de visioconférence Slack est pensée pour encourager l’interaction et l’engagement de tous les participants. Utilisez les émojis, les autocollants et les réactions pour ajouter une touche ludique à vos échanges productifs. Les membres de l’équipe renforcent leur cohésion grâce aux points réguliers sur l’avancée des projets. La sauvegarde des liens, des notes et des discussions suite aux appels vidéo est quant à elle idéale pour continuer à travailler ensemble, même en dehors des réunions.

Organisez des réunions en visioconférence pour répartir les tâches entre les collaborateurs

Améliorez significativement la performance de l’équipe en réunissant tous les collaborateurs d’un projet en quelques clics. Avec le partage d’écran, présentez les différentes étapes du projet et répartissez les tâches entre les participants. Depuis n’importe quel canal utilisé pour la visioconférence, créez et attribuez les tâches aux membres de l’équipe en quelques instants. L’interactivité permise par les appels vidéo Slack est parfaite pour que chacun puisse comprendre parfaitement ce que vous attendez et la manière dont doit être réalisée chaque tâche du projet.

Comment une application de visioconférence facilite le travail à distance ?

Avant tout, la capacité de réunir plusieurs personnes en quelques instants grâce à une application de visioconférence permet de faciliter la collaboration. Il devient plus simple d’échanger des idées et de faire le point sur des projets en cours. De plus, certains outils intègrent des fonctionnalités pertinentes telles qu’une messagerie professionnelle par chat ou le partage d’écran. De même, le partage de documents et de fichiers est idéal dans le cadre de réunions d’équipe. Les participants peuvent alors interagir de différentes manières selon leurs besoins.

Le second grand point fort d’un outil de visioconférence est de supprimer virtuellement la distance entre les collaborateurs. Où qu’ils soient, les différents membres d’une équipe peuvent se rejoindre en ligne et travailler ensemble sur un projet. C’est un élément essentiel dans les entreprises au fonctionnement agile et moderne. En effet, les contraintes d’emploi du temps ou le télétravail ne sont plus des obstacles pour des réunions organisées en quelques minutes.

Comment organiser une visioconférence avec Slack ?

La plateforme collaborative Slack propose des services performants et simples à utiliser. Ainsi, quelques étapes suffisent pour lancer un appel vidéo :

Connectez-vous à votre compte Slack via l’application ou via un navigateur internet ;

Créez un canal de discussion spécifiquement pour cette réunion en visioconférence ou rejoignez le canal où vous souhaitez organiser l’appel ;

Sur votre écran, cliquez sur « Démarrer un appel » ;

La plateforme publie alors un message pour avertir les membres du début de la réunion.

Vous pouvez également lancer un appel directement depuis un message. Sur ordinateur ou appareil mobile, suivez les étapes suivantes:

Ouvrez un message dans Slack ;

Cliquez sur le ou les noms des membres ;

Sélectionnez « Démarrer un appel » ;

Tous les participants sont notifiés.

Quelles fonctionnalités doit avoir une application de visioconférence ?

Pour organiser des réunions à distance, une application de visioconférence performante doit offrir plusieurs fonctionnalités essentielles pour faciliter la collaboration et améliorer la productivité. En premier lieu, il est important de pouvoir passer des appels audio et vidéo de haute qualité, que ce soit en petit comité ou avec un grand nombre de participants en simultané. Cela permet de rejoindre des réunions facilement, que vous soyez sur ordinateur, smartphone, ou tablette, avec une connexion internet adéquate.

Un bon logiciel de visioconférence doit également inclure le partage d’écran, indispensable pour réaliser des présentations, partager des documents ou collaborer en temps réel sur des projets. Le tableau blanc virtuel est une autre fonctionnalité utile pour les équipes qui veulent travailler ensemble de manière interactive pendant une réunion en ligne. Ces outils aident à rendre vos réunions plus dynamiques et efficaces.

L’enregistrement des réunions est une fonctionnalité très prisée, car elle vous permet de sauvegarder les discussions importantes et d’y revenir plus tard, surtout pour les réunions professionnelles où beaucoup d’informations sont partagées. Cela peut aussi aider à partager les points essentiels avec ceux qui n’ont pas pu assister à la réunion en direct.

En matière de sécurité, un bon service de visioconférence doit offrir le chiffrement de bout en bout pour garantir la protection des données personnelles de tous les participants. Que ce soit pour des réunions de groupe ou des discussions plus confidentielles, la sécurité des échanges est primordiale pour toutes les entreprises.

De plus, la messagerie instantanée intégrée permet d’envoyer des messages en temps réel sans interrompre la visioconférence. Cela permet également d’échanger des fichiers, d’ajouter des liens ou de discuter de points précis en parallèle de la réunion principale.

Enfin, une application mobile est indispensable pour permettre à vos équipes de rester connectées en déplacement. Elle doit être disponible sur Android et iOS, et offrir les mêmes fonctionnalités que la version PC ou Mac, notamment la visioconférence, le partage d’écran et la messagerie instantanée.

Comment choisir son application de visioconférence ?

Si vous désirez acquérir une solution de visioconférence pour faciliter la communication en entreprise, il est nécessaire d’évaluer différentes applications. Pour vous assurer d’opter pour l’outil le plus adapté à vos problématiques spécifiques, nous vous conseillons d’étudier les points suivants:

La simplicité d’usage : L’application de visioconférence doit être accessible à tous pour faciliter son appropriation par tous les collaborateurs ;

La comptabilité avec votre SI : L’outil doit être compatible avec vos appareils et le système d’exploitation que vous utilisez ;

Les fonctionnalités nécessaires : Évaluez vos besoins et identifiez les fonctionnalités indispensables pour votre équipe ;

La qualité de l’image et de la vidéo : La performance du logiciel doit correspondre aux besoins de votre entreprise et à sa clientèle ;

Le nombre de participants : Selon les applications, le nombre de participants maximum lors d’un appel peut fortement varier ;

Le coût de l’outil : Le coût d’utilisation de la solution logicielle doit correspondre aux ressources allouées par la direction.

Si vous utilisez la version gratuite de Slack, vous avez la possibilité de contacter une personne en visioconférence si elle est disponible. Avec un forfait payant, il est possible de réunir jusqu’à 14 personnes en simultané. Il est donc très facile d’organiser des réunions avec de nombreux participants en utilisant l’outil de visioconférence Slack.