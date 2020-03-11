Comment mettre en place le télétravail en entreprise ?

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Planifier le passage au télétravail n’est en soi pas facile. Que dire quand cette transition s’effectue dans l’urgence, car des facteurs bouleversent les méthodes de travail des équipes à travers le monde ? C’est un défi d’un tout autre acabit, mais aussi une occasion unique d’améliorer notre façon de collaborer tout en préservant la santé et la sécurité de nos équipes.

Que vous ayez l’habitude du télétravail ou que cela soit totalement nouveau pour vous, nous avons rassemblé nos documents et conseils les plus appréciés sur cette méthode de travail particulière. Ils constituent votre guide pratique pour que cette transition s’effectue en douceur.

Optez pour Slack quand vous fermez les bureaux

On nous demande souvent comment l’outil Slack nous permet de garder l’entreprise opérationnelle. Suite à la fermeture récente de nos bureaux, un ensemble de méthodes Slack et de raccourcis, pour la plupart très simples à mettre en place, permettent à nos collaborateurs passés récemment en télétravail de poursuivre leur travail en équipe.

Guide pratique du télétravail à destination des managers

Passer au télétravail demande un temps d’apprentissage, surtout pour les managers. Certains de nos managers ont plusieurs années d’expérience en télétravail. Nous avons donc compilé leurs conseils les plus utiles pour générer confiance, clarté et performances en dehors d’un environnement de travail traditionnel.

Dopez l’efficacité de vos téléconférences

Comment choisir le bon outil pour les réunions d’équipe à distance et quel est le protocole à suivre ? Ce guide peut aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque téléconférence. Il contient notamment des conseils pour coordonner des emplois du temps et assurer le suivi des réunions.

Télétravail – Mode d’emploi : faites le point sur vos réunions ⇥⇥⇥⇥ Conseils pour organiser des réunions efficaces, réduire leur nombre, voire les supprimer totalement : votre équipe aura ainsi plus de temps pour fournir un travail productif et créatif. Évaluez le nombre minimal de réunions indispensables : remplacez les réunions hebdomadaires par des points d’avancement via les canaux, réduisez leur fréquence (une tous les quinze jours et non toutes les semaines) et assurez-vous que vos réunions régulières ne s’éloignent pas de leur objet initial. Préparez les participants : pour les réunions de groupe, envoyez les ordres du jour et les documents pertinents au moins 24 heures à l’avance. Fixez d’emblée des objectifs clairs : « Cette réunion sera réussie si... » Une fois la réunion terminée, faites un récapitulatif clair des étapes à suivre pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Peut-être que cette réunion n’en est finalement pas une : parfois, échanger avec une autre personne ou un petit groupe sans limite de temps permet de résoudre des problèmes complexes. Dans ce cas, le cadre d’une réunion peut rendre le travail plus difficile. Optez alors plutôt pour un appel vidéo. Parfois, un après-midi de travail collaboratif peut faire des miracles.

Créez un environnement à distance inclusif

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Pour impliquer des employés en télétravail, il est nécessaire de redoubler d’efforts et d’ingéniosité. Suivez ces conseils pour créer une culture d’équipe forte et solidaire (indice : tout commence par une communication ouverte).

Préservez la cohésion de l’équipe en télétravail à l’aide d’activités dédiées

Nos amis d’Okta partagent quelques conseils sur la cohésion et la collaboration entre collègues en télétravail. Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté ? Demandez à vos collègues d’organiser des déjeuners de travail chacun leur tour.

Favorisez la collaboration où que vous soyez

Pamela Hinds, directrice du Center for Work, Technology and Organization à l’université de Stanford, a consacré sa carrière à l’étude du travail collaboratif. Elle souligne les avantages de gérer des équipes à distance et explique comment améliorer les relations entre les membres d’une équipe quand ils sont séparés.

3 conseils pour vous acclimater au télétravail ⇥⇥⇥⇥ Instaurez des habitudes : travailler chez soi peut vite brouiller la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est tentant de travailler au lit et de grignoter au lieu de faire un vrai déjeuner, mais instaurer des habitudes quotidiennes vous aidera à trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à gagner en productivité. Essayez de vous habiller comme si vous alliez au travail, de travailler sur la table de la cuisine ou dans un café près de chez vous. Fixez des heures de début et de fin pour chaque journée de travail et définissez des créneaux horaires avec la mention Ne pas déranger en respectant ces heures. Habituez-vous aux appels vidéo : il vaut mieux dire certaines choses de vive voix plutôt que par écrit. Les appels vidéo sont utiles dans ce cas si votre équipe ne peut pas se réunir en personne. Choisissez l’outil le plus approprié pour votre équipe, comme Zoom ou Slack Calls, et assurez-vous de disposer d’un arrière-plan dégagé et d’un bon éclairage avant de prendre un appel. Communiquez plus, pas moins : ne partez pas du principe que ce qui est évident pour vous l’est pour tout le monde, quitte à enfoncer des portes ouvertes. Relisez et corrigez vos messages pour vous assurer qu’ils soient bien clairs avant de les envoyer, en ajoutant une question explicite (ma demande est-elle bien claire ?) pour vous assurer que tout le monde vous comprend. Si vous vous absentez une demi-heure pour prendre un café, prévenez votre équipe. Il suffit d’actualiser votre statut Slack.

Conseils d’un employé en télétravail depuis 10 ans

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Ce n’est pas toujours facile de s’habituer au télétravail mais c’est l’un des aspects de son métier que le rédacteur principal de Slack, Matt Haughey, préfère. Il explique comment organiser son espace de travail, suggère de nouveaux gadgets à essayer et plus encore.

Veillez à coordonner les équipes à distance

Nos clients savent bien ce qu’implique la gestion d’équipes en télétravail. Qu’il s’agisse d’observer la faune sauvage en temps réel ou de classifier des défaillances de matériel, lisez les bonnes pratiques collaboratives pour le travail à distance.

Comment exploiter encore mieux Slack sur mobile

Maintenant que vous ne vous déplacez plus pour aller travailler, vous pouvez consulter vos nouveaux messages le matin ou actualiser votre statut en promenant votre chien. Voici quelques raccourcis et conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de Slack sur votre mobile.

Nous sommes là pour vous aider

Afin de vous accompagner dans votre passage au télétravail, nous organisons une série de webinaires sur le sujet cette semaine. Il s’agira de sessions en direct avec des questions-réponses. Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.

N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez recevoir une aide personnalisée pour utiliser Slack avec votre équipe récemment passée en télétravail. Cliquez ici pour programmer un créneau horaire.