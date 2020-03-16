La refonte digitale de notre plus grand événement annuel

C’était le 7 novembre 2019. J’avais hâte de partager avec l’ensemble de l’organisation la date officielle de notre Global Sales Offsite (GSO) annuel.

C’est un événement majeur pour Slack. À cette occasion, toute l’équipe du service commercial et de la relation client se retrouve pour partager de bonnes pratiques, échanger des informations essentielles et s’accorder sur une stratégie commune de réussite et de croissance. C’est un événement qui me passionne. Pour certains collègues, c’est un peu comme si j’organisais mon propre mariage ! Je m’investis totalement dans sa planification, je n’en néglige aucun détail et je fais tout mon possible pour que chaque participant en ait une expérience agréable.

Bien plus qu’un simple événement, c’est là une occasion unique de former, d’inspirer, de motiver, et par-dessus tout, de montrer sa gratitude. J’ai hâte de remercier chacun pour sa contribution et les efforts fournis, de célébrer les réussites individuelles et collectives. Au-delà de ça, c’est un peu magique de réunir nos équipes du monde entier. Nous étions loin de nous douter que fin février, toute l’organisation de cet événement prévu à Phoenix, en Arizona, allait être remise en question. Le coronavirus a entraîné une crise sanitaire mondiale. Dans ce contexte, la santé et la sécurité passent évidemment bien avant les discours de motivation de nos intervenants. Nous avons suivi de près les événements mondiaux, en prenant bien soin de maintenir nos équipes commerciales et nos partenaires informés via le canal Slack principal dédié à l’organisation du GSO. C’est dans ce canal que nous publions toutes les informations et les annonces. Face à l’évolution de la situation, nous avons compris rapidement que nous allions devoir annuler l’événement.

Un vrai coup dur. Notre équipe pluridisciplinaire avait travaillé d’arrache-pied pour rendre cet événement inoubliable. Mais nous n’avons pas hésité une seconde. Nous savions que nous devions prendre la décision d’annuler.

Que s’est-il passé ensuite ? C’est à ce moment que nous avons opéré un virage radical.

Nous avons passé en revue nos différentes options : annuler entièrement le GSO ? Le reporter ? En faire un événement virtuel ? Si oui, maintenant ou plus tard ? Quid d’une approche mixte, avec des événements virtuels et d’autres activités organisées dans les bureaux ? Comment assurer un événement dynamique dans ce contexte ? C’était le chaos !

Heureusement, j’ai pu réunir les bonnes personnes en un temps record car l’équipe d’urgence du GSO était déjà regroupée dans un canal Slack spécifique. Comme nous avions tous accès aux mêmes informations, nous avons pu prendre ensemble des décisions difficiles.

Nous avons donc choisi de conserver la même date, mais d’organiser un événement virtuel. Certes, nous étions tous d’accord, mais comment mener à bien un tel projet ?

Les questions étaient nombreuses :

Comment concentrer en une seule journée un événement qui devait se dérouler sur trois jours ?

Combien de temps accorder aux différentes interventions dans ce contexte inédit ?

Comment faire rayonner nos principes fondamentaux : l’éducation, la cohésion, la reconnaissance, la motivation et l’inspiration ?

Et surtout : comment passer intégralement au format numérique ?

En résumé, voilà comment nous avons fait. Nous avons sélectionné les contenus les plus motivants, intéressants et compréhensibles, que nous avons concentrés sur une durée de six heures. Trois jours d’ateliers, de présentations, de rencontres et autres, remaniés et réduits à six heures d’interventions !

Autant dire qu’il y a eu un gros travail en coulisses pour réussir à transformer aussi rapidement le GSO en événement virtuel. Cet exploit n’aurait pas été possible sans l’implication de notre équipe et une communication aussi rapide que claire dans les canaux Slack concernés. Tout le travail réalisé en amont pour l’organisation du GSO restait accessible dans les canaux Slack, nous permettant de faire des mises à jour rapides et de nous adapter au format numérique. Nous avons notamment travaillé avec notre #gso-équipe-urgence pour créer des contenus avec nos principaux partenaires pluridisciplinaires (#gso-2020-feuille-route-mktg et #gso-2020-feuille-route-prod), nous avons mis en place des canaux pour créer et diffuser notre guide d’apprentissage en ligne (#gso-2020-guide-apprentissage), et aussi un canal pour gérer notre nouvelle approche virtuelle (#gso-2020-orateurs-numériques).

Notre événement virtuel, le GSO 2020, s’est donc déroulé sous la forme d’un webinaire Zoom. Nous avons couplé sa diffusion avec nombre d’éléments interactifs dans les canaux Slack. Ce fut une vraie réussite. [Contenu associé : Pour en savoir plus sur notre stratégie d’adaptation au format numérique en moins de 10 jours, lisez notre article ici.] Nous avons commencé notre session par une vidéo très dynamique et un résumé de l’histoire de notre équipe. Nous avons poursuivi avec la présentation de notre stratégie et feuille de route par des responsables produit et marketing, puis nous avons enchaîné avec des démonstrations et des discussions interactives inspirantes avec nos clients.

Nous avons partagé en direct les retours et commentaires des équipes produit et marketing dans les canaux Slack, notamment les points de la feuille de route les plus motivants selon eux, ainsi que leurs envies pour l’avenir. C’était vraiment pratique de pouvoir mettre en contact les membres de notre équipe avec notre directeur produit à travers un canal qui permette les échanges en temps réel. Slack est un outil conçu pour favoriser la collaboration (nos utilisateurs y passent neuf heures par jour en moyenne). Les conversations se sont engagées naturellement et le taux de participation a atteint un niveau record.

Je suis ravi que nous ayons pu maintenir les échanges en direct avec les clients, même si c’était en ligne. Rien ne peut remplacer un retour d’expérience client franc et direct.

C’est toujours très instructif d’écouter les dirigeants de grandes entreprises du classement Fortune 500 expliquer pourquoi et comment ils se servent de notre plateforme de communication basée sur les canaux pour homogénéiser leurs processus. Comme ils l’ont expliqué, Slack leur permet de fluidifier la communication en évitant les tensions, de renforcer la cohésion des équipes et d’accélérer les opérations, tout en préservant la dimension humaine. Ils ont souligné que c’est particulièrement utile dans un environnement extrêmement dynamique, avec des équipes réparties aux quatre coins du globe et des fonctions extrêmement diverses. Comme celui dans lequel nous évoluons actuellement. Au vu de tous les commentaires publiés dans nos différents canaux Slack, il apparaît clairement que cette journée fut une réussite. Bien évidemment, il y a eu quelques incidents de parcours, notamment des petits problèmes de bruits de fond et de qualité de son ici et là. Notre décision de maintenir le GSO et d’en faire un événement numérique a évidemment entraîné quelques inquiétudes et un certain stress.

Mais une fois que nous avons pris la décision d’aller de l’avant, la cohésion et l’implication de nos équipes dans un événement aussi ambitieux, notamment par le biais des canaux Slack, n’ont cessé de nous émerveiller. Nous avons foncé. Et nous avons relevé le défi. Un bel exemple d’esprit d’équipe ! Un grand merci à tous ceux qui ont permis au GSO de devenir numérique, et merci également à notre équipe internationale qui a tenu bon dans cette épreuve. J’ai hâte de vous revoir tous en vrai dès que ce sera possible.

Puisque nous parlons de travail d’équipe : nous sommes tous logés à la même enseigne ! Toute l’équipe Slack se tient à votre disposition pour vous aider du mieux possible.

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