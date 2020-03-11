Hilfreiche Anleitungen für den Wechsel ins Home-Office

Klicke hier, um schnell Tipps für Remote-Work mit Slack zu erhalten.
Ein geplanter Wechsel ins Home-Office ist nicht unbedingt einfach. Ein spontaner Wechsel ins Home-Office, wenn Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen, die Art und Weise, wie Teams auf der ganzen Welt arbeiten, verändern? Der ist eine ganz besondere Herausforderung – aber auch eine einzigartige Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit zu verbessern – bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit unserer Teams.
Ganz gleich, ob du mit Remote-Work bereits vertraut bist oder ob das alles völlig neu für dich ist – wir haben unsere beliebtesten Ressourcen und Tipps für diese neue Art der Arbeit gesammelt. Betrachte sie als Anleitungen, die dir helfen, den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.
Auf Slack ist Verlass, wenn Büros zu bleiben müssen
Wir werden oft gefragt, wie wir das Tool Slack einsetzen, um das Unternehmen Slack am Laufen zu halten. Auch wir mussten kürzlich unsere Büros schließen. Aber mit einem Bündel an Slack-Methoden und -Tricks – die meisten klein und leicht umsetzbar – wird Teamarbeit auch für unsere nun im Home-Office arbeitenden Team-Mitglieder zum Kinderspiel.
Der Remote-Work-Leitfaden für Führungskräfte
Die Arbeit im Home-Office ist vor allem für Führungskräfte mit einer Lernkurve verbunden. Da mehrere unserer eigenen Slack-Führungskräfte über jahrelange Erfahrung mit Remote-Work verfügen, haben wir ihre hilfreichsten Tipps gesammelt. Sie helfen dir dabei, in der modernen Arbeitswelt Vertrauen und Klarheit zu schaffen.
Mache Remote-Meetings effektiver
Wie wählst du das richtige Meeting-Tool für dein Team aus, und was ist die Standardetikette für ein Remote-Meeting? Dieser Leitfaden enthält unter anderem Tipps für den Umgang mit kollidierenden Zeitplänen und für die Durchführung von Online-Follow-ups nach Meetings und hilft deinem Team, das Beste aus jedem Remote-Meeting zu machen.
Schaffe eine inklusive Remote-Umgebung
Die Einbindung von räumlich getrennt arbeitenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erfordert zusätzliche Anstrengungen und Einfallsreichtum. Probiere diese Tipps aus, die dir dabei helfen, eine stabile, unterstützende Arbeitskultur für dein Remote-Team aufzubauen (Tipp: Transparente Kommunikation ist der Schlüssel.).
Fördere den Teamzusammenhalt mit Remote-Team-Building-Maßnahmen
Unsere Freunde und Freundinnen von Okta teilen einige Tipps für den Zusammenhalt von und die Zusammenarbeit mit räumlich getrennten Team-Mitgliedern. Wünschst du dir einen einfachen Erfolg? Lasse die Team-Mitglieder abwechselnd Remote-Lunch-and-Learnings veranstalten, bei denen sie zusammen zu Mittag essen und sich austauschen können.
Fördere die Zusammenarbeit von überall
Pamela Hinds, die Direktorin des Center on Work, Technology and Organization der Stanford University, hat Zusammenarbeit zu ihrem Forschungsschwerpunkt gemacht. Sie beleuchtet die Vorteile von ortsunabhängig und räumlich getrennt arbeitenden Teams und erforscht, wie man die zwischenmenschlichen Beziehungen verbessert, wenn Teams voneinander getrennt arbeiten.
Tipps eines langjährigen Remote-Workers
Es ist nicht einfach, sich auf Remote-Work einzustellen, aber Matt Haughey, Senior Writer bei Slack, macht gerade das Spaß an seiner Arbeit. Er erklärt, wie du deinen Arbeitsplatz einrichten kannst, welche neuen Geräte du ausprobieren solltest und vieles mehr.
Halte räumlich verteilte Teams auf dem gleichen Wissensstand
Mit der Leitung von räumlich verteilten Teams kennen sich unsere Kunden aus. Ob Tracking von Wildtiersichtungen in Echtzeit oder Erkennung von Fehlfunktionen bei Triage-Geräten – hier findest du bewährte Methoden für die Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern aus Nah und Fern.
Hole mit der mobilen App noch mehr aus Slack heraus
Da du jetzt nicht mehr pendeln musst, kannst du morgens, während du mit deinem Hund spazieren gehst, neue Nachrichten überfliegen oder deinen Status aktualisieren. Hier sind einige Tipps und Tricks, wie du Slack auf deinem Mobiltelefon optimal nutzt.
Wir helfen dir jederzeit gerne
Wir veranstalten wöchentlich ein Webinar, um dir den Wechsel ins Home-Office zu erleichtern. Wir werden dort auch live alle deine Fragen beantworten. Hier erhältst du weitere Informationen und kannst dich anmelden.
Wenn du bei der Verwendung von Slack mit deinem Remote-Team Hilfe brauchst, stehen wir dir gerne telefonisch zur Verfügung (nur in englischer Sprache verfügbar). Klicke hier, um einen Termin zu vereinbaren.
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