Hilfreiche Anleitungen für den Wechsel ins Home-Office

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Ein geplanter Wechsel ins Home-Office ist nicht unbedingt einfach. Ein spontaner Wechsel ins Home-Office, wenn Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen, die Art und Weise, wie Teams auf der ganzen Welt arbeiten, verändern? Der ist eine ganz besondere Herausforderung – aber auch eine einzigartige Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit zu verbessern – bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit unserer Teams.

Ganz gleich, ob du mit Remote-Work bereits vertraut bist oder ob das alles völlig neu für dich ist – wir haben unsere beliebtesten Ressourcen und Tipps für diese neue Art der Arbeit gesammelt. Betrachte sie als Anleitungen, die dir helfen, den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Auf Slack ist Verlass, wenn Büros zu bleiben müssen

Wir werden oft gefragt, wie wir das Tool Slack einsetzen, um das Unternehmen Slack am Laufen zu halten. Auch wir mussten kürzlich unsere Büros schließen. Aber mit einem Bündel an Slack-Methoden und -Tricks – die meisten klein und leicht umsetzbar – wird Teamarbeit auch für unsere nun im Home-Office arbeitenden Team-Mitglieder zum Kinderspiel.

Der Remote-Work-Leitfaden für Führungskräfte

Die Arbeit im Home-Office ist vor allem für Führungskräfte mit einer Lernkurve verbunden. Da mehrere unserer eigenen Slack-Führungskräfte über jahrelange Erfahrung mit Remote-Work verfügen, haben wir ihre hilfreichsten Tipps gesammelt. Sie helfen dir dabei, in der modernen Arbeitswelt Vertrauen und Klarheit zu schaffen.

Mache Remote-Meetings effektiver

Wie wählst du das richtige Meeting-Tool für dein Team aus, und was ist die Standardetikette für ein Remote-Meeting? Dieser Leitfaden enthält unter anderem Tipps für den Umgang mit kollidierenden Zeitplänen und für die Durchführung von Online-Follow-ups nach Meetings und hilft deinem Team, das Beste aus jedem Remote-Meeting zu machen.

Remote-Work 1.0: Ziehe aus deinen Meetings Bilanz Tipps für effektive Meetings, weniger Meetings oder gar keine Meetings (damit dein Team mehr Zeit für effizientere und kreativere Arbeit hat) Reduziere Meetings auf ein Minimum: Verwandle wöchentliche Status-Updates in Channel-Updates, versuche es mit 14-tägigen statt wöchentlichen Team-Meetings, und überprüfe deine regelmäßigen Meetings, um festzustellen, ob sie noch ihren Zweck erfüllen. Schaffe für alle Teilnehmenden eine Erfolgsgrundlage: Versende bei Gruppen-Meetings die Tagesordnung und relevante Materialien mindestens 24 Stunden im Voraus. Lege vorab klare Ziele fest: „Dieses Meeting wird erfolgreich sein, wenn...“ Fasse das Meeting anschließend zusammen und lege umsetzbare nächste Schritte fest, damit alle auf dem Laufenden sind. Vielleicht ist es gar kein Meeting: Manchmal muss man sich ohne zeitliche Begrenzung mit einer anderen Person oder einer kleinen Gruppe besprechen, um gemeinsam komplizierte Probleme zu lösen. In diesen Fällen kann der enge Zeitrahmen eines Meetings die Arbeit erschweren. Arbeitet einfach per Video-Anruf zusammen. Gelegentlich kann so ein einzelner Nachmittag wahre Wunder bewirken.

Schaffe eine inklusive Remote-Umgebung

Die Einbindung von räumlich getrennt arbeitenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erfordert zusätzliche Anstrengungen und Einfallsreichtum. Probiere diese Tipps aus, die dir dabei helfen, eine stabile, unterstützende Arbeitskultur für dein Remote-Team aufzubauen (Tipp: Transparente Kommunikation ist der Schlüssel.).

Fördere den Teamzusammenhalt mit Remote-Team-Building-Maßnahmen

Unsere Freunde und Freundinnen von Okta teilen einige Tipps für den Zusammenhalt von und die Zusammenarbeit mit räumlich getrennten Team-Mitgliedern. Wünschst du dir einen einfachen Erfolg? Lasse die Team-Mitglieder abwechselnd Remote-Lunch-and-Learnings veranstalten, bei denen sie zusammen zu Mittag essen und sich austauschen können.

Fördere die Zusammenarbeit von überall

Pamela Hinds, die Direktorin des Center on Work, Technology and Organization der Stanford University, hat Zusammenarbeit zu ihrem Forschungsschwerpunkt gemacht. Sie beleuchtet die Vorteile von ortsunabhängig und räumlich getrennt arbeitenden Teams und erforscht, wie man die zwischenmenschlichen Beziehungen verbessert, wenn Teams voneinander getrennt arbeiten.

3 Tipps für die erfolgreiche Arbeit im Home-Office Etabliere eine Routine: Bei der Arbeit von zu Hause aus können die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben schnell verschwimmen. Es ist verlockend, im Bett zu arbeiten oder auf Snacks zurückzugreifen, anstatt ein richtiges Mittagessen zu genießen. Durch die Etablierung einer gleichbleibenden Routine kann jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Work-Life-Balance und Produktivität erreicht werden. Versuche, dich so zu kleiden, als würdest du zur Arbeit gehen, oder setze dich zum Arbeiten an den Küchentisch oder in ein Café in der Nähe. Lege Beginn und Ende der täglichen Arbeit fest und passe deinen Bitte-nicht-stören-Zeitplan an deine Arbeitszeit an. Gewöhne dich an Video-Anrufe: Manche Dinge bespricht man besser persönlich als per E-Mail, und Video-Anrufe sind eine gute Lösung, wenn dein Team nicht physisch zusammenarbeiten kann. Wähle das richtige Tool für dein Team, wie z. B. Zoom oder Slack-Calls, und suche dir für Anrufe einen ordentlichen und gut beleuchteten Hintergrund. Kommuniziere mehr, nicht weniger: Stelle keine Vermutungen über Dinge an, die dir vielleicht offensichtlich erscheinen, sondern fasse selbst Offensichtliches in Worte. Lies zum Beispiel deine Nachrichten vor dem Versenden durch, überlege, ob sie eindeutig sind, und füge eine explizite Frage hinzu (Ist meine Bitte klar?), um zu prüfen, ob alles verstanden wurde. Wenn du für eine halbe Stunde einen Kaffee trinken gehst, sag deinem Team Bescheid – aktualisiere einfach deinen Slack-Status.

Tipps eines langjährigen Remote-Workers

Es ist nicht einfach, sich auf Remote-Work einzustellen, aber Matt Haughey, Senior Writer bei Slack, macht gerade das Spaß an seiner Arbeit. Er erklärt, wie du deinen Arbeitsplatz einrichten kannst, welche neuen Geräte du ausprobieren solltest und vieles mehr.

Halte räumlich verteilte Teams auf dem gleichen Wissensstand

Mit der Leitung von räumlich verteilten Teams kennen sich unsere Kunden aus. Ob Tracking von Wildtiersichtungen in Echtzeit oder Erkennung von Fehlfunktionen bei Triage-Geräten – hier findest du bewährte Methoden für die Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern aus Nah und Fern.

Hole mit der mobilen App noch mehr aus Slack heraus

Da du jetzt nicht mehr pendeln musst, kannst du morgens, während du mit deinem Hund spazieren gehst, neue Nachrichten überfliegen oder deinen Status aktualisieren. Hier sind einige Tipps und Tricks, wie du Slack auf deinem Mobiltelefon optimal nutzt.

Wir helfen dir jederzeit gerne

Wir veranstalten wöchentlich ein Webinar, um dir den Wechsel ins Home-Office zu erleichtern. Wir werden dort auch live alle deine Fragen beantworten. Hier erhältst du weitere Informationen und kannst dich anmelden.

Wenn du bei der Verwendung von Slack mit deinem Remote-Team Hilfe brauchst, stehen wir dir gerne telefonisch zur Verfügung (nur in englischer Sprache verfügbar). Klicke hier, um einen Termin zu vereinbaren.