Améliorer les méthodes de travail dans l’entreprise grâce au rassemblement des outils sur Slack

Les entreprises qui lancent leur transformation digitale en ce moment adoptent des dizaines, parfois des centaines, d’applications différentes pour rester agiles dans leur secteur. Slack est en mesure d’accompagner cette transformation, grâce à une liste de plus de 2 000 applications, dont bon nombre s’intègrent aux outils que vous utilisez au quotidien.

Pour les grands acteurs des services financiers comme HSBC, il s’agit d’utiliser Slack pour coordonner les opérations dans l’ensemble du groupe. Et pour les équipes d’Etsy, de Riot Games et de Hearst, Slack fait office de plateforme centralisée qui accélère le développement et facilite la coordination. Tous ont répondu présent afin de faire part de leur réussite à l’occasion de Slack Frontiers, notre conférence annuelle qui aborde la manière de transformer nos méthodes de travail.

Accélérer l’innovation dans un groupe bancaire majeur

Tous les secteurs entreprennent leur transformation numérique, même le secteur financier. Depuis l’adoption de Slack, HSBC a constaté une augmentation rapide de l’investissement des utilisateurs, avec plus de 12 000 utilisateurs actifs par jour, qui échangent au quotidien plus d’un demi-million de messages.

L’utilisation de Slack a démarré de manière organique, principalement au sein des équipes de développement, qui ont ainsi pu accélérer la publication de nouvelles fonctionnalités pour les clients. Slack a également joué un rôle déterminant pour la gestion des incidents. Le fait de s’affranchir des silos et des e-mails pour faciliter la communication et la collaboration au sein de canaux a permis de réduire de 80 % les informations en double.

« Depuis que nous avons déployé Slack, nous avons publié deux ou trois fois plus de fonctionnalités pour les clients sur les deux dernières années. » Jamie Newham Responsable des outils de collaboration, HSBC

Depuis que HSBC a adopté Slack, le groupe a pu s’affranchir des silos à grande échelle. Désormais, de nombreuses équipes partagent des informations, alors qu’elles n’échangeaient pas auparavant.

Augmentation de la rapidité, de la qualité et de la visibilité pour le cycle de développement

Pour être efficaces, les équipes de développement logiciel doivent publier du code plusieurs fois par jour, après l’avoir vérifié et testé, et apporter des modifications rapides en cas de problème. Grâce à Slack, vous pouvez centraliser toutes les opérations de test, de déploiement, de planification et de gestion, quels que soient les outils que vous utilisez.

Chez Etsy, Slack occupe une place centrale pour l’ensemble du développement logiciel. Ce géant de la vente en ligne a développé un éventail de bots personnalisés pour gérer les déploiements, les vérifications de code et le test logiciel.

« Slack nous permet d’automatiser les activités chronophages, et de réduire les interruptions et les changements d’environnement, pour que les ingénieurs puissent se concentrer sur les tâches stratégiques. » Shawn Carney Directeur de l’ingénierie, Informatique et conformité, Etsy

Etsy effectue plus de 40 000 tests logiciels sur chaque déploiement de code en production, avec en moyenne 22 déploiements par jour. L’automatisation permet de gérer facilement un tel volume, et l’équipe de développement a créé des dizaines de bots dans Slack pour s’en occuper.

Etsy a également adopté des applications comme PagerDuty et Stack Overflow for Teams, qui proposent des intégrations prêtes à l’emploi permettant aux équipes de rester informées et de partager de plus en plus d’informations importantes dans Slack, ce qui leur permet de gagner un temps précieux et de mieux se concentrer sur les tâches les plus importantes.

Chez Riot Games, éditeur et développeur de jeux vidéo, 77 % des collaborateurs utilisent Slack au minimum quatre jours par semaine. Par ailleurs, les utilisateurs apprécient les automatisations et intégrations, et 8 000 d’entre eux ont installé près de 1 000 applications.

Les ingénieurs de Riot Games s’appuient sur des applications Slack personnalisées pour gagner en visibilité sur les builds et déploiements en temps réel. Lorsqu’un nouveau build est lancé, un message est publié dans un canal Slack, avec des informations régulières pour indiquer la progression et les résultats à chaque étape.

Si le build échoue, des alertes sont automatiquement publiées dans Slack, avec une description détaillée de ce qui n’a pas fonctionné. Les applications Slack mentionnent même le développeur en charge de la dernière modification du code, pour faciliter le triage.

Avantages des automatisations Slack pour Riot Games :

27 % plus rapide pour la réalisation de tests et d’itérations

22 % plus rapide pour identifier les nouveaux bugs

24 % de fonctionnalités lancées en plus

Les deux font la paire : générateur de flux de travail et applications Slack

Le générateur de flux de travail permet à chacun d’automatiser des tâches répétitives dans Slack, même sans savoir coder. Depuis son lancement, plus de 175 000 utilisateurs ont créé plus d’un demi-million de flux de travail, utilisés plus de 25 millions de fois. Et grâce aux nouvelles fonctionnalités permettant de connecter des applications externes aux flux de travail, chacun peut désormais créer des flux qui auparavant nécessitaient des bots personnalisés et mobilisaient des équipes internes.

Le groupe de médias Hearst s’appuie sur de nombreuses applications Slack personnalisées pour gérer les déploiements de logiciels et pour effectuer des tâches répétitives, comme la gestion des licences logicielles. Avant que le groupe ne passe à Slack, l’équipe DevOps devait inlassablement poser les mêmes questions à chaque utilisateur souhaitant accéder à un outil logiciel comme Jira ou GitHub :

Quelle est votre adresse e-mail ?

Quel est votre nom d’utilisateur ?

De quel niveau d’accès avez-vous besoin ?

Désormais, les demandes sont effectuées et approuvées directement dans Slack, et lancées à partir d’un simple formulaire. Les réponses au formulaire sont transmises à un membre de l’équipe DevOps par message direct, qui peut approuver la demande en un clic. Ensuite, une application Slack récupère l’approbation et complète la tâche.

Les étapes du générateur de flux de travail permettront bientôt d’envoyer des données du générateur de flux de travail vers Jira, Datadog et GitHub, pour repousser les limites de l’automatisation et maximiser les gains de temps chaque semaine. Et ce n’est pas tout.

L’ajout de PagerDuty permet de déclencher un incident directement depuis un flux de travail, afin de réduire les changements d’environnement.

Si vous capturez des informations par le biais d’un formulaire du générateur de flux de travail, vous pouvez désormais envoyer les réponses vers Google Sheets ou un sondage Polly.

Plus de 100 nouvelles étapes de Zapier permettent de connecter vos flux de travail à 20 applications, comme Asana, Trello ou Salesforce.

Tirez le meilleur parti d’Office 365 grâce à Slack

Pour les équipes de vente, les innovations se succèdent à un rythme effréné, et les méthodes de vente traditionnelles sont en train de disparaître. Pourtant, malgré la multitude d’outils disponibles, les informations restent compartimentées, ce qui ralentit la gestion des contrats. Pour ces équipes, le temps est un facteur essentiel, et la priorité reste de conclure rapidement les contrats pour qu’un maximum de clients puissent profiter des produits.

Quelle que soit la suite d’applications que vous utilisez, Slack vous aide à vous affranchir des silos d’informations, même avec Microsoft Office 365, et nous proposons des applications pour OneDrive, les appels Teams et le calendrier Outlook.

Imaginons que vous deviez organiser une réunion entre votre équipe et un client. Vous pouvez créer une entrée dans le calendrier Outlook, choisir les créneaux qui conviennent le mieux, et enregistrer l’invitation, afin que chaque participant reçoive une notification avec un bouton permettant de rejoindre la réunion Teams directement dans Slack le moment venu. Avec moins d’applications à ouvrir et moins d’onglets à gérer, vos réunions deviennent plus simples et plus productives.

ViacomCBS utilise aussi bien Office 365 que la suite Google Workspace dans Slack, et les documents, feuilles de calcul et présentations sont fréquemment partagés dans les canaux, au lieu de rester enfermés dans les boîtes de réception ou sur les postes de travail individuels. Le groupe prend en charge ces deux ensembles d’applications, afin que chacun puisse choisir d’utiliser ses outils favoris, et utiliser Slack comme plateforme centralisée pour partager leur travail et en discuter.

Découvrez une nouvelle méthode de travail efficace en entreprise

Slack aide les équipes à transformer leur manière de travailler en rapprochant les personnes et les outils au sein d’une plateforme centralisée. Cette approche a permis à Etsy et Riot Games d’accélérer le développement de fonctionnalités pour les clients. Pour Hearst, cela a permis de réduire le changement d’environnement et les tâches répétitives. Pour en savoir plus sur la manière dont Slack aide les entreprises à repousser les limites de la productivité, découvrez nos autres articles sur Frontiers 2020 ci-dessous :