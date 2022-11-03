Comment assurer votre sécurité numérique ?

La sécurité numérique est au cœur des préoccupations des entreprises et des particuliers. Pour vous protéger, il est nécessaire d’appliquer les bonnes pratiques préconisées par les spécialistes de la cybersécurité. Cette démarche passe notamment par la sécurisation de votre messagerie d’entreprise, qui concentre une bonne partie des risques de cyberattaque.

Qu’est-ce que la sécurité numérique ?

L’expression « sécurité numérique » désigne l’ensemble des pratiques visant à protéger votre identité numérique, composée par vos données personnelles présentes sur le web. Celles-ci peuvent vite se propager, sans forcément que leur propriétaire s’en rende compte. Une recherche sur Internet, un profil sur les réseaux sociaux ou quelques mots échangés sur une messagerie instantanée produisent des données sensibles.

La politique de sécurité, une nécessité pour toutes les entreprises

La sensibilisation des utilisateurs au sein de votre entreprise est essentielle pour éliminer les potentielles failles de sécurité. Dans le cas contraire, celles-ci pourraient être mises à profit par des individus malveillants. La sécurité numérique doit donc intégrer un plan cybersécurité au même titre que la sécurisation des infrastructures réseau ou la protection des systèmes informatiques.

Des moyens de sécurisation efficients

Pour faire face à de telles menaces, la France dispose de plusieurs agences qui veillent à améliorer la gestion des risques en entreprise, telles que l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ainsi que le ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et technologique.

Un site spécialisé dans la lutte contre la cybermalveillance liste d’ailleurs les 10 mesures essentielles pour préserver votre sécurité numérique :

Utilisez des mots de passe robustes ;

Sauvegardez régulièrement les données ;

Appliquez les mises à jour logicielles ;

Utilisez un logiciel antivirus performant ;

Téléchargez uniquement des contenus via des sites officiels ;

Méfiez-vous des messages inattendus ;

Vérifiez les sites commerciaux utilisés ;

Sécurisez vos comptes sur les réseaux sociaux ;

Séparez usage personnel et professionnel ;

Évitez de vous connecter à des réseaux WiFi publics ou inconnus.

Si ces bonnes pratiques de sécurité sont évidemment incontournables, il convient aussi d’insister sur l’importance d’une messagerie parfaitement sécurisée. En entreprise, c’est le canal incontournable par lequel transitent de nombreuses informations, dont parfois des données sensibles. Par conséquent, les services de messagerie doivent être au cœur de votre politique de protection des données personnelles et professionnelles.

Les risques d’une messagerie non sécurisée

Les messageries sont un point d’entrée récurrent des cybercriminels. Pour ce faire, ils ont recours à une technique appelée « hameçonnage » (ou phishing en anglais). Le procédé est simple : tromper l’utilisateur pour qu’il fournisse lui-même ses données personnelles. Il peut, par exemple, s’agir de mots de passe ou de coordonnées bancaires. Des associations ou entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs d’activité sont concernées par cette menace à la sécurité numérique.

Les pratiques utilisées par les cyberdélinquants

Les méthodes des cybercriminels sont aujourd’hui bien connues. Généralement, le mode opératoire suit le schéma suivant :

Le cyberdélinquant envoie un e-mail d’hameçonnage ;

L’utilisateur indique son identifiant et son mot de passe ;

Ces données sont alors récupérées par l’individu mal intentionné ;

Le malfaiteur les utilise pour collecter d’autres informations sensibles ;

Il procède alors à un hameçonnage ciblé via différentes adresses e-mail.

Notez que la fragilité initiale des messageries provient souvent d’un mot de passe faible. Ainsi, utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites est à proscrire, car c’est notamment sur ce type d’erreur que capitalisent les fraudeurs pour réaliser des actes de cybercriminalité. Voilà pourquoi la gestion des données par vos collaborateurs doit être réalisée avec la plus grande précaution.

Les différentes exploitations des données récoltées

Sans mise en œuvre rigoureuse d’une analyse des risques cyber et d’une stratégie solide de sécurité informatique, votre entreprise s’expose à de nombreuses complications.

Exfiltration de données sensibles

Le premier des risques potentiels envers votre sécurité numérique est l’exfiltration des données sensibles via le logiciel de messagerie. L’attaquant envoie alors des e-mails qui semblent provenir de sources fiables. Ces messages peuvent comporter des mentions du type « Urgent », qui incitent au clic. Les données, une fois récoltées, permettent de voler des informations confidentielles et parfois stratégiques pour une entreprise. Les malfaiteurs peuvent aussi tenter d’exercer un chantage sur des collaborateurs ou des clients. Opportunistes, ils exploitent les failles personnelles ou techniques qu’ils ont identifiées au préalable.

Usurpation d’identité

En outre, le piratage d’une messagerie peut aussi avoir pour objectif l’usurpation d’identité. L’attaquant se fait alors passer pour un collaborateur pour garantir l’efficacité de son hameçonnage au sein de la société.

Il peut aussi réaliser ce qu’on appelle une « fraude au président ». Cette technique permet au cyberdéliquant de récupérer indûment une somme d’argent. Les responsables internes de l’entreprise sont visés en priorité lors de ce type d’attaque.

Vols de données sensibles, virements frauduleux ou encore suppression de données, les justifications en faveur de la mise en place d’un plan pour la sécurité numérique ne manquent pas. Cette mesure de protection vous permettra de protéger efficacement votre espace de travail numérique et, par extension, votre entreprise tout entière.

Comment Slack peut vous aider à vous sécuriser sur Internet ?

Pour vous accompagner dans la protection des activités de votre entreprise, Slack vous propose une messagerie sécurisée. Vous pouvez alors échanger et partager des documents de manière sereine.

Une architecture de sécurité numérique robuste

Avant tout, le programme de sécurité de Slack s’inspire d’une stratégie appelée « défense en profondeur » (DEP). Ce terme désigne un ensemble de dispositifs défensifs dans le domaine de la cybersécurité. Pour garantir un résultat optimal, ils sont organisés sous forme de couches superposées. Ainsi, si l’attaquant parvient à déjouer un mécanisme, un second se manifeste pour déjouer la tentative d’intrusion.

La défense de Slack est d’ailleurs reconnue par plusieurs certifications et attestations telles que :

ISO/IEC 27001 ;

ISO/IEC 27017 ;

ISO/IEC 27018 ;

ISO/IEC 27701 ;

SOC 2 Type 2 ;

SOC 3 ;

APEC for Processors Certification ;

APEC For Controllers Certification ;

Cloud Security Alliance.

Ces labels vous garantissent une sécurité robuste et efficace. L’usage de la messagerie électronique Slack permet, en outre, d’assurer la conformité avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données).

L’architecture sécuritaire de Slack inclut le chiffrement du trafic et du stockage des données, mais aussi la surveillance du système ou le contrôle de l’accès administratif. Tout est fait pour vous permettre d’utiliser votre messagerie électronique sans devoir vous soucier outre mesure de la sécurité numérique. C’est pour cette raison que des entreprises et organisations réputées, dont Netflix, Expedia ou le département des Anciens combattants des États-Unis ont accordé leur confiance à Slack.

Les fonctionnalités sécuritaires de Slack

Pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs, Slack a intégré de nombreuses fonctionnalités de sécurité numérique. S’adressant aux particuliers comme aux professionnels, elles permettent de vous préserver des actes malveillants.

Elles peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

La gestion des identités et des appareils ;

La protection des données personnelles ;

La gouvernance des informations.

La gestion des identités et des appareils

Votre sécurité numérique repose sur l’identification et la gestion des autorisations et des rôles. Ceci vous assure que seules les personnes autorisées auront accès aux informations de votre entreprise via Slack. Pour ce faire, notre plateforme utilise notamment l’authentification unique SAML et l’authentification à deux facteurs.

La protection des données personnelles

Vous devez aussi garder le contrôle de vos données personnelles. C’est pourquoi Slack assure un chiffrement complet du trafic et du stockage des données. De plus, des outils intégrés vous permettent de disposer d’une visibilité et d’un contrôle total sur ces informations.

La gouvernance des informations

Pour réduire le risque de piratage, Slack comprend des fonctionnalités liées à la gouvernance des informations. Conservation des données, exportation ou conditions d’utilisation personnalisées s’adaptent aux besoins de votre entreprise tout en garantissant au mieux sa sécurité numérique. Il s’agit donc d’une solution flexible et performante.