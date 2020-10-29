Slack France fête son premier anniversaire

En octobre dernier, la plateforme collaborative Slack a fêté le premier anniversaire de son implantation en France. L’entreprise revient sur l’enjeu capital de cette année 2020: son implication dans la question essentielle de la transformation du travail, à travers ses diverses études et publications menées sur le sujet, ainsi que des témoignages clients.

Un an de présence en quelques chiffres La France est le troisième marché européen pour Slack.

Plus de la moitié (62%) des entreprises du CAC 40 sont des clients Slack.

Augmentation de 147% des clients payants en France au cours du premier semestre FY21 (par rapport à H1 FY20).

Augmentation de 280% des clients payants utilisant Slack Connect (anciennement shared channels) en France au cours du premier semestre FY21 (par rapport à H1 FY20).

Augmentation des revenus en France de 62% par rapport au premier semestre FY21 (par rapport à H1 FY20)

Dans l’annuaire des applications de Slack, plus de 40 d’entre elles ont été créées par des développeurs français.

Le nombre d'applications conçues par des développeurs français pour la plateforme Slack a augmenté de 50% et le nombre d'applications personnalisées conçues par des clients français a augmenté de 50% (par rapport à juillet 2019)

Le nombre de développeurs actifs par semaine en France utilisant la plateforme Slack a augmenté de 40% par rapport à juillet 2019.

En 2020, accompagner le changement

Pour aider ses clients, Slack analyse en profondeur les multiples transformations du travail. À travers ses conférences en ligne, des événements « Slack sessions », mais aussi des études et des livres blancs, la plateforme collaborative apporte des clés de compréhension aux entreprises pour qu’elles puissent traverser ces mutations et en comprendre les grands enjeux.

Pour son étude « L’état du travail en France » , au printemps 2020, Slack a interrogé 1250 professionnels français à tous les niveaux hiérarchiques, autour de la notion d’alignement. Parmi les bénéfices, on retrouve une collaboration plus efficace, et une créativité et une productivité accrues.

Dans son guide Anticiper l’avenir du travail , publié en septembre 2020 et qui repose sur des témoignages d’entreprises du monde entier, Slack détaille les 5 grands chantiers de la transformation numérique et propose des conseils concrets pour accompagner la conduite du changement.

Enfin, dans la Slack session de juin 2020 sur la question de la transformation, Slack revient avec le Boston Consulting Group sur les bouleversements engendrés par le confinement, et la nécessité de savoir s’adapter rapidement dans un environnement incertain.

Slack vu par ses utilisateurs – des clients de tous horizons

Les outils collaboratifs sont de précieux alliés pour accompagner le changement. Ainsi, Slack aide chaque jour ses clients à relever le défi de la transformation du travail, et ce sont eux qui en parlent le mieux!

Les clients français de Slack sont issus de secteurs d’activité très variés. On compte parmi eux plusieurs groupes de médias – Le Monde, M6 ou France Télévisions Editions Numériques ou encore des sociétés telles que Criteo, entreprise de ciblage publicitaire.

Figaro Classifieds, leader du marché des annonces classées sur Internet, utilise Slack pour fluidifier les échanges et rendre plus transparents les nombreux projets de ses 3 activités : éducation, emploi et immobilier.

“Slack a été déterminant dans la transparence, la fluidité et l'efficacité de mes échanges avec l'ensemble des collaborateurs.” Thibaut Gemignani CEO, Figaro Classifieds

Dailymotion a repensé et modifié son utilisation de Slack pendant le confinement, pour aider ses collaborateurs à passer en 100 % remote en 24 heures.

“Comme l’a dit une salariée qui nous a rejoint pendant le confinement, l’esprit Dailymotion est vraiment palpable sur Slack.” Cristina Calla Jordá Talent Acquisition Specialist, Dailymotion

Next 40 : soutenir les acteurs innovants

En phase avec son caractère innovant, Slack accompagne aussi ses clients du Next 40, ces entreprises technologiques reconnues comme les plus performantes de France.

Ainsi, les 120 ingénieurs et responsables qualité de Deezer collaborent ensemble avec Slack. Veepee, le site de vente en ligne, a troqué ces emails pour passer sur Slack, avec la possibilité de créer et fédérer une communauté tech très forte, tout en offrant une centralisation des incidents dans un seul un même outil. Les équipes de ManoMano, leader européen du bricolage, utilisent aussi Slack. “En tant que leader européen du bricolage, jardin et maison en ligne, ManoMano connaît une forte croissance qui demande de travailler avec un maximum d’agilité”, explique Sarah Boudhabhay.

“Slack permet des échanges rapides et interpersonnels entre nos 600 collaborateurs présents dans 3 villes en France et en Espagne. C'est aussi un espace pour se réunir autour d'intérêts communs ce qui contribue à conserver du lien même à distance et dans une entreprise où la culture de 'se voir' est très forte” Sarah Boudhabhay Head of Culture and Responsibility, ManoMano

OpenClassrooms, une école en ligne, travaille sur Slack pour accompagner son changement et conserver une cohésion d’équipe à distance.

“OpenClassrooms est un fidèle utilisateur de Slack, un usage encore renforcé par le récent passage de l’entreprise au remote-first. Slack est donc un outil de plus en plus indispensable pour fluidifier les échanges et construire le succès d’OpenClassrooms” Thomas Meister VP Communications, OpenClassrooms

De nouveaux clients pour de nouveaux challenges

Cette année 2020 aura aussi vu arriver des partenariats nouveaux ou élargis chez Slack, comme par exemple BlaBlaCar, Doctolib, Le Groupe AGPM, une association de prévoyance pour les militaires, ou encore l’OFII (L’Office français de l’immigration et de l’intégration).

Chez Doctolib, le nombre de téléconsultations est passé de de 1 000 à 100 000 rendez-vous en visioconférence par jour au début de la crise sanitaire. L’entreprise a donc choisi de déployer Slack dans tous ses services.

“Nous avons généralisé l’usage de Slack à toutes les équipes de Doctolib pendant le confinement. Ce qui était au départ un canal de communication est devenu le moyen de conserver un lien informel entre Doctolibers.

Aujourd’hui, on s’y retrouve aussi bien pour échanger sur des projets structurants, faire appel à l’intelligence collective, ou rire ensemble des blagues de nos enfants.” Matthieu Birach Chief People Officer, Doctolib

Cette année 2020 aura été marquée par une transformation digitale accélérée. De nouveaux modes de travail, plus nomades et plus hybrides, sont mis en place, et cela passe nécessairement par un changement de culture organisationnelle, soutenu par des outils collaboratifs. Un défi relevé par Slack, et grâce au soutien de ses clients qui l’accompagne dans ce riche voyage.

Un grand merci!