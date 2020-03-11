Collaboration

Comment mettre en place le télétravail en entreprise ?

Nos meilleurs conseils et astuces pour vous habituer rapidement au télétravail.

Par l’équipe Slack11 mars 2020

Temps de lecture : 5 min

Cliquez ici pour accéder à des ressources rapides concernant le télétravail avec Slack.

Planifier le passage au télétravail n’est en soi pas facile. Que dire quand cette transition s’effectue dans l’urgence, car des facteurs bouleversent les méthodes de travail des équipes à travers le monde ? C’est un défi d’un tout autre acabit, mais aussi une occasion unique d’améliorer notre façon de collaborer tout en préservant la santé et la sécurité de nos équipes.

Que vous ayez l’habitude du télétravail ou que cela soit totalement nouveau pour vous, nous avons rassemblé nos documents et conseils les plus appréciés sur cette méthode de travail particulière. Ils constituent votre guide pratique pour que cette transition s’effectue en douceur.

deux personnes, dont une de l’assistance client, échangeant sur des canaux partagésOptez pour Slack quand vous fermez les bureaux

On nous demande souvent comment l’outil Slack nous permet de garder l’entreprise opérationnelle. Suite à la fermeture récente de nos bureaux, un ensemble de méthodes Slack et de raccourcis, pour la plupart très simples à mettre en place, permettent à nos collaborateurs passés récemment en télétravail de poursuivre leur travail en équipe.

Guide pratique du télétravail à destination des managers

Passer au télétravail demande un temps d’apprentissage, surtout pour les managers. Certains de nos managers ont plusieurs années d’expérience en télétravail. Nous avons donc compilé leurs conseils les plus utiles pour générer confiance, clarté et performances en dehors d’un environnement de travail traditionnel.

Dopez l’efficacité de vos téléconférences

Comment choisir le bon outil pour les réunions d’équipe à distance et quel est le protocole à suivre ? Ce guide peut aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque téléconférence. Il contient notamment des conseils pour coordonner des emplois du temps et assurer le suivi des réunions.

⇥⇥⇥

Créez un environnement à distance inclusif

Pour impliquer des employés en télétravail, il est nécessaire de redoubler d’efforts et d’ingéniosité. Suivez ces conseils pour créer une culture d’équipe forte et solidaire (indice : tout commence par une communication ouverte).

Préservez la cohésion de l’équipe en télétravail à l’aide d’activités dédiées

Nos amis d’Okta partagent quelques conseils sur la cohésion et la collaboration entre collègues en télétravail. Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté ? Demandez à vos collègues d’organiser des déjeuners de travail chacun leur tour.

Favorisez la collaboration où que vous soyez

Pamela Hinds, directrice du Center for Work, Technology and Organization à l’université de Stanford, a consacré sa carrière à l’étude du travail collaboratif. Elle souligne les avantages de gérer des équipes à distance et explique comment améliorer les relations entre les membres d’une équipe quand ils sont séparés.

⇥⇥⇥

Conseils d’un employé en télétravail depuis 10 ans

Ce n’est pas toujours facile de s’habituer au télétravail mais c’est l’un des aspects de son métier que le rédacteur principal de Slack, Matt Haughey, préfère. Il explique comment organiser son espace de travail, suggère de nouveaux gadgets à essayer et plus encore.

Veillez à coordonner les équipes à distance

Nos clients savent bien ce qu’implique la gestion d’équipes en télétravail. Qu’il s’agisse d’observer la faune sauvage en temps réel ou de classifier des défaillances de matériel, lisez les bonnes pratiques collaboratives pour le travail à distance.

Comment exploiter encore mieux Slack sur mobile

Maintenant que vous ne vous déplacez plus pour aller travailler, vous pouvez consulter vos nouveaux messages le matin ou actualiser votre statut en promenant votre chien. Voici quelques raccourcis et conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de Slack sur votre mobile.

Nous sommes là pour vous aider

Afin de vous accompagner dans votre passage au télétravail, nous organisons une série de webinaires sur le sujet cette semaine. Il s’agira de sessions en direct avec des questions-réponses. Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.

N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez recevoir une aide personnalisée pour utiliser Slack avec votre équipe récemment passée en télétravail. Cliquez ici pour programmer un créneau horaire.

Cet article vous a-t-il été utile ?

0/600

Parfait !

Merci beaucoup pour votre feedback !

Bien compris !

Merci pour vos commentaires.

Oups ! Nous rencontrons quelques difficultés. Veuillez réessayer plus tard.

Continuer la lecture

Collaboration

Comparatif des meilleurs outils pour travailler à distance

Les outils de télétravail sont essentiels pour améliorer la productivité, la communication et la sécurité des données des équipes à distance.

Collaboration

Astuces infaillibles pour organiser une visioconférence

Organiser une visioconférence réussie nécessite une bonne préparation. Suivez nos astuces pour garantir des échanges fluides et productifs.

Collaboration

Réunions hybrides : 6 façons pour optimiser le travail collaboratif

En suivant nos conseils et en utilisant une plateforme de collaboration comme Slack, vous pouvez améliorer vos discussions et vos gains de productivité

Collaboration

Réunion informelle : encourager les échanges informels en entreprise

Avec juste ce qu’il faut de structure, les réunions informelles facilitent la collaboration et la participation, et encouragent la créativité