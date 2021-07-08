Floa Bank structure le travail et rapproche ses équipes avec Slack

Avec 3 millions de clients, Floa Bank (anciennement Banque Casino) facilite la vie des consommateurs en simplifiant la banque. Elle développe des produits simples d’utilisation avec une expérience utilisateur aboutie, pour apporter des solutions de consommation et de paiement aux consommateurs (facilités de paiement, crédits instantanés, cartes bancaires).

Acteur de référence, leader français des facilités de paiement, Floa Blank travaille avec plus de 150 partenaires, e-commerçants (Cdiscount, Oscaro, SFR, Vide dressing… ), acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances…) et de fintechs (Lydia, Bankin’) pour lesquels elle développe des services sur mesure.

Floa Bank simplifie la demande des consommateurs en leur offrant des réponses instantanées. Elle propose des produits de paiement simples à utiliser et ergonomiques, avec par exemple l’intégration de ses cartes dans Apple Pay pour les paiements à distance. Ses solutions de paiement et services sont également flexibles, s’adaptant rapidement aux besoins de ses clients.

« Pour tous nos produits, nous donnons une réponse instantanée, avec le moins d’étapes possibles, pour que l’expérience utilisateur soit fluide. On fait en sorte que son parcours soit simple et rapide » Virginie Chillie Responsable de la communication interne et externe , Floa Bank

Chez Floa Bank, les équipes travaillent en flex office et l’entreprise favorise également le télétravail. Avec cette organisation plutôt mobile, Slack est l’endroit commun où tout le monde se parle.

Pour ces équipes dynamiques, Slack et son fonctionnement par canaux est l’outil collaboratif idéal, qui répond au besoin d’instantanéité des équipes au quotidien, notamment dans la traçabilité des demandes de financement par exemple.

Virginie Chillie, Responsable de la communication interne et externe, Baptiste Tricoire, Directeur des équipes de développement et Anthony Bisio, product owner d’une des équipes de développement de Floa Bank, nous expliquent comment ils travaillent sur Slack, en construisant une communication interne chaleureuse, en bénéficiant d’une parfaite traçabilité pour tous les développements techniques et en utilisant des outils de base de Slack très pratiques au quotidien.

Une communication interne de proximité avec Slack

Des contenus plus interactifs, pour conserver du lien

Le confinement du printemps 2020 a été une période de grande incertitude, très anxiogène. Les rendez-vous conviviaux habituels de rencontres entre les salariés se sont, de fait, arrêtés. Au niveau du travail quotidien, beaucoup de processus ont été bouleversés, migrant vers le digital. Le chômage partiel pour certains a côtoyé l’arrivée de nouveaux effectifs en renfort.

Slack, déjà utilisé depuis fin 2019 par l’équipe de communication interne, a vraiment été salvateur lorsque la crise est arrivée, car l’outil s’est adapté aux changements en permettant à cette équipe de renforcer le lien entre la direction et les collaborateurs tout en repensant ses interactions de façon plus spontanée et plus créative :

« Nous avons senti que les salariés avaient besoin d’avoir un retour, une communication plus régulière de la direction sur ce qui se passait, et sur l’avenir de l’entreprise. Il a fallu s’adapter » relate Virginie Chillie. Tout ceci a accéléré l’utilisation de Slack, en repensant la communication interne sous de nouveaux formats pour rassurer les salariés et conserver un lien dans cette période difficile.

L’utilisation de la plateforme collaborative, dans ce nouveau mode d’échange 100% à distance, a encouragé la création de nouveaux formats. C’est ainsi que la Direction Générale a pris l’initiative de créer et poster sur Slack de courtes vidéos hebdomadaires. Les membres de la Direction Générale et adjointe, se sont ainsi filmés depuis chez eux, pour transmettre des nouvelles à tous les collaborateurs, faire le point sur la situation, les changements… Cette communication directe et de proximité était essentiel pour répondre à l’anxiété générale et garder le lien.

Les salariés ont aussi été invités à partager des photos d’eux en situation de télétravail, pour recréer la convivialité d’équipe. Un montage de ces photos a été réalisé et diffusé par Slack et par e-mail.

Toutes ces initiatives étaient postées sur le canal #comm_interne . A chaque post, les collaborateurs ont pu commenter et poster des reacjis, ce qui a maintenu l’effet de groupe et créé une vraie connivence.

Aujourd’hui, ce canal permet de continuer à diffuser des informations régulières à tous les collaborateurs.

Slack, plus instantané et plus efficace que le mail

« Sur Slack, la communication est plus directe, mais plus humanisée. Slack et ses reacjis permettent de traduire le non-verbal de façon rapide et efficace. C’est presque comme si on parlait ! » Virginie Chillie Responsable de la communication interne et externe, Floa Bank

Chez Floa Bank, les équipes travaillent en flex office et l’entreprise favorise également le télétravail. Avec cette organisation plutôt mobile, Slack est l’endroit commun où tout le monde se parle.

Pour ces équipes dynamiques, Slack et son fonctionnement par canaux est l’outil collaboratif idéal, qui répond au besoin d’instantanéité des équipes au quotidien, notamment dans la traçabilité des demandes de financement par exemple.

Virginie Chillie, Responsable de la communication interne et externe, Baptiste Tricoire, Directeur des équipes de développement et Anthony Bisio, product owner d’une des équipes de développement de Floa Bank, nous expliquent comment ils travaillent sur Slack, en construisant une communication interne chaleureuse, en bénéficiant d’une parfaite traçabilité pour tous les développements techniques et en utilisant des outils de base de Slack très pratiques au quotidien.

Une communication interne de proximité avec Slack

Des contenus plus interactifs, pour conserver du lien

Le confinement du printemps 2020 a été une période de grande incertitude, très anxiogène. Les rendez-vous conviviaux habituels de rencontres entre les salariés se sont, de fait, arrêtés. Au niveau du travail quotidien, beaucoup de processus ont été bouleversés, migrant vers le digital. Le chômage partiel pour certains a côtoyé l’arrivée de nouveaux effectifs en renfort.

Slack, déjà utilisé depuis fin 2019 par l’équipe de communication interne, a vraiment été salvateur lorsque la crise est arrivée, car l’outil s’est adapté aux changements en permettant à cette équipe de renforcer le lien entre la direction et les collaborateurs tout en repensant ses interactions de façon plus spontanée et plus créative :

« Nous avons senti que les salariés avaient besoin d’avoir un retour, une communication plus régulière de la direction sur ce qui se passait, et sur l’avenir de l’entreprise. Il a fallu s’adapter » relate Virginie Chillie. Tout ceci a accéléré l’utilisation de Slack, en repensant la communication interne sous de nouveaux formats pour rassurer les salariés et conserver un lien dans cette période difficile.

L’utilisation de la plateforme collaborative, dans ce nouveau mode d’échange 100% à distance, a encouragé la création de nouveaux formats. C’est ainsi que la Direction Générale a pris l’initiative de créer et poster sur Slack de courtes vidéos hebdomadaires. Les membres de la Direction Générale et adjointe, se sont ainsi filmés depuis chez eux, pour transmettre des nouvelles à tous les collaborateurs, faire le point sur la situation, les changements… Cette communication directe et de proximité était essentiel pour répondre à l’anxiété générale et garder le lien.

Les salariés ont aussi été invités à partager des photos d’eux en situation de télétravail, pour recréer la convivialité d’équipe. Un montage de ces photos a été réalisé et diffusé par Slack et par e-mail.

Toutes ces initiatives étaient postées sur le canal #comm_interne . A chaque post, les collaborateurs ont pu commenter et poster des reacjis, ce qui a maintenu l’effet de groupe et créé une vraie connivence.

Aujourd’hui, ce canal permet de continuer à diffuser des informations régulières à tous les collaborateurs.

Slack, plus instantané et plus efficace que le mail

« Sur Slack, la communication est plus directe, mais plus humanisée. Slack et ses reacjis permettent de traduire le non-verbal de façon rapide et efficace. C’est presque comme si on parlait ! » Virginie Chillie Responsable de la communication interne et externe, Floa Bank

Chez Floa Bank, tout le monde a accès à Slack. Certaines communications officielles par mail sont toujours doublées par ailleurs d’un message Slack, plus court et impactant, avec un lien pour accéder au contenu complet.

Slack est très utilisé par les équipes de la DSI, qui ont besoin d’un outil collaboratif à plein temps. Et dans l’équipe développement, plus personne n’utilise d’e-mails. Dans d’autres équipes, Skype et l’e-mail sont encore actifs.

Comme le fait remarquer Virginie, Slack permet vraiment un échange direct et humain « Dans un mail, lorsque vous posez une question et que l’on on vous répond “OK”, ça laisse un sentiment curieux… Alors que dans Slack, le pouce levé, c’est compris tout de suite comme une approbation, et c’est plus enthousiaste, plus sympathique ! »





Une réactivité indispensable aux projets événementiels avec Slack Connect

« Nous avons embarqué notre prestataire de communication événementielle sur Slack. Tout le monde s’est immédiatement rendu compte du bénéfice numéro un : pouvoir rester alignés sur un projet complexe. Nous n’avons pas eu besoin de les convaincre davantage ! » Virginie Chillie Responsable de la communication interne et externe , Floa Bank

Floa Bank utilise Slack Connect, un espace de travail Slack partagé et sécurisé avec des interlocuteurs externes, pour l’organisation de sa convention annuelle. Avec son partenaire, une agence de communication événementielle qui gère la partie logistique liée à l’événement, toute la coordination se fait sur le canal #convention suivi de l’année concernée ( #convention2020 #convention2021 ), ce qui permet de retrouver facilement tout l’historique des éditions précédentes. « Quand on organise ce type d’événements, le déroulé bouge en permanence, l’agenda se modifie, l’invité d’honneur peut changer plusieurs fois en fonction des disponibilités…. Cela nécessite d’être souple et réactif. Avec Slack, on évite l’écueil du désalignement, on suit mieux le quotidien et on a une vue du projet dans sa globalité » détaille Virginie Chillie.

Slack, l’outil de temps réel des développeurs

« L’avantage de Slack avec les canaux, c’est qu’on n’a pas besoin de faire asseoir tout le monde autour de la même table pour faire avancer les sujets ! » Baptiste Tricoire Directeur des équipes de développement, Floa Bank

L’équipe de développement compte une vingtaine de personnes. Cette équipe utilise un canal interne par équipe pour les tâches quotidiennes, et des canaux de support ouverts à toutes les équipes. Toutes les communications se font exclusivement sur Slack. Seul outil de communication, il est forcément consulté dans la journée et permet des réponses rapides. De plus, la boîte mail antérieure à Slack était restreinte en termes d’espace, ce qui est incompatible avec les « tickets » qui arrivent en permanence chez les développeurs.

L’équipe utilise le SSO d’Azure, depuis lequel elle se connecte sur Slack avec les mêmes identifiants que sur Azure : elle utilise ainsi une seule connexion pour tout faire.

« Lorsque nous avons commencé à structurer la DSI, nous avions besoin d’un outil qui nous permettait de communiquer plus facilement entre nous et avec nos partenaires extérieurs, ce que ne nous permettaient pas de faire les outils existants » explique Baptiste Tricoire.

Slack permet de communiquer à toute l’équipe en même temps. « En tant que manager cela permet aussi de structurer les choses, comme le manager est, par défaut, dans toutes les conversations, il peut choisir de faire un focus sur un sujet quand il en a besoin » ajoute Baptiste Tricoire.

Pour chaque projet, Slack intervient à chacun moment du process de développement. Tout est structuré dans des canaux. Slack est présent à chaque moment du process de tous les développements. A chaque évolution logicielle, le point d’entrée est le canal de l’équipe, qui échange tous les matins sur les nouvelles évolutions à apporter.

Avec la possibilité de créer autant de canaux dédiés par projets que nécessaire, et l’ajout d’intégrations d’applications et d’automatisations intelligentes, Slack apporte aux développeurs une grande souplesse. L’équipe peut ainsi développer des produits et outils flexibles et une navigation plus fluide et plus ergonomique pour les utilisateurs finaux qui naviguent sur l’interface de Floa Bank.

Des intégrations pour ne négliger aucun détail des développements

Les canaux #alertes permettent à l’équipe de développement de remonter les incidents plus facilement. Cela lui permet d’être plus efficace dans la détection, l’analyse et le traitement d’incidents de production.



Cela permet aussi de « tracker » tous les déploiements réalisés par les équipes de développement.

Une équipe dédiée aux astreintes a même créé un système relié à Slack qui permet de voir directement la progression de l’alerte.



Pour les déploiements de projets, l’équipe utilise deux canaux :

Le canal #opération auto permet de voir le statut du déploiement en temps réel. Ce canal permet d’aller visualiser ce statut en cas de problème précis.

Le canal #opérations maintient la transparence des actions. « Toute intervention (comme le lancement d’un script qui va toucher une base de données), doit être notifiée dans ce canal. Ainsi, en cas de détail inhabituel, on fait immédiatement la corrélation avec le lancement en cours » explique Anthony Bisio .



Sans Slack tout fonctionnerait encore par envoi de mail ou via Skype. Mais avec les mails, il est difficile de retrouver les bonnes informations. « Avec les canaux, l’avantage c’est qu’on peut aller voir directement ce qui s’est passé dans la dernière heure, comprendre et retracer l’historique des actions. » précise Anthony Bisio.

Des automatisations pour comprendre les changements

« Nous avons des canaux Slack dédié à nos partenariats stratégiques. Cela nous permet de fournir un SAV de meilleure qualité, ils peuvent nous solliciter n’importe quand et nous pouvons leur répondre de façon très réactive » souligne Baptiste Tricoire.

Tous les développements sont tracés dans le canal dédié à l’équipe technique #projet_dev , qui permet aux développeurs de tracker les opérations faites sur le SI et le suivi des opérations techniques avec leur statut. Ce tracking en temps réel est précieux, car les développeurs doivent interagir plusieurs fois par jour.

Et en cas de besoin d’éclaircissement de la part des métiers, d’une alerte à remonter, d’un problème de fonctionnalité, les échanges se font sur un canal partagé avec les métiers, #projet_taskforce , ce qui permet ensuite la prise d’action.



En plus de ces canaux, d’autres canaux de travail avec les partenaires externes Lydia et Bankin’ ont également été créés. A chaque fois, les développeurs travaillent sur Slack sans avoir à changer de contexte grâce à Slack Connect : « Avec Bankin’, nous travaillons sur « leur » Slack. Pour Lydia cela se passe dans notre espace » note Baptiste Tricoire.

Le projet « coup de pouce » avec Lydia

Lydia intègre une des API de Floa Bank qui permet de proposer sur son application son produit « coup de pouce », un mini-prêt instantané. Le canal partagé avec Lydia pour tous ses développements est #floa_lydia .

L’offre de crédit avec Bankin’

L’offre de crédit que propose Bankin’ a nécessité l’intégration d’une API.

Bankin’ fait la simulation de prêt pour le client. Une fois cette simulation réalisée, le consommateur se voit proposer plusieurs partenaires de crédit – dont Floa Bank fait partie. Bankin’ contacte les API de chaque partenaire, et transmet au client les différents montants et durées des taux proposés. Si le client choisit Floa Bank, tout est déjà intégré, il signe le contrat sur le site de Floa Bank sans voir qu’il change d’environnement : tout se fait en toute fluidité et l’utilisation pour le client final est ainsi plus ergonomique en termes de navigation.

Tous les échanges de travail avec Bankin avec se font sur #general et sur #BCA (Floa Bank) .

Des bots qui trollent ! Et des outils qui facilitent le travail quotidien

« L’outil de recherche est puissant, cela permet de remonter très loin et d’avoir une visibilité parfaite sur les projets, c’est une vraie mine d’informations. » Virginie Chillie Responsable de la communication interne et externe , Floa Bank

Les développeurs utilisent Slackbot dans un esprit d’équipe et de convivialité. par exemple, en cas d’utilisation de certains mots-clés définis à l’avance dans les conversations, une automatisation a été créée pour que le bot réplique avec humour, en « trollant » les utilisateurs.

Installer L’outil « Simple Poll » de Slack est utilisé pour tout type de questions à poser aux équipes, qu’il s’agisse du restaurant favori pour la pause déjeuner ou d’un jour qui arrangerait tout le monde pour programmer une réunion. Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Installer Giphy est aussi beaucoup plébiscité pour la création de gifs en tout genre ! Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Enfin, les équipes de Floa Bank plébiscitent certaines fonctionnalités de Slack très pratiques au quotidien :

La fonction « épingler », permettant de retrouver les messages importants.

Le partage d’écran, et la possibilité de dessiner sur l’écran pour montrer et expliquer quelque chose.

Et aussi l’outil de recherche, qui permet de remonter tout l’historique. Cela facilite notamment la transmission d’information pour les nouveaux collaborateurs, qui ont alors accès à toute la base de connaissances de l’entreprise permise par Slack.

