Comment mettre en place le télétravail en entreprise ?

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Planifier le passage au télétravail n’est en soi pas facile. Que dire quand cette transition s’effectue dans l’urgence, car des facteurs bouleversent les méthodes de travail des équipes à travers le monde ? C’est un défi d’un tout autre acabit, mais aussi une occasion unique d’améliorer notre façon de collaborer tout en préservant la santé et la sécurité de nos équipes.
Que vous ayez l’habitude du télétravail ou que cela soit totalement nouveau pour vous, nous avons rassemblé nos documents et conseils les plus appréciés sur cette méthode de travail particulière. Ils constituent votre guide pratique pour que cette transition s’effectue en douceur.
Optez pour Slack quand vous fermez les bureaux
On nous demande souvent comment l’outil Slack nous permet de garder l’entreprise opérationnelle. Suite à la fermeture récente de nos bureaux, un ensemble de méthodes Slack et de raccourcis, pour la plupart très simples à mettre en place, permettent à nos collaborateurs passés récemment en télétravail de poursuivre leur travail en équipe.
Guide pratique du télétravail à destination des managers
Passer au télétravail demande un temps d’apprentissage, surtout pour les managers. Certains de nos managers ont plusieurs années d’expérience en télétravail. Nous avons donc compilé leurs conseils les plus utiles pour générer confiance, clarté et performances en dehors d’un environnement de travail traditionnel.
Dopez l’efficacité de vos téléconférences
Comment choisir le bon outil pour les réunions d’équipe à distance et quel est le protocole à suivre ? Ce guide peut aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque téléconférence. Il contient notamment des conseils pour coordonner des emplois du temps et assurer le suivi des réunions.⇥⇥⇥
Créez un environnement à distance inclusif
Pour impliquer des employés en télétravail, il est nécessaire de redoubler d’efforts et d’ingéniosité. Suivez ces conseils pour créer une culture d’équipe forte et solidaire (indice : tout commence par une communication ouverte).
Préservez la cohésion de l’équipe en télétravail à l’aide d’activités dédiées
Nos amis d’Okta partagent quelques conseils sur la cohésion et la collaboration entre collègues en télétravail. Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté ? Demandez à vos collègues d’organiser des déjeuners de travail chacun leur tour.
Favorisez la collaboration où que vous soyez
Pamela Hinds, directrice du Center for Work, Technology and Organization à l’université de Stanford, a consacré sa carrière à l’étude du travail collaboratif. Elle souligne les avantages de gérer des équipes à distance et explique comment améliorer les relations entre les membres d’une équipe quand ils sont séparés.⇥⇥⇥
Conseils d’un employé en télétravail depuis 10 ans
Ce n’est pas toujours facile de s’habituer au télétravail mais c’est l’un des aspects de son métier que le rédacteur principal de Slack, Matt Haughey, préfère. Il explique comment organiser son espace de travail, suggère de nouveaux gadgets à essayer et plus encore.
Veillez à coordonner les équipes à distance
Nos clients savent bien ce qu’implique la gestion d’équipes en télétravail. Qu’il s’agisse d’observer la faune sauvage en temps réel ou de classifier des défaillances de matériel, lisez les bonnes pratiques collaboratives pour le travail à distance.
Comment exploiter encore mieux Slack sur mobile
Maintenant que vous ne vous déplacez plus pour aller travailler, vous pouvez consulter vos nouveaux messages le matin ou actualiser votre statut en promenant votre chien. Voici quelques raccourcis et conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de Slack sur votre mobile.
Nous sommes là pour vous aider
Afin de vous accompagner dans votre passage au télétravail, nous organisons une série de webinaires sur le sujet cette semaine. Il s’agira de sessions en direct avec des questions-réponses. Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.
N’hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez recevoir une aide personnalisée pour utiliser Slack avec votre équipe récemment passée en télétravail. Cliquez ici pour programmer un créneau horaire.
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